בטכניון מגיבים לאיום של ממדאני: "מצפים להמשיך לעבוד יחד"

זמן קצר לאחר שזכה במושב בבית הנבחרים של מדינת ניו יורק, קרא זוהרן ממדאני, שהיה אז המועמד המסתמן לניצחון בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, כי יש להחרים את הקמפוס האקדמי המשותף לאוניברסיטת קורנל ולטכניון הישראלי באי רוזוולט.

עיריית ניו יורק העניקה בעבר את השטח באי ואף הזרימה לו 100 מיליון דולר, כחלק מרצונה לפתח את תעשיית ההייטק בעיר. לאחר מכן דוברת מטעמו של ממדאני ציינה כי אם ייבחר לראשות העיר, ממדאני יבצע הערכה מחדש של השותפות של קורנל עם האקדמיה הישראלית.

כראש עיר יוכל ממדאני למנות חברים למועצת המנהלים של החברה העירונית המנהלת את האי רוזוולט, דבר שעשוי לדחוק את קורנל לקבל החלטות נגד השותפות עם המוסד האקדמי הישראלי בסופו של דבר.

הבוקר (ד'), לאחר היוודע דבר בחירתו של ממדאני לראשות העיר ניו יורק, פרסם הטכניון תגובה ובה ציין את "השותפות החזקה", והוסיף כי "אנו בטכניון מצפים להמשיך ולעבוד יחד עם עמיתנו באוניברסיטת קורנל ובקמפוס קורנל-טק בשיתוף-פעולה פורה עם מוסדות העירייה, כפי שעשינו עד היום".

הקמפוס נחנך בימים יפים יותר, בשנת 2017, אז כיהן המועמד המפסיד אנדרו קואמו כמושל העיר ניו יורק, וביל דה בלזיו עמד בראש עיריית ניו יורק. הרעיון להקמתו נהגה עוד בימיו של מייקל בלומברג כראש העיר, שהזמין ראשי אוניברסיטאות ממדינות שונות כדי להשתתף בתחרות על הקמת הקמפוס, שבבנייתו זכו, כאמור, קורנל האמריקאית והטכניון הישראלי.

"מוקד הייטק משגשג"

עוד נמסר מהטכניון: "מאז הקמתו בשנת 2012 צמח מכון טכניון-קורנל ע"ש ג'ייקובס בהתמדה והפך למוסד משגשג ומצליח המעודד יזמות גלובלית ומניע את התפתחותם של כלכלת העיר ושל מגזר ההייטק הפועל בה. תוכנית היזמות הפועלת במכון (Runway Postdoc Startup Program) הניבה עד כה כ-130 חברות סטארט-אפ עתירות ידע, שרובן ככולן (84%) פועלות כיום בניו יורק, יוצרות מקומות עבודה ותורמות לאקוסיסטם הטכנולוגי של העיר.

"השותפות בין הטכניון ואוניברסיטת קורנל נולדה מתוך חזון להקמת קמפוס מחקר מדעי-הנדסי-יישומי בעיר ניו יורק וליצירה של גשר פורה ורב-עוצמה בין אקדמיה לתעשייה. השותפות תרמה רבות להפיכתה של העיר למוקד הייטק משגשג וממשיכה לתרום לפיתוחה של העיר.

"שיתוף-הפעולה בין שתי האוניברסיטאות לעיריית ניו יורק הוכיח כי אוניברסיטאות מצוינות יכולות לא רק להוביל להישגים אקדמיים, אלא גם לשמש מנועים כלכליים רבי-עוצמה".