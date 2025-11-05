הדוח שחושף: קצב גיוסי ההון בישראל עדיין לא מדביק את העולם

ניתוח עדכני של מכון המחקר RISE Israel בשיתוף חברת המידע IVC, שמתפרסם היום (ד') ובוחן את גיוסי ההון בהייטק המקומי במחצית הראשונה של 2025, מציג תמונה מורכבת: חברות בינה מלאכותית הן כבר הכוח המשמעותי ביותר בחזית ההשקעות בישראל, אך שיעור ההשקעות בהן עדיין נמוך ביחס למגמות העולמיות. מהדוח עולה השאלה האם ישראל מסוגלת לשמור על תחרותיות בתחום שמגדיר מחדש את תעשיית ההייטק.

לפי הדוח, במחצית הראשונה של 2025, כ-64% מהחברות שגייסו 50 מיליון דולר ומעלה בישראל היו חברות AI, ואליהן זרם כ-60% מהסכום הכולל שגויס בקבוצת גיוסים זו. גם בסבבי הענק של 100 מיליון דולר ומעלה ניכרת הדומיננטיות: כ-45% מהחברות שגייסו סכומים כאלה הן בתחום ה-AI, ויחד הן ריכזו כ-52% מההון שגויס בקבוצה. בקצה העליון של הסקאלה, גיוסים של 300 מיליון דולר ומעלה, כל ההשקעות הופנו לחברות AI.

לצד ההתחזקות של הבינה המלאכותית, הסייבר ממשיך להוות מנוע צמיחה מרכזי: כחצי מהחברות בתחום ה-AI שגייסו 50 מיליון דולר ומעלה פועלות בתחום זה, מה שמעיד על כך שחוזקותיה המסורתיות של ישראל בתחום הסייבר מקבלות ביטוי גם בגל החדש של ההשקעות.

עוד עולה מהדוח כי מרבית חברות ה-AI שגייסו מעל 50 מיליון דולר מקימות את מטה החברה מחוץ לישראל, 56% מהן- בעיקר בארה״ב. אך בקרב החברות שגייסו 100 מיליון דולר ומעלה המגמה מתהפכת: רוב המטות ממוקמים בישראל, נתון שעשוי להעיד על בשלות גבוהה יותר של החברות ועל חיזוק התשתית המקומית סביבן.

הון מרוכז בצמרת, והעתיד עדיין לא מובטח

עוד לפי הדוח- עשר ההשקעות הגדולות בהייטק הישראלי במחצית הראשונה של 2025 מהוות יותר מ-40% מסך הגיוסים, נתון שמחד מדגיש את המשיכה של חברות מובילות, אך מאידך מצביע על תלות בשחקניות בודדות.

בניגוד למגמה בארה״ב ובשווקים אחרים, רק ארבע מהעסקאות הללו הן השקעות ב-AI, סימן לכך שישראל עדיין לא חזקה מספיק בגל ההשקעות הגלובלי שמזניק את הענף.

הדוח מצביע גם על חוזקה של ההון האנושי: 56% ממייסדי חברות AI מחזיקים בתואר אקדמי מתקדם (לעומת 40% בלבד בחברות אחרות). 93% מהם רכשו את השכלתם בישראל, ול-53% יש תואר דוקטור.

דני בירן, עמית מדיניות בכיר ב-RISE וכותב הדוח, מסר כי "חברות AI תופסות מקום דומיננטי בהייטק המקומי, אך עדיין לא בשיעורים ובסכומים של מדינות מובילות כמו ארה״ב, וזה מעלה סימן שאלה לגבי היכולת לשמור על תחרותיות אמיתית בתחום".

גיא הולצמן, יו״ר ומייסד IVC, מסר כי "הניתוח מראה ש-AI הופך למנוע אמיתי של השקעות וצמיחה. הנתונים מאפשרים להבין לא רק את היקף הגיוסים אלא גם אילו תחומים יובילו את הגל הבא".