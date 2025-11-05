ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות אקזיט לקרן פימי: אורביט נמכרת תמורת 356 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קרן פימי

אקזיט לקרן פימי: אורביט נמכרת תמורת 356 מיליון דולר

אורביט, ספקית מערכות התקשורת לתחום הביטחוני, תתמזג לחברת קראטוס דיפנס האמריקאית תמורת 356.3 מיליון דולר (1.17 מיליארד שקל) • המחיר משקף פרמייה של 21% על מחיר מניית אורביט בת"א • המרוויחה הגדולה הצפויה היא קרן פימי של ישי דוידי, המחזיקה בכ-22.4% מהמניות

נתנאל אריאל 05:58
מערכת תקשורת לוויינית מסוג OceanTRx4 Mil של אורביט / צילום: אורביט
מערכת תקשורת לוויינית מסוג OceanTRx4 Mil של אורביט / צילום: אורביט

חברת אורביט , ספקית מערכות תקשורת לתחום הביטחוני, תתמזג לחברת קראטוס דיפנס (Kratos Defense) האמריקאית באמצעות מיזוג משולש הופכי, תמורת 356.3 מיליון דולר (1.17 מיליארד שקל). המחיר 13.73 דולר למניה משקף פרמייה של 21% על מחיר מניית אורביט בבורסה בת"א (37 שקלים למניה). מתחילת השנה מניית אורביט עלתה בכ-24% כשהיא משלימה זינוק של 122% בשלוש השנים האחרונות.

שאלות ותשובות | לידיעת משקיעי הקריפטו: מתי תיאלצו לשלם 50% על הרווח ואיך תחסכו במס
התיקון בדרך? האזהרה של המנכ"לים הבכירים בוול סטריט
עשה את עסקת חייו: המיליארדר שצפוי לרכוש את אימפריית הנפט הרוסית

בחברות מקווים להשלים את המיזוג תוך ארבעה חודשים ממועד החתימה כאשר קראטוס שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 15.2 מיליארד דולר (וצללה הלילה בוול סטריט ב-10% בעקבות הודעת הרכישה), תרכוש את כל המניות של אורביט (100%) כך שאסיפת בעלי המניות שכוללת כיום גם מוסדיים כמו מור (19.8%), מיטב (9.2%) והפניקס (5%) תצטרך לאשר את המכירה.

המרוויחה הגדולה הצפויה היא קרן פימי של ישי דוידי. נכון לעכשיו הקרן מחזיקה ב-22.4% ממניות אורביט בשווי של 211 מיליון שקל. אלא שזאת אחרי שפימי, שרכשה את השליטה (45%) ב-2017 תמורת כ-54 מיליון שקל, כבר הספיקה לממש חצי מהחזקותיה ב-185 מיליון שקל, בעיקר במהלך השנה וחצי האחרונות.

ההשתלבות "בתאגיד אמריקאי גדול יוסיף לאורביט ערך מוסף משמעותי בתחומי הסינרגיה בין החברות, מיצוב גלובלי, חדירה לשווקים חדשים והרחבת הפעילות בשוק האמריקאי שהינו השוק הביטחוני הגדול בעולם" אומר דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט שמוסיף כי המהלך לדעתו "יספק לאורביט תשתית רחבה לצמיחה, השקעות ומימוש אסטרטגיית ההתפתחות שלה.

את קראטוס יצגו עו"ר דיויד אוסבורן ושירי שחם ממשרד ארנון, תדמור-לוי ואת אורביט ייצגו עו"ד שרון אמיר ומיטל צימברג-לדרמן ממשרד נשיץ, ברנדס אמיר. סטיפל (Stifel) שימשה כיועץ הפיננסי של אורביט.