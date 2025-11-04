כך הבחירות לראשות ניו יורק הפכו למלחמה על המזרח התיכון

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● מתחת לרדאר: המדינה שמהדקת את הלחץ על יצוא ביטחוני לישראל

● 905 מיליון דולר: זו העסקה הבאה של התעשייה האווירית עם הודו

1"סאגה, הראויה לאופרת סבון": כך העולם מסקר את סיפור הפצ"רית

"סקנדל", "שערורייה פוליטית" ו-"פרשה יוצאת דופן: בעולם מסקרים את ההתפתחויות סביב מעצר הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, שהודתה בהדלפה של סרטון של חיילים שמתעללים לכאורה באסירים פלסטינים.

בוושינגטון פוסט כינו את הפרשה "סאגה, הראויה לאופרת סבון". בכתבה, שכותרתה "ישראל מזועזעת משערורייה: הפצ״רית מתפטרת, נעלמת, נמצאת ונזרקת לכלא", נכתב כי "הזעם על ההדלפה מסיט את המיקוד מההתעללות החמורה שבמרכז הפרשה".

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר לוושינגטון פוסט כי הרטוריקה המתלהמת בישראל התגברה והיא "מזכירה את האווירה בישראל ממש לפני מתקפת 7 באוקטובר". פלסנר הוסיף "היה עצוב מאוד לראות כיצד השיח הפנימי יכול להביא לתוצאה פוטנציאלית טראגית ברמה האישית", ואמר כי זה סמלי במיוחד "שתומר־ירושלמי שהתה בבית המשפט בזמן שממשלת ישראל קיימה את הטקס הרשמי לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין".

"נפילתה המהירה של האלופה תומר-ירושלמי מן התפקיד החשוב הכתה את ישראל בתדהמה. אך הסוגיה שמלהיטה את הוויכוח הציבורי היא מדוע הרגישה מלכתחילה צורך להדליף את הסרטון", נכתב בטלגרף הבריטי בכתבה שכותרתה "סרטון העינויים שמרעיד את ישראל עד היסוד".

בטלגרף מתארים את הסרטון שהודלף: "שומרים רעולי פנים מושכים אסיר כפות עיניים לעמידה לאחר ששכב על הרצפה כשפניו כלפי מטה. מובילים אותו לפינה, שם חיילים ישראלים יצרו מחסום בעזרת מגיני־מהומות, החוסם את ראייתו של האיש ממצלמת אבטחה סמוכה. הוא מוקף, וכאשר כלבי שמירה צבאיים נובחים, נרשמת תזוזה מאחורי המגינים. הצילומים שדלפו אינם מבהירים לחלוטין מה התרחש, אך הפלסטיני - החשוד כטרוריסט אושפז לאחר מכן בבית חולים עם פגיעות קשות בצלעות ופגיעות רקטליות", נכתב.

במידל איסט איי נכתב בטור דעה כי הזעם בישראל מופנה כלפי ההדלפה ולא כלפי המעשים המתוארים בסרטון. "בישראל, אונס של אסירים פלסטינים מוצדק. חשיפת התיעוד היא בגידה. הדלפת הסרטון שחושף התעללות מחרידה בשדה תימן זעזעה את המדינה יותר מן הפשע עצמו".

"במדינה המתהדרת ללא הרף בכיבוד שלטון החוק, הפרשה הזו הייתה אמורה לעורר חשבון נפש מוסרי. במקום זאת, היא חשפה עד כמה עמוקה הדה־הומניזציה של הפלסטינים ועד כמה הוטבעו הנורמליזציה של אלימות מינית ועינויים בתוך מתקני הכליאה הישראליים", נכתב.

מתוך הוושינגטון פוסט מאת מלאני לידמן וג'וליה פרנקל. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך הטלגרף מאת הנרי בודקין. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך המידל איסט איי מאת לובנה מסראווה. לקריאת הכתבה המלאה.

2סערה מחוץ לתערוכת נשק באוסטרליה שמציגה נשק ישראלי

תערוכת נשק ימי בה הציגו יצרניות נשק ישראלית התקיימה השבוע בסידני, אוסטרליה. מחוץ לתערוכה, "מאות מפגינים פרו-פלסטינים הפגינו ונעצרו יותר מתריסר", פורסם ברשת החדשות האוסטרלית SBS.

באירוע "Indo Pacific International Maritime Exposition" שנמשך במשך שלושה ימים וידוע "כפורום המסחרי המוביל במדינה לתעשיית הספנות וההגנה הימית", הציגו גם חברות ישראליות. מפגינים פרו פלסטינים מקבוצת Palestine Action Group ניסו לחסום את הכניסה לאירוע כמחאה על הלחימה בעזה והתעמתו עם המשטרה "לאחר שהפגינו במשך חמש שעות".

"המשטרה התקשתה לבלום את ההמון שפרץ קדימה בסביבות השעה 8:00 בבוקר, ולאחר מכן התחדשו העימותים ונעשו מעצרים נוספים סביב השעה 11:00, בזמן שמשתתפי הכנס בפנים התכוננו לשמוע את נאומו של מפקד חיל הים, סגן־אדמירל מארק המונד", נכתב. "במהלך האירוע פרצו כמה תקריות, שבמהלן נעשה שימוש בתרסיס פלפל ובכוח משטרתי נוסף. שלושה־עשר בני אדם נעצרו, ובהם שניים ששוחררו במהרה ללא כתב אישום", נכתב.

בכתבה נכתב כי "המפגינים התחייבו להמשיך ולמחות מדי יום במהלך הכנס".

מתוך SBS. לקריאת הכתבה המלאה.

3כך ממדאני משך את התנועה הפרו-פלסטינית לתמוך בו

זוהרן ממדאני, המועמד המוביל לראשות עיריית ניו יורק, הצליח למשוך לקמפיין שלו פעילים פרו-פלסטינים. "לא המדיניות הכלכלית של ממדאני היא שתחילה משכה אותם לקמפיין אלא מעורבותו בתנועת המחאה למען זכויות פלסטינים. אחרי שנתיים של הפגנות נגד המלחמה בעזה, ניתנה להם הזדמנות לתרגם את האקטיביזם שלהם לפרויקט עם הבטחה להצלחה מוחשית ומיידית יותר", פורסם בניו יורק טיימס.

כך הקמפיין של ממדאני הפך "משפך לכל האנרגיה והתשוקה המפוזרות האלה", לפי מתנדב פרו-פלסטיני שהיה פעיל במחאות בקמפוסים.

אדם קרלסון, סוקר דמוקרטי, אמר לניו יורק טיימס כי "יש שכבה רחבה של ניו יורקרים, במיוחד אלה שהגיעו להפגנות האלה, שב־2025 חיפשו משהו להיאחז בו, איזשהו מאמץ מאורגן". כך לדבריו נוצרה חפיפה בין הקמפיין של ממדאני לתנועות הפרו-פלסטיניות.

ההצהרות הפומביות של ממדאני בסוגיות פלסטיניות משכו פעילים פרו-פלסטינים. "עבור תומכים בממדאני זו לא רק הצהרה סימבולית", נכתב. טנזילאן נהאר, פעילה פרו-פלסטינית, אמרה לניו יורק טיימס כי הצהרותיו הפומביות של ממדאני על סוגיות פלסטיניות נתנו לה ביטחון להשמיע קול "הוא אפשר לנו להיות פתוחים יותר ולפחד פחות ממה שקורה סביבנו".

"עבור מצביעים רבים, עמדתו של ממדאני בנושא זכויות פלסטינים היה המפתח לתמיכה בו", נכתב.

מתוך הניו יורק טיימס מאת קתרין רוסמן. לקריאת הכתבה המלאה.

4הסנטור הרפובליקאי טד קרוז: "המאבק באנטישמיות הוא קיומי"

הסנטור הרפובליקאי טד קרוז דיבר בראיון ל-The Free Press על האנטישמיות הגואה בארה"ב ועל למה חשוב שאמריקה תעמוד לצד ישראל.

"קרוז רואה את האנטישמיות חודרת אל באר הדמוקרטים, והוא חושש שמפלגתו חוזרת על שגיאות יריביה", נכתב. קרוז אמר כי האנטישמיות עולה גם בימין "ואם לא נפעל להיאבק בכך - אנו מסתכנים באיבוד המפלגה הרפובליקנית".

הסנטור הרפובליקאי אמר לגבי יחסי ארה"ב ישראל: "אני מאמין שאמריקה צריכה לעמוד ללא היסוס לצד ישראל. אני מאמין שהסיבה שהיו לנו את 7 באוקטובר והמלחמה שאחריו היא מדיניות הפיוס של ממשל ביידן כלפי איראן והחלשת ישראל ללא הרף".

בתגובה לשאלה כמה רפובליקאים חוששים גם לגבי עליית האנטישמיות בימין, אמר "בדלתיים סגורות - כמעט כולם". הסנטור אמר כי אלה החוששים מהאנטישמיות הגואה מפחדים מ"אנשים עם מגפונים גדולים שיכולים לדבר אל מיליוני אנשים".

לשאלה האם ארה"ב צריכה לסייע לישראל במלחמה מול איראן והאיום הגרעיני אמר הסנטור כי "היו קולות בממשל שרצו שהנשיא יהיה פחות נחוש בתמיכתו בישראל. למזלנו, דונלד ג''יי. טראמפ לא הקשיב לקולות האלה".

טאקר הבהיר "אם אתם אוהבים את אמריקה, אתם אוהבים את ישראל, אתם אוהבים חירות, ועלינו להיות מעורבים - מעורבים עם חיוך, ברוח טובה ומיטיבה, מעורבים יחד עם צעירים להלחם בשקרים".

מתוך The Free Press מאת פיטר סבודניק. לקריאת הכתבה המלאה.