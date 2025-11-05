אקזיט לקרן פימי: אורביט נמכרת תמורת 356 מיליון דולר

חברת אורביט , ספקית מערכות תקשורת לתחום הביטחוני, תתמזג לחברת קראטוס דיפנס (Kratos Defense) האמריקאית באמצעות מיזוג משולש הופכי, תמורת 356.3 מיליון דולר (1.17 מיליארד שקל). המחיר 13.73 דולר למניה משקף פרמייה של 21% על מחיר מניית אורביט בבורסה בת"א (37 שקלים למניה). מתחילת השנה מניית אורביט עלתה בכ-24% כשהיא משלימה זינוק של 122% בשלוש השנים האחרונות.

בחברות מקווים להשלים את המיזוג תוך ארבעה חודשים ממועד החתימה כאשר קראטוס שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 15.2 מיליארד דולר (וצללה הלילה בוול סטריט ב-10% בעקבות הודעת הרכישה), תרכוש את כל המניות של אורביט (100%) כך שאסיפת בעלי המניות שכוללת כיום גם מוסדיים כמו מור (19.8%), מיטב (9.2%) והפניקס (5%) תצטרך לאשר את המכירה.

המרוויחה הגדולה הצפויה היא קרן פימי של ישי דוידי. נכון לעכשיו הקרן מחזיקה ב-22.4% ממניות אורביט בשווי של 211 מיליון שקל. אלא שזאת אחרי שפימי, שרכשה את השליטה (45%) ב-2017 תמורת כ-54 מיליון שקל, כבר הספיקה לממש חצי מהחזקותיה ב-185 מיליון שקל, בעיקר במהלך השנה וחצי האחרונות.

ההשתלבות "בתאגיד אמריקאי גדול יוסיף לאורביט ערך מוסף משמעותי בתחומי הסינרגיה בין החברות, מיצוב גלובלי, חדירה לשווקים חדשים והרחבת הפעילות בשוק האמריקאי שהינו השוק הביטחוני הגדול בעולם" אומר דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט שמוסיף כי המהלך לדעתו "יספק לאורביט תשתית רחבה לצמיחה, השקעות ומימוש אסטרטגיית ההתפתחות שלה.

את קראטוס יצגו עו"ר דיויד אוסבורן ושירי שחם ממשרד ארנון, תדמור-לוי ואת אורביט ייצגו עו"ד שרון אמיר ומיטל צימברג-לדרמן ממשרד נשיץ, ברנדס אמיר. סטיפל (Stifel) שימשה כיועץ הפיננסי של אורביט.