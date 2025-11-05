המועמד הדמוקרטי מהשמאל הקיצוני זוהרן ממדאני ניצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק - וזכה במנדט לקדם את תוכניתו הכלכלית הסוציאליסטית עתירת התקציבים, כך לפי תחזיות ראשוניות.

לפי הנתונים הראשוניים, ממדאני קיבל 50.4% מהקולות, לעומת 41.3% לאנדרו קואומו, בסביבות השעה 21:40 בערב. באותו שלב, עם כ-75% מהקולות הנספרים, נראה כי המועמד הרפובליקני קורטיס סליווה קיבל תמיכה של 7.5% בלבד.

ממדאני, יליד אוגנדה, יהיה ראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק, הראשון המזוהה כסוציאליסט, וכן אחד מראשי העיר הצעירים בתולדותיה.

עלייתו של חבר בית הנבחרים של מדינת ניו יורק ממועמד שוליים לראש עיר נבחר התרחשה למרות חששות כבדים מגילו הצעיר וחוסר ניסיונו, כמו גם מתוכניתו להעלות מסים על העשירים ולהגדיל את המעורבות הממשלתית בכלכלה, מהלך שגורמים עסקיים הזהירו כי עלול להבריח השקעות ולפגוע בכלכלת העיר.

ממדאני, חבר גאה בארגון הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה (DSA), עומד במוקד מחלוקת חריפה בשל עמדותיו הבוטות כלפי ישראל. לאורך השנים תקף את מדיניותה של ירושלים, כינה אותה "מדינת אפרטהייד", והביע תמיכה פומבית בתנועת החרם (BDS). הוא סירב לגנות את הקריאה "גלובלייז דה אינתיפאדה" וטען שהיא "קריאה לשחרור פלסטיני".

לאורך הקמפיין שלו חזר ממדאני מספר פעמים על אמירה חריגה נוספת שלפיה אם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו יגיע לביקור בניו יורק, הוא "יעצור אותו בגין פשעי מלחמה". הדברים עוררו סערה ציבורית וביקורת חריפה, גם מקרב בכירים במפלגתו שלו.

התבטאויות אלו, יחד עם עמדותיו החריפות נגד ישראל, עוררו דאגה עמוקה בקרב הקהילה היהודית של ניו יורק, שבה חיים למעלה ממיליון יהודים, הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל. מנהיגים יהודים הביעו חשש שעמדותיו של ממדאני ישפיעו על מדיניות העירייה כלפי מוסדות יהודיים וישראליים, ועל יחסה של העיר כלפי ביטויי אנטישמיות ההולכים ומתרבים.

ניצחונו של ממדאני, חרף המחלוקות והביקורת, חתם קמפיין סוער שחשף קרעים עמוקים בתוך המפלגה הדמוקרטית וזכה לתשומת לב ארצית, כולל מצד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שתמך ערב הבחירות בקואומו ואיים למנוע מימון פדרלי מניו יורק אם ממדאני ינצח.