לפני קרוב לחודשיים, הפתיעה פייבר את המשקיעים, כשהודיעה על תוכנית לחזור למצב של סטארט-אפ, במטרה להתאים את מבנה החברה לעידן ה-AI - צעד שכלל גם פיטורי 250 עובדים. בינתיים, עוד לפני השלמת המהלך החריג, תוצאות החברה לרבעון השלישי של השנה היו טובות ופייבר עקפה את תחזיות האנליסטים. המהלך השפיע חלקית על ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ברבעון השלישי, וצפוי להשפיע באופן מלא ברבעונים הבאים.

● התיקון בדרך? האזהרה של המנכ"לים הבכירים בוול סטריט

● האקזיט ה-76 של קרן פימי: הרוויחה פי 9 על השקעה צנועה באורביט

פייבר פיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים למעסיקים. ברבעון השלישי, הכנסות החברה צמחו ב-8.3% לכ-108 מיליון דולר, והיא רשמה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 5.5 מיליון דולר, לעומת 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי גדל ב-23.7% ל-30.5 מיליון דולר, שהם 84 סנט למניה. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הגיע ל-24.2 מיליון דולר, עלייה של 23%.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסות פייבר צמחו ב-12.5% והסתכמו בכ-324 מיליון דולר, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צמח ב-76% ל-9.5 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP הסתכם בכ-83 מיליון דולר. בתקופה זו, פייבר ייצרה 82.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת, ובסוף הרבעון היו לה בקופה מעל 750 מיליון דולר.

פייבר צופה הכנסות של 104.3-112.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי, צמיחה של 1%-8%, ו-EBITDA מתואם של 23.9-27.9 מיליון דולר. שנת 2025 תסתיים עם צמיחה של 9%-11% להכנסות של 428-436 מיליון דולר וה-EBITDA יגיע ל-88-93 מיליון דולר, לעומת 74.2 מיליון דולר ב-2024.

לדברי מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל פייבר: "בעוד הבינה המלאכותית ממשיכה להשתלב בכל היבט של הפעילות שלנו, המחויבות שלנו להוביל את טרנספורמציית ה-AI ולהאיץ מחדש את צמיחת היקף העסקאות הכולל (GMV) ממוקדת מתמיד. השינוי האסטרטגי שביצענו לאחרונה בארגון, הכין אותנו היטב להעמקת השינוי ולהטמעה אמיתית של תפיסת AI-First. השוק בבירור מעוניין בטאלנטים מומחים ואיכותיים, וההשקעות המכוונות שלנו כבר מאפשרות לנו לזכות בפרויקטים של לקוחות בעלי ערך גבוה יותר. בעודנו ממנפים את הדאטה שלנו ואת טכנולוגיות ה-AI העדכניות ביותר כדי לדייק את המוצר ואת הצעת הערך שלנו ללקוחות, אנו מצפים לממש את השלב הבא בצמיחה שלנו".