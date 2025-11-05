גורמים רבי-השפעה בוול סטריט ניסו, אך לא הצליחו למנוע ממצביעי ניו יורק לבחור ראש עיר דמוקרטי סוציאליסטי. מה יהיה עכשיו?

בערב שלישי שררה אווירת תבוסה בצמרת ניו יורק, כאשר התברר כי זוהרן ממדאני ניצח במרוץ לראשות העיר. כמה בכירים בתעשיית הפיננסים של העיר מצאו את רעיון ממשל ממדאני בלתי נתפס, והוציאו מיליונים כדי לקדם מועמדים אחרים. כעת, יהיה עליהם לעבוד עם ראש העיר החדש - ולקוות שהחששות הגרועים ביותר שלהם בקשר להשפעתו על אקלים העסקים של העיר לא יתאמתו.

● בטכניון מגיבים לאיום של ממדאני: "מצפים להמשיך לעבוד יחד"

● כך הבחירות לראשות ניו יורק הפכו למלחמה על המזרח התיכון

"מדובר בביטחון הציבור ובאיכות החיים באופן הרחב יותר. אלה הולכים בכיוון הלא נכון, וכל מעסיק יתקשה למשוך ולשמר אנשים טובים", אמר אד סקיילר, בכיר בסיטיגרופ, שכיהן כסגן ראש עיר תחת ראש העיר מייקל בלומברג.

ממדאני, בן 34, התקדם במהירות מתפקידו כחבר מן השורות האחוריות באספה של המדינה ועד לבחירתו למשרת ראש העיר, לאחר שרתם למצע הבחירות שלו את התסכול שחשים רבים מתושבי ניו יורק מכך שהם נדחקים החוצה בשל יוקר המחיה. הוא הבטיח מס נוסף של 2% על מיליונרים והעלאת מיסים על עסקים, כדי שהעיר תשלם עבור אוטובוסים חינם, הרחבת מעונות יום וחנויות מכולת עירוניות.

"זה מטורף שסוציאליסט נבחר לראשות הבירה הפיננסית של העולם"

מדיניות מסוג זה לא התקבלה יפה בוול סטריט. בתחילה, סיכוייו של של ממדאני לניצחון נראו קלושים, אך ניצחונו המפתיע בפריימריז הדמוקרטיים ביוני הזניק את תעשיית הפיננסים לפעולה. ככל שהקמפיין התחמם, דחקו חברות כמו 'אפולו גלובל מנג'מנט' ו'סיטדל' בעובדיהן לצאת ולהצביע. מיליארדר קרנות הגידור ביל אקמן הוציא יותר מ-2 מיליון דולר כדי לעצור את ממדאני, אם כי הוא ממש לא היה היחיד שזרק כסף על חלופות תחרותיות בהרבה.

"הוא מוציא נגדי אפילו יותר כסף מעלות המס שהייתי גובה ממנו", אמר ממדאני על אקמן במהלך פרק פודקאסט ששודר לאחרונה. "כל יום זה כאילו עוד מיליון דולר, עוד מיליון דולר - אפילו אני לא רוצה כל כך הרבה!"

באופן מפתיע, דווקא אקמן היה זה שהושיט יד לשלום בשעות הערב המאוחרות של יום שלישי, ובירך את ממדאני ב-X. "יש לך עכשיו אחריות גדולה", כתב. "אם אני יכול לעזור לניו יורק, רק תגיד לי מה אני יכול לעשות".

שמות גדולים אחרים היו במצב רוח אחר. המיליארדר וענק קרנות הגידור, קליף אסנס מ- AQR Capital, העלה ב-X סצנה מתוך "כוכב הקופים" שבה דמותו של צ'רלטון הסטון מבחינה בשרידי פסל החירות על החוף ומבינה שכדור הארץ נהרס, וצועקת, "מטורפים! פוצצתם אותו!'". חסיד הקריפטו והמשקיע אנתוני פומפליאנו הוסיף: "זה מטורף שסוציאליסט נבחר זה עתה לראשות העיר של הבירה הפיננסית של העולם".

בקרב יזמי נדל"ן ובעלי נכסים שהתנגדו בתוקף להצעותיו של ממדאני, שכללו הקפאת שכר הדירה בדירות בשכירות מוגנת, התגובה הייתה עגומה באותה מידה. בילי מקלואו, שפתח לאחרונה פרויקט קמעונאות ומגורים בברוקלין, אמר שהוא עדיין מתכנן להתקדם עם מספר פרויקטים חדשים. "בתקווה שלא יהיה זעזוע במערכת", אמר.

זוהרן ממדאני נושא את נאום הזכיה שלו, הבוקר / צילום: ap, Yuki Iwamura

הדאגה העיקרית: פשעי רחוב

מבחינה היסטורית, וול סטריט נהנתה כאשר העיר פרחה. ושותפויות בין חברות מוול סטריט ובין העיר סייעו לתקן תשתיות פגומות ולנקות את סנטרל פארק.

עבור חלק מאלה המודאגים ממדיניותו של ממדאני, פשעי רחוב אקראיים הם הדאגה העיקרית. מקרי רצח ירדו משיא של יותר מ-2,000 בשנת 1990 לשפל של העת האחרונה שעמד על 292 בשנת 2017. פשעי השנאה במדינת ניו יורק עלו ב-12.7% בשנת 2023, כאשר כמעט 44% מכלל מקרי פשעי השנאה שתועדו ו-88% מפשעי השנאה על רקע דתי כוונו נגד קורבנות יהודים, על פי דו"ח של משרד מבקר המדינה.

חלק מסוגי העסקים מתנחמים בכך שממדאני ציין כי הוא מתכנן לבקש מג'סיקה טיש, מפכ"לית משטרת ניו יורק, להישאר בתפקידה. טיש, עובדת ציבור ותיקה ובתו של מיליארדר, זכתה לציון גבוה מעולם העסקים על פיקוחה בזכות ירידה נרחבת בפשיעה, ועל האופן שבו טיפלה באירועים כמו הריגתם של ארבעה אנשים בבניין משרדים במידטאון של מנהטן ביולי. נותר לראות אם היא תסכים.

אם ממדאני לא יצליח לגייס את טיש ולשמר אותה בתפקיד - זה יהיה סימן רע, אמר רוב ויזנטל, מנכ"ל חברת Blade, המספקת שירותי מסוקים לפי הזמנה. "בכל הקשור לפשיעה, עבור רבים מאיתנו, ג'סיקה טיש היא הקנרית במכרה הפחם", אמר.

סיטדל, חברת קרן הגידור המנוהלת על ידי המיליארדר קן גריפין, שלחה אימייל לעובדיה בניו יורק ביוני וקראה להם להצביע. היא הזהירה מפני "מועמדים בעלי דעות קיצוניות שאינן עולות בקנה אחד עם הערכים שלכם", על פי עותק שנחשף על ידי הוול סטריט ג'ורנל.

ג'סיקה טיש, מפכ''לית משטרת ניו יורק. ''אם ממדאני לא יצליח לשמר אותה בתפקיד - זה יהיה סימן רע'' / צילום: Reuters, ZUMA Press Wire

גם טראמפ לא תומך

ממדאני מתח ביקורת על ישראל ותמך בביטול מימון המשטרה, אך הוא חזר בו מעמדה זו מאז. גריפין העביר את סיטדל משיקגו למיאמי לפני מספר שנים, וציין את הפשיעה בשיקגו כאחת הסיבות לכך.

אחרים מודאגים מחוסר היציבות שעלול להיגרם מן הדינמיקה של ממדאני עם הנשיא טראמפ, שתמך ברגע האחרון ביריבו העיקרי של ממדאני, המושל הדמוקרטי לשעבר אנדרו קואומו. טראמפ איים בנוכחות מוגברת של סוכני אכיפת הגירה ומכס ושל חיילי המשמר הלאומי בעיר, כמו גם בהקפאה של 18 מיליארד דולר מקרנות פדרליות לפרויקטים של תשתית.

אנטוניו וייס, ראש בנקאות ההשקעות לשעבר ב- Lazard, אמר כי מערכת היחסים של העיר עם וושינגטון צפויה להיות האתגר המיידי ביותר. "אני בהחלט מקווה שתושבי ניו יורק יתאחדו למען האינטרסים של העיר", אמר וייס, שבניגוד לרבים מעמיתיו בתחום הפיננסים דווקא תמך בממדאני, בין היתר בשל התמקדותו בצמצום יוקר המחיה.

סקפטיות בנוגע לתוכניותיו של ממדאני

נכון לעכשיו, ניו יורק נותרה שם נרדף לאמביציה עזה, ואחד הכוחות הקריטיים שהניעו זה מכבר את הדומיננטיות של תעשיית הפיננסים. בפארק אווניו במידטאון מנהטן, נחנך לאחרונה מגדל חדש של ג'יי.פי מורגן צ'ייס, בעלות של 3 מיליארד דולר. ג'יימי דיימון, מנכ"ל הבנק יליד קווינס, הוא הדבר הקרוב ביותר לקמע של התעשייה, והוא נשבע להישאר. אלו שאינם יכולים לעכל את עידן ממדאני עשויים לחשוב אחרת.

אחד מאנשי הכספים שמתלבטים האם להישאר בניו יורק הוא מייקל גונטאר, מנכ"ל InterVest Capital Partners, חברת השקעות נדל"ן. כשהוא צועד לעבודה במנהטן הוא עובר ליד מחסה לחסרי בית. שם, לדבריו, אנשים נוטלים סמים בגלוי ולעתים חווים מה שנראה כמו מצוקה נפשית קשה.

חשבון מס גבוה יותר לא יגרום לגונטאר לעזוב, אך הוא סקפטי בנוגע לתוכניתו של ממדאני ליצור סוכנות חדשה, שתעניק עדיפות לשירותי בריאות הנפש ולמניעת אלימות. "אתה הולך להתקשר לעובד סוציאלי כשבן אדם מוריד את המכנסיים ומתחיל לעשות את צרכיו מול בית ספר?" הוא אמר. "בהצלחה עם זה".