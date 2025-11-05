קרן ההשקעות פימי של ישי דוידי חותמת השקעה מוצלחת בחברת אורביט המייצרת מערכות תקשורת לשוק האזרחי והצבאי. הלילה דיווחה אורביט כי תתמזג עם חברת קראטוס דיפנס האמריקאית (Kratos Defense) תמורת 356 מיליון דולר. פימי נכנסה להשקעה באורביט בשנת 2018 והשקיעה סכום של 15 מיליון דולר בלבד, המימוש, כולל הדיבידנדים שמשכה לאורך השנים, מסתכם ב-136 מיליון דולר שזרמו לפימי. מדובר בתשואה של פי 9 על ההשקעה שביצעה הקרן. נציין כי פימי מבצעת את השקעותיה על בסיס דולרי, אך כאשר מתרגמים את הרווח למונחים שקליים מדובר בסכום שגבוה מ-400 מיליון שקל.

העסקה מסמלת עוד אירוע חשוב, חזרה לשגרת עסקים. בשנתיים וחצי האחרונות של תקופת המלחמה וקצת לפניה, פימי עדיין ביצעה גלי מימושים גדולים. אך חלק מהמיקוד היה במכירת חברות שבהן היא השקיעה לגורמים מקומיים, כמו בעסקת אינפיניה (נייר חדרה) שנמכרה לורידיס של גיל אגמון ועסקאות אחרות.

הפעם מדובר באירוע שונה, קראטוס המנוהלת על ידי אריק ד. מרקוס, היא חברה ביטחונית אמריקאית שנסחרת לפי שווי של 15 מיליארד דולר. היא רוכשת במלואה חברה ישראלית שורשית עם פיתוחים חדשניים בתחום התקשורת הלווינית, מהלך שלא היה מתאפשר לו היתה סבורה שסכנת התדרדרות במלחמה עשויה לפגוע בעסקיה.

2.3 מיליארד דולר רווח מאקזיטים בשנתיים אחרונות

עבור פימי מדובר באקזיט ה-76 שהיא מבצעת. בשנתיים וחצי האחרונות ביצעה גלי מימושים (מלאים או חלקיים) בחברות, שבהן השקיעה 752 מיליון דולר, והיא צפויה לקבל עבור מכירת חלקה בהן - 3.1 מיליארד דולר. 1.8 מיליארד דולר כבר "קיבלה" קרן פימי, ועוד 1.2 מיליארד דולר אמורים להתקבל מהשלמת המהלכים, בהם הנפקת רשת "עמל ומעבר" שמקודמת בימים אלה בבורסה בתל אביב.

הרווח של פימי ממהלכי האקזיטים השונים שביצעה בשנתים האחרונות מסתכם ב-2.3 מיליארד דולר וזאת על השקעה של כ-700 מיליון דולר השקעה. בין החברות שבהן בוצעו המימושים נמצאת כעת אורביט, ובעבר היו מכירת חלקים בחברות ציבוריות כמו עשות אשקלון שמייצרת רכיבים לענף התעופה או מנועי בית שמש שמתחזקת, בונה ומשפצת מנועי סילון. אקזיטים נוספים שביצעה פימי כוללים את תאת, עמל ומעבר (שם מקודמת ההנפקה), מכירת חלקה בחברת האבטחה ג'י וואן לידי יבואנית הרכב יונברסל (שבעצמה ביצעה IPO בבורסה בתל אביב השנה). זאת לצד מימושים בחברות כמו פיסיבי (תכנון מעגלים מודפסים לענף האלקטרוניקה), יוניטרוניקס (בקרה ואוטומציה) וגילת בתחום הלווינים.

כיום לפימי יש כ-33 חברות שונות בפורטפוליו שלה. היא ממשיכה לקנות חברות, לרוב פרטיות. בין היתר ביצעה השקעה בחברת הדפוס לנדא, כחלק מהליכים שנוהלו בשל החוב שלה בביהמ"ש. בנוסף הפכה לשותפה בשליטה ביצרנית השנאים הותיקה מהבורסה פייטון עם דוד יטיב.

אורביט: סינדרלה תעשייתית

ההישג באקזיט באורביט נובע דווקא מפעילותה הכמעט זניחה, ערב כניסתה של פימי להשקעה בה. אורביט היא אחת החברות הותיקות בבורסה בתל אביב (גם חברה דואלית) שנסחרת עוד משנת 1988. זו חברה שהוקמה ב-1950 ובעת השקעת פימי היתה בירכתי הבורסה המקומית ופעלה בתחום התקשורת האזרחית. פימי ביצעה סדרה של השקעות בחברה, החליפה את ההנהלה ושינתה בהדרגה את האסטרטגיה העסקית. היא הכניסה את אורביט גם לתחום התקשורת הצבאית, שנים לפני שפרצו המלחמות המרות, זאת מתוך ראייה ארוכת טווח שעדיין מדינות יצטרכו צבאות בעולם.

כיום לאורביט יש 270 לקוחות פעילים בעולם, היא מייצרת מערכות שמע למטוסים, מערכות תקשורת לוויניות לפטלטפורמות נעות וקבועות ומערכות עקיבה ותצפית מהחלל. צבר ההזמנות שלה נכון לסוף המחצית הראשונה עמד על 134 מיליון דולר, שיא של כל הזמנים עבורה. הכנסותיה הסתכמו בכ-20 מיליון דולר ברבעון השני והרווח התפעולי עמד על 3.8 מיליון דולר. שני הנתונים צמחו בשיעור דו ספרתי בתוך שנה. בעלי המניות מעבר לפימי (22.5%) כוללים את בית ההשקעות מור (20.2%), הפניקס (5.4%) ומיטב (9.5%). הציבור החזיק ערב העסקה ב-42.4% מהחברה.

הכניסה המסיבית לתחום, השתלמה בגדול. המיזוג של אורביט לתוך קראטוס מבוצע לפי שער של 13.73 דולר למניה, פרמיה של 21% על מחיר השוק. השווי המגולם לה - 356 מיליון דולר, או 1.17 מיליארד שקל, מלמד גם על עוצמת הביקושים לתחום הצבאי. וככל הנראה היה מה שסייע לפימי להחליט על המימוש.

את חברת קראטוס יצגו בעסקה עו"ד דיויד אוסבורן ושירי שחם ממשרד ארנון, תדמור-לוי ואת אורביט ייצגו עו"ד שרון אמיר ומיטל צימברג-לדרמן ממשרד נשיץ, ברנדס אמיר.