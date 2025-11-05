קרביין נמכרת ב-625 מיליון דולר לאקסון האמריקאית

חברת הסטארט-אפ הישראלית קרביין (Carbyne) שאהוד ברק היה אחד מהמשקיעים הראשונים בה אך מכר את מניותיו בה- נמכרה הלילה (שלישי) לחברה האמריקאית אקסון (AXON), חברה שמפתחת טכנולוגיות ליחידות חירום והצלה. החברה הישראלית תימכר ב-625 מיליון דולר במזומן, ולפי ההערכה יתווספו לכך גם תשלומי שימור עובדים בהתאם לותק העובדים והמנהלים במשך השנים שלאחר הרכישה.

קרביין מנהלת את מרכזי השיחות וניהול מבצעי החילוץ וההצלה של כוחות ביטחון בארה"ב, מקסיקו וישראל, ועל בעלי המניות שלה נמנה גם דיוויד פטראוס, לשעבר מפקד פיקוד המרכז בארה"ב (סנטקום). המשקיעים העיקריים בחברה כיום הם קרן הנקו הישראלית, שהודיעה לא מזמן כי תחדל מלגייס קרנות חדשות, חברת התקשורת AT&T, חברת קוקס אנטרפרייז ואקסון עצמה, שהובילה את ההשקעה בחברה רק לפני ארבעה חודשים - סיבוב בסך 100 מיליון דולר.

סך הכל גייסה החברה 200 מיליון דולר מאז היוסדה לפני עשור. את קרביין הקימו אמיר אליחי, מנכ"ל החברה, ואלכס דיזינגוף, סמנכ"ל הטכנולוגיות - שניהם יוצאי יחידת אגוז, לצד יוני יאטסון, ארכיטקט החברה. ליטל לשם, כיום שותפה מנהלת בקרן פרוטגו נמנית גם על הצוות המייסד - אך היא אינה פעילה בחברה מאז 2017. לקרביין 230 עובדים, מתוכם 80 במרכז הפיתוח בישראל.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026. את קרביין ייצגו בעסקה עורכי הדין יאיר גבע ותומר פרקש מהרצוג ואת אקסון יצגו בישראל קרן לחד-רחמני ותומר שני. בארה"ב ייצגו את אקסון לואיס ובוקיוס ואת קרביין - גרינברג טראוריג.

הצעד האסטרטגי הבא של אקסון

על פי ההודעה שפרסמה אקסון בשלישי בלילה, נראה שהחברה מעוניינת להכנס לשוק מרכזי שיחות החירום וניהול האירועים: "רכישה זו מייצגת את הצעד הבא באסטרטגיה של אקסון להביא חדשנות לכל שלב בתהליך השמירה על בטיחות הציבור - החל מהקריאה הראשונה לעזרה. פלטפורמת ניהול השיחות מבוססת הענן של קרביין ממנפת את הדרך בה מרכזי התקשורת החירום מקבלים, מנתבים ומנהלים שיחות נכנסות, ומאפשרת שירות ללא הפרעות".

"על ידי שילוב בין ניתוב השיחות מבוסס הענן של קרביין, עם תובנות מבוססות בינה מלאכותית של Prepared אשר גם נרכשה על ידי אקסון, החברה תוכל לספק כעת את פלטפורמת התקשורת שתחבר את כלל שלבי המענה במקרי חירום, החל מהשיחה הראשונה ועד לסגירת המעגל. יכולות אלו יצרו את אקסון 911, פתרון הדור הבא המלא והמשולב על כל חלקיו, שמחבר את הציבור שמבצע שיחות בשעת חירום, את המוקדנים אשר עונים לשיחות, ואת הכוחות בשטח, תוך מתן מידע ברור ומדויק בזמן אמת. עם יכולות משולבות אלו, אקסון תספק מודיעין בזמן אמת מרגע תחילת השיחה לבקשת עזרה, דרך תגובת השטח, חקירת ראיות ועד לסיום בהליך המשפטי - תוך שיפור תוצאות הטיפול והמענה. המטרה של אקסון ברכישה זו הינה הגנה על חיי אדם רבים יותר, באופן יעיל יותר, ביותר מקומות.

"כל שנה מבוצעות יותר מ-240 מיליון שיחות חירום בארצות הברית, ובמקרים רבים מדי, מידע חיוני אובד בין השיחה הראשונית לבין התגובה", אמר ריק סמית', מייסד ומנכ"ל אקסון. "על ידי חיבור הגישה החדשנית בת ה-30 שנים של אקסון עם פלטפורמת ניהול השיחות מבוססת הענן של קרביין, אנו סוגרים את הפער הזה, ונותנים למוקדנים אפשרות לראות באופן מיידי נתונים קריטיים אודות האירוע, ומחברים אותם ישירות לשוטרים בשטח. כך, אנחנו הופכים כבר את הקריאה לעזרה לרגע ראשון של מודיעין".