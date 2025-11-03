מתחת לרדאר: המדינה שמהדקת את הלחץ על יצוא בטחוני לישראל

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● למרות הלחצים מטראמפ, הנסיך הסעודי לא צפוי להכיר בישראל

● תפקידה של ישראל בעסקה שתצייד את מרוקו במטוסי F-35 אמריקאים

1חברות ביטחוניות אוסטרליות גילו סנקציות חדשות על ייצוא לישראל

משרד ההגנה האוסטרלי "מהדק בשקט את מגבלות הסחר על ישראל". זאת כאשר חברות ביטחוניות אוסטרליות מעידות כי מוטלות עליהן הגבלות חדשות על יצוא לישראל, פורסם בדיווח בלעדי של העיתון האוסטרלי The Nightly. משרד ההגנה האוסטרלי סירב להגיב בטענה ל"סיבות של ביטחון לאומי וחיסיון מסחרי".

דמויות מהתעשייה הביטחונית האוסטרלית, שדיברו בעילום שם, אמרו ל-The Nightly כי "בימים האחרונים מספר קטן של חברות אוסטרליות קיבלו הודעה בכתב מהרשות הממשלתית המוסמכת, המפרטת את האיסור העדכני שאמור להיכנס לתוקף ב-4 בנובמבר". בהודעה נחשף תנאי חדש שמוטל מכוח "תקנות המכס (ייצוא אסור) 1956". המשמעות של התנאי "בעלי רישיונות לא יורשו לשלוח 'סחורות מאושרות' לישראל".

סנאטור ממפלגת הירוקים דייוויד שוברידג' טוען כי רק עכשיו ממשלת אלבניז נסוגה בשקט מהסחר עם ישראל אחרי הביקורת על הלחימה בעזה. "לאחר שנתיים, מאות אלפי אזרחים שיצאו לרחובות, הליכים משפטיים בינלאומיים ורצח עם המתפתח מול עינינו - ממשלת אלבניז רק עכשיו, בשקט, נסוגה מהסחר הזה", אמר ל-The Nightly. הסנאטור הוסיף "זהו ניצחון אמיתי למיליוני האוסטרלים שקראו לשלום ולצדק".

בכתבה מובהר כי "בעוד שהמהלך מצמצם במידת מה את המעורבות של אוסטרליה, הוא משאיר תוכניות כמו מטוס הקרב F-35 וחברות שמעבירות נשק דרך ארצות הברית שעדיין שולחות נשק וחלקי נשק לישראל".

מתוך The Nightly מאת אנדרו גרין. לקריאת הכתבה המלאה.

2האויב האחרון של ישראל שמאמין כי "נמשח בידי האל"

"במהלך השנתיים האחרונות, ישראל חיסלה או ניטרלה באופן שיטתי את מנהיגיהם של אויביה החזקים ביותר: חמאס, חיזבאללה ואיראן". ובכל זאת, היא לא הצליחה לנטרל את מנהיג המורדים החות'ים עבד אל־מלכ אל־חות'י, "שעמידותו הבלתי נלאית הפכה אותו, בעיני תומכיו, למנהיג המיליטנטי האחרון שעדיין נלחם במזרח התיכון", פורסם בוול סטריט ג'ורנל.

מנהיג המורדים החות'ים "שרד התקפות בלתי פוסקות של ישראל, ארה"ב וכוחות אזוריים אחרים כשהוא מסתתר במערות ואינו מופיע בפומבי לעולם, ובמקביל נסמך על תמיכתה של איראן כדי לסייע בשימור שלטון תנועת המורדים שלו בתימן. במשך יותר מעשור כמפקד כוחות החות'ים, התוכנית שלו הייתה להמשיך לאתגר יריבים חזקים ממנו באמצעות מתקפות טילים נועזות, כשהוא מהמר שיש להם יותר מה להפסיד מאשר לו", נכתב בוול סטריט ג'ורנל.

בישראל רואים במנהיג החות'ים כמי שהמלחמה בעזה סייעה לחזק את המוניטין שלו. ברצועה רבים רואים בו "כמגן האחרון והמהימן ביותר של המאבק הפלסטיני".

לאחר הפסקת האש בין חמאס לישראל, אל־חות'י אמר כי "יכבד כל שביתת נשק שייחתמו עליה בעלי בריתו הפלסטינים". אולם כעת, "תהא התוצאה אשר תהא, הציפייה היא שהחות'ים ימשיכו לאורך זמן את מלחמת הקודש שלהם נגד ישראל וארה"ב. סיסמת הקבוצה, הנקראת בעצרת, היא: 'אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם'".

בחודשים האחרונים ניסו בכירים מעולם הערבי לשכנע את מנהיג החות'ים "לחדול מתקיפת ישראל וספינות בים האדום ולחזור להיות שחקן זוטר יחסית בעימותי האזור. אך הוא תמיד סירב". אפריל לונגלי אלי, דיפלומטית לשעבר באו"ם שניהלה מגעים עם הנהגת החות'ים, אמרה לג'ורנל כי "הם באמת מאמינים בג'יהאד למחיקת ישראל, והם ימשיכו לדחוף".

עבור תומכיו הרבים של המנהיג החות'י "הוא דמות אב הטוען לשושלת היוצאת מן הנביא מוחמד". לפי ארגוני זכויות אדם, "החות'ים גייסו ילדים־חיילים, והפעילו 'קורסים תרבותיים' בבירת תימן, צנעא, לבני נוער, שבהם הוקרנו נאומים וכתבים הקוראים למוסלמים להדוף השפעות מערביות ולתמוך במאבק הפלסטיני".

למרות שבישראל מנסים פעם אחר פעם לחסל את המנהיג החות'י הוא ממשיך להיות "אובססיבי לשמירת מיקומו בסוד והוא נפגש רק בבתים בטוחים או בווידיאו. דיפלומטים לשעבר שנפגשו עם חות'ים נדרשו למסור את הטלפונים ונלקחו ברכבים בסמטאות מפותלות, רק כדי להיות מולכים לתוך חדר עם מסך מחשב ואל־חות'י בשיחת וידאו עם תרגום סימולטני, לפי אנשים המכירים את הסידורים".

מוחמד אל־באשה, אנליסט שמושבו בארה"ב והמתמקד בתימן, אמר לעיתון כי "עבד אל־מלכ אל־חות'י רואה את עצמו מנהיג שנבחר בידי שמיים. רצף הניצחונות של החות'ים בשדה הקרב רק חיזק את התפיסה הזו".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת סאלח אל־בטאטי, רורי ג'ונס וסאמר סעיד. לקריאת הכתבה המלאה.

3כך בחירתו של ממדאני לראש עיריית ניו יורק עלולה להשפיע על ישראל

זוהרן ממדאני הפך למועמד מוביל בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, שיתקיימו מחר. במידה וייבחר "התנגדותו של ממדאני ליחס ישראל לפלסטינים עלולה להשפיע על השקעות העיר ניו יורק, על ממלאי התפקידים שימנה ועל טקטיקות האכיפה של המשטרה העירונית", פורסם בניו יורק טיימס בכתבה שכותרתה "אם ייבחר, כיצד עשוי ממדאני להשתמש בסמכויות ראש העיר באופן שישפיע על ישראל?".

ייתכן שבקרוב יהיה בידי ממדאני "הכוח לפעול כדי להעמיד את ישראל לדין לגבי יחסיה לפלסטינים. הוא כינה את פעולותיה בעזה רצח עם". בנוסף, "דעותיו על ישראל עשויות להשפיע על האנשים שימנה לדירקטוריונים המנהלים גופים עירוניים; על האופן שבו יפקח על התגובה של המשטרה של ניו יורק להפגנות אנטי־ישראליות; ועל אם יקרא לעיר להחרים חברות שיש להן אינטרסים במדינה".

במידה וייבחר "ממדאני כבר אמר שיורה למשטרת ניו יורק לעצור את בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, אם יבקר בעיר. אף שלדברי מומחים משפטיים מדובר בדבר כמעט בלתי אפשרי מבחינה מעשית, ושאף עלול להפר את החוק הפדרלי".

בנוסף, "לממדאני תהיה מידה מסוימת של פיקוח על אופן השקעת קרנות הפנסיה של עובדי העיר, שהיקפן כ־300 מיליארד דולר. בזמן לימודיו בקולג' היה ממדאני בחזית תנועת החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות (BDS) הרחבה, והמשיך לתמוך באסטרטגיה זו גם כמחוקק".

לאחרונה אף אמר בראיון: "אחת מצורות הפעולה היא דחיפה למשיכת השקעות מחברות וקרנות פנסיה הפועלות בישראל. אסור שתהיה לנו קרן שמשקיעה בניגוד למשפט הבינלאומי".

מתוך הניו יורק טיימס מאת בנג'מין אורסקס. לקריאת הכתבה המלאה.

4ההיסטוריון שבטוח: "השלום במזרח התיכון תלוי בשחרורו של מרוואן ברגותי"

"הדרך הבטוחה ביותר למנוע הסלמה חדשה בעזה וביהודה ושומרון הוא שחרורו של מרוואן ברגותי התומך הפלסטיני בפתרון שתי המדינות, הכלוא בישראל מאז 2002", נכתב במאמר דעה של ההיסטוריון ז'אן־פייר פיליו בלה מונד.

בטורו כותב ההיסטוריון כי האיש המתאים לשלוט ביום שאחרי בעזה הוא ברגותי, שעצור בישראל וקיבל 5 מאסרי עולם על רצח ישראלים ועומדת מאחוריו שורה ארוכה של פיגועים. בטור נכתב כי "שנים רבות בלט מרוואן ברגותי כדמות הפופולרית ביותר בזירה הפוליטית הפלסטינית, הודות לשורה של תכונות שהגביהו את מעמדו גם בזירה הבינלאומית. מאז שהוא כלוא בישראל מ־2002, נחסך ממנו אובדן האמון שדבק במנהיגים פלסטינים מכל המחנות".

בנוסף, ברגותי "תומך ותיק בפתרון שתי המדינות, והוא מסוגל, בזכות תדמיתו האקטיביסטית, לכפותו הן על האסלאמיסטים של חמאס והן על פלגים אחרים".

ההיסטוריון מציע כי על האיחוד האירופי "לפעול באופן פעיל למען שחרורו של ברגותי. שחרורו הוא תנאי מקדים להשקת מו״מ ישראלי־פלסטיני אמיתי, שבלעדיו ההסלמה בעזה ובגדה המערבית תהיה בלתי נמנעת".

מתוך הלה מונד מאת ז'אן־פייר פיליו. לקריאת הכתבה המלאה.