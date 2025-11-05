חברת התרופות טבע פרסמה את דוחות הרבעון השלישי, בו היא רשמה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר ורווח למניה של 78 סנט. זאת, בהשוואה לתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות בסך 4.33 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל, ולרווח נקי של 67 סנט למניה. המניה מזנקת במסחר המוקדם בוול סטריט בכ-7%.

בחברה עדכנו מעט כלפי מטה את התחזית השנתית להכנסות של 16.8-17 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.55-2.65 דולר; זאת, כאשר התחזית הקודמת הייתה להכנסות של 16.8-17.2 מיליארד דולר, רווח נקי Non-GAAP של 2.5-2.65 דולר למניה. נזכיר שעם פרסום הדוחות הקודמים, טבע העלתה את תחזית הרווח למניה והותירה ללא שינוי את התחזית בשאר הפרמטרים הפיננסיים.

טבע מעלה את תחזית מכירות התרופה המקורית אוסטדו לשנה זו, מ-2-2.05 מיליארד דולר ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. יתרה מכך, היא מאשררת את תחזית המכירות לתרופה ל-2027 - מעל 2.5 מיליארד דולר - וזאת למרות החששות בשוק מפגיעה במכירות על רקע IRA, חקיקה שנוגעת גם להפחתת מחירי התרופות בארה"ב.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 10 אנליסטים שמסקרים את מניית טבע, תשעה חיוביים ואחד שלילי, ומחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים גבוה ב-25% מהמחיר הנוכחי. מניית טבע נמצאת במגמה חיובית בחודשים האחרונים ועלתה בכ-60% מאז השפל השנתי האחרון שאליו הגיעה בחודש אפריל. שווי השוק של החברה, שנסחרת בניו יורק ובתל אביב, מגיע ל-23.6 מיליארד דולר.