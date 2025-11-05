ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם זוהרן ממדאני הדמוקרטי ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
זוהרן ממדאני

המועמד הדמוקרטי זוהרן ממדאני ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק

לפי נתונים ראשוניים, ממדאני קיבל כ-50.4% מהקולות - וזכה במנדט לקדם את תוכניתו הכלכלית הסוציאליסטית עתירת התקציבים • ממדאני, שיהיה אחד מראשי העיר הצעירים בתולדות ניו יורק, עומד במוקד מחלוקת חריפה בשל עמדותיו הבוטות כלפי ישראל

אריאל ויטמן 05:36
האם יש למועמדים סיכוי מול ממדאני / צילום: Reuters, RYAN MURPHY
האם יש למועמדים סיכוי מול ממדאני / צילום: Reuters, RYAN MURPHY

המועמד הדמוקרטי מהשמאל הקיצוני זוהרן ממדאני ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק - וזכה במנדט לקדם את תוכניתו הכלכלית הסוציאליסטית עתירת התקציבים, כך לפי תחזיות ראשוניות.

לפי הנתונים הראשוניים, ממדאני קיבל 50.4% מהקולות, לעומת 41.3% לאנדרו קואומו, בסביבות השעה 21:40 בערב. באותו שלב, עם כ-75% מהקולות הנספרים, נראה כי המועמד הרפובליקני קורטיס סליווה קיבל תמיכה של 7.5% בלבד.

כך הבחירות לראשות ניו יורק הפכו למלחמה על המזרח התיכון
טראמפ חוצה את הקווים ותומך באנדרו קואומו
הבוחרים בניו יורק לא מחכים: נתון שיא בשלב ההצבעה המוקדמת

ממדאני, יליד אוגנדה, יהיה ראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק, הראשון המזוהה כסוציאליסט, וכן אחד מראשי העיר הצעירים בתולדותיה.

עלייתו של חבר בית הנבחרים של מדינת ניו יורק ממועמד שוליים לראש עיר נבחר התרחשה למרות חששות כבדים מגילו הצעיר וחוסר ניסיונו, כמו גם מתוכניתו להעלות מסים על העשירים ולהגדיל את המעורבות הממשלתית בכלכלה, מהלך שגורמים עסקיים הזהירו כי עלול להבריח השקעות ולפגוע בכלכלת העיר.

ממדאני, חבר גאה בארגון הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה (DSA), עומד במוקד מחלוקת חריפה בשל עמדותיו הבוטות כלפי ישראל. לאורך השנים תקף את מדיניותה של ירושלים, כינה אותה "מדינת אפרטהייד", והביע תמיכה פומבית בתנועת החרם (BDS). הוא סירב לגנות את הקריאה "גלובלייז דה אינתיפאדה" וטען שהיא "קריאה לשחרור פלסטיני".

לאורך הקמפיין שלו חזר ממדאני מספר פעמים על אמירה חריגה נוספת שלפיה אם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו יגיע לביקור בניו יורק, הוא "יעצור אותו בגין פשעי מלחמה". הדברים עוררו סערה ציבורית וביקורת חריפה, גם מקרב בכירים במפלגתו שלו.

התבטאויות אלו, יחד עם עמדותיו החריפות נגד ישראל, עוררו דאגה עמוקה בקרב הקהילה היהודית של ניו יורק, שבה חיים למעלה ממיליון יהודים, הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל. מנהיגים יהודים הביעו חשש שעמדותיו של ממדאני ישפיעו על מדיניות העירייה כלפי מוסדות יהודיים וישראליים, ועל יחסה של העיר כלפי ביטויי אנטישמיות ההולכים ומתרבים.

ניצחונו של ממדאני, חרף המחלוקות והביקורת, חתם קמפיין סוער שחשף קרעים עמוקים בתוך המפלגה הדמוקרטית וזכה לתשומת לב ארצית, כולל מצד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שתמך ערב הבחירות בקואומו ואיים למנוע מימון פדרלי מניו יורק אם ממדאני ינצח.