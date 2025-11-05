ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם טבע עקפה את ציפיות האנליסטים, המניה מזנקת
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
טבע

טבע עקפה את ציפיות האנליסטים והרגיעה את החששות לגבי ההכנסות בארה"ב; המניה מזנקת

ענקית הפארמה דיווחה על הכנסות בגובה של 4.5 מיליארד דולר ורווח נקי של 78 סנט • מניית טבע נמצאת במגמה חיובית בחודשים האחרונים, ועלתה בכ-60% מאז השפל השנתי האחרון שאליו הגיעה בחודש אפריל • המניה מזנקת כעת בכ-7%

שירי חביב ולדהורן 14:08
ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ''ל טבע / צילום: אלעד מלכה
ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ''ל טבע / צילום: אלעד מלכה

חברת התרופות טבע פרסמה את דוחות הרבעון השלישי, בו היא רשמה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר ורווח למניה של 78 סנט. זאת, בהשוואה לתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות בסך 4.33 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל, ולרווח נקי של 67 סנט למניה. המניה מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט בכ-7%.

בחברה עדכנו מעט כלפי מטה את התחזית השנתית להכנסות של 16.8-17 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.55-2.65 דולר; זאת, כאשר התחזית הקודמת הייתה להכנסות של 16.8-17.2 מיליארד דולר, רווח נקי Non-GAAP של 2.5-2.65 דולר למניה. נזכיר שעם פרסום הדוחות הקודמים, טבע העלתה את תחזית הרווח למניה והותירה ללא שינוי את התחזית בשאר הפרמטרים הפיננסיים.

טבע מעלה את תחזית מכירות התרופה המקורית אוסטדו לשנה זו, מ-2-2.05 מיליארד דולר ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. יתרה מכך, היא מאשררת את תחזית המכירות לתרופה ל-2027 - מעל 2.5 מיליארד דולר - וזאת למרות החששות בשוק מפגיעה במכירות על רקע IRA, חקיקה שנוגעת גם להפחתת מחירי התרופות בארה"ב.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 10 אנליסטים שמסקרים את מניית טבע, תשעה חיוביים ואחד שלילי, ומחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים גבוה ב-25% מהמחיר הנוכחי. מניית טבע נמצאת במגמה חיובית בחודשים האחרונים ועלתה בכ-60% מאז השפל השנתי האחרון שאליו הגיעה בחודש אפריל. שווי השוק של החברה, שנסחרת בניו יורק ובתל אביב, מגיע ל-23.6 מיליארד דולר.