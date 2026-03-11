ענקית השבבים אנבידיה הודיעה כי תשקיע 2 מיליארד דולר בחברת תשתיות הבינה המלאכותית נביוס (Nebius), שהוקמה על ידי ישראלים. ההשקעה היא חלק משותפות אסטרטגית להקמה ולהרחבה של חוות שרתים ייעודיים לבינה מלאכותית, ומצטרפת לשורת מהלכים שביצעה אנבידיה בשנים האחרונות כדי להאיץ את בניית תשתיות הבינה המלאכותית בעולם, שרובן מבוססות על השבבים שהיא עצמה מפתחת, כך בין היתר לפי אתר בלומברג.

לפי הודעת החברה, השותפות תאפשר לנביוס לפרוס עד שנת 2030 מערכות מבוססות אנבידיה בהיקף של יותר מ-5 ג'יגה ואט של מחשוב. מדובר בהספק חשמלי השווה בערך לצריכת האנרגיה של כ-3.8 מיליון משקי בית, נתון שממחיש את ממדי תעשיית השרתים הנבנית סביב הבינה המלאכותית.

יעבדו במשותף על תכנון וניהול חוות השרתים

לפי הדיווחים, במסגרת ההסכם יעבדו שתי החברות יחד על תכנון, הקמה וניהול של חוות שרתים המותאמים להרצת מודלי בינה מלאכותית. בנביוס ציינו כי חלק משמעותי מהתשתיות ייועד לפעילות המכונה "אינפרנס", כלומר שלב שבו מודלי AI שכבר אומנו, משמשים להפעלת שירותים ויישומים בפועל. זהו תחום שהופך למנוע ביקוש מרכזי לחוות מחשוב.

המהלך משקף גם את האסטרטגיה הרחבה של אנבידיה לממן במישרין את ההתרחבות של חברות המפעילות תשתיות המבוססות על השבבים שלה. עם זאת, מבקרים בענף טוענים כי השקעות מסוג זה יוצרות מעגל עסקי סגור, שבו אנבידיה משקיעה בחברות שרוכשות ממנה ציוד מחשוב בהיקפים גדולים מאוד, תופעה שלדבריהם עלולה להזין בועת השקעות סביב תחום הבינה המלאכותית.

זו אינה העסקה הראשונה מסוג זה. בחודש ינואר השנה, הודיעה אנבידיה על השקעה דומה של 2 מיליארד דולר בחברת מחשוב הענן קורוויב, שגם היא מפעילה תשתיות בינה מלאכותית המבוססות על שבבי החברה.

נביוס עצמה עברה שינוי משמעותי בשנים האחרונות. החברה הייתה בעבר חברת האחזקות ההולנדית של ענקית האינטרנט הרוסית יאנדקס, אך בשנת 2024 מכרה את הפעילות הרוסית לקבוצת משקיעים מקומיים בעסקה בהיקף של 5.2 מיליארד דולר. לאחר המכירה שינתה את שמה לנביוס והתמקדה בפיתוח תשתיות ענן ובינה מלאכותית.

בסוף אותה שנה גייסה נביוס כ-700 מיליון דולר מקבוצת משקיעים, בהם גם אנבידיה. לפי דיווחים קודמים, ענקית השבבים החזיקה כבר אז מניות בחברה בשווי של כ-33 מיליון דולר. כעת, עם השקעה נוספת של מיליארדי דולרים, השותפות בין החברות צפויה להעמיק ולהמחיש עד כמה המרוץ הגלובלי לבניית תשתיות בינה מלאכותית ממשיך להאיץ.