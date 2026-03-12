חברת הסייבר הישראלית Onyx Security מודיעה היום (ה') על גיוס של 40 מיליון דולר בסבבי סיד ו-A. את הסבבים הובילו קרנות ההשקעה Conviction וסייברסטארס הישראלית, לצד אנג'לים מתחום הסייבר והבינה המלאכותית.

החברה מפתחת פלטפורמה שמטרתה לתת לארגונים שליטה ובקרה על סוכני בינה מלאכותית, תחום שנמצא בצמיחה מהירה עם המעבר של ארגונים לשימוש בסוכנים אוטונומיים במשימות תפעוליות. Onyx הוקמה בשנת 2024 על ידי מקסים בר קוגן, יוצא יחידת 8200 וסגן נשיא מוצר והנדסה לשעבר בחברת Mixtiles, וגיל אלבז, יזם בתחום הבינה המלאכותית ששירת ביחידה הטכנולוגית המבצעית של חיל האוויר.

החברה מעסיקה כיום יותר מ-70 עובדים בישראל, ארה"ב וקנדה, כאשר מרכז המחקר והפיתוח ממוקם בתל אביב. לדברי החברה, המוצר כבר נמצא בשימוש בקרב מספר חברות פורצ'ן 500. כספי הגיוס ישמשו להרחבת פעילות הפיתוח וההנדסה ולהעמקת האינטגרציות עם מערכות בינה מלאכותית ואבטחה בארגונים.

שכבת השליטה החדשה של עידן סוכני ה-AI

כאמור, בשנים האחרונות החלו ארגונים לשלב סוכני AI בשורה של פעילויות תפעוליות, מפיתוח תוכנה ועד שירות לקוחות וניהול מערכות IT. בניגוד לתוכנות מסורתיות שפועלות לפי הוראות מוגדרות מראש, סוכני AI מסוגלים לקבל החלטות בזמן אמת, ללמוד מהקשר משתנה ולהפעיל מערכות שונות בתוך הארגון.

היכולת הזו פותחת פוטנציאל יעילות משמעותי, אך גם יוצרת שכבת סיכון חדשה. סוכן AI עשוי לקבל גישה למידע רגיש, לתקשר עם לקוחות או לבצע פעולות במערכות קריטיות. מערכות האבטחה המסורתיות, שנבנו עבור תוכנות סטטיות יותר, מתקשות לעקוב אחרי ישויות שפועלות באופן דינמי ואוטונומי.

הפלטפורמה של Onyx נועדה להתמודד עם הפער הזה. המערכת מאתרת באופן רציף את נכסי הבינה המלאכותית בארגון, מאפשרת להגדיר מדיניות שימוש ומיישמת אותה בזמן אמת. בליבת הפלטפורמה פועל מנגנון בשם Onyx Guardian Agent שמזהה פעילות חריגה של סוכנים ויכול לחסום פעולות מסוכנות, לצמצם הרשאות או לדרוש אישור אנושי לפני ביצוע פעולה.

״ארגונים הופכים היום למפעילים של סוכני AI, בין אם התכוונו לכך ובין אם לא״, אומר המייסד והמנכ״ל מקסים קוגן בשיחה עם גלובס. ״הסוכנים פועלים בין מערכות שונות, מקבלים הרשאות ומבצעים פעולות במהירות של מכונה. בעולם כזה פתרונות נקודתיים או ניטור בדיעבד כבר לא מספיקים. ארגונים צריכים שכבת בקרה מרכזית שתדע אילו סוכנים פועלים בארגון ומה מותר להם לעשות״.

"בעתיד יהיו בארגונים יותר סוכנים מאנשים״

לדברי קוגן, כאשר החברה הוקמה רבים בתעשייה העריכו כי ייקח זמן עד שארגונים יאמצו סוכני AI בהיקף רחב. בפועל, לדבריו, קצב האימוץ האיץ מהר מהצפוי. ״כשהקמנו את החברה הרבה אנשים חשבו שזה מוקדם מדי ושארגונים גדולים יאמצו סוכנים רק בעוד כמה שנים״, הוא אומר. ״אבל בתחילת אמצע 2025 ראינו שינוי מאוד חד. פתאום הייתה נהירה של ארגונים לשלב סוכנים בקודינג, בניהול מערכות IT ובתהליכים פנימיים״.

לדבריו, הנתונים שהחברה רואה בקרב לקוחותיה מצביעים על גידול מהיר במספר הסוכנים בארגונים. ״אנחנו רואים בדאטה שלנו גידול של בין 10% ל-25% במספר הסוכנים שמוטמעים בארגונים מדי חודש. זה קצב מאוד דרמטי״.

קוגן מציין כי חלק מהארגונים משתמשים בסוכנים שמפתחות חברות טכנולוגיה, בעוד אחרים בונים סוכנים בעצמם באמצעות כלים ידידותיים או פיתוח פנימי. ״בכל המקרים בסוף יש ישות אוטונומית שמקבלת גישה להרבה משאבים חשובים של הארגון. לפעמים היא יכולה לתקשר עם לקוחות ולפעמים לבצע פעולות בעולם החיצון. ברגע שזה קורה, צריך גם שליטה וגם אבטחה״.

לדבריו, כבר היום ניתן לראות בארגונים יחס של סוכן AI אחד לכל עשרה עובדים, ובחלק מהמקרים אף יחס גבוה יותר. ״אנחנו מעריכים שבעתיד יהיו בארגונים יותר סוכנים מאנשים״, הוא אומר. לדברי קוגן, הפלטפורמה של Onyx מתמקדת בשלושה ממדים מרכזיים. הראשון הוא אבטחה, כלומר מניעת שימוש מסוכן או חריג בסוכני AI. השני הוא שליטה במדיניות הפעילות של הסוכנים בתוך הארגון. והשלישי הוא מדידה והבנה של הערך העסקי שהסוכנים מייצרים בפועל. ״ארגונים רוצים לא רק לאבטח את הסוכנים שלהם אלא גם להבין איפה הם באמת יוצרים ערך. השילוב של אבטחה, שליטה ומדידה הוא מה שמבדל אותנו כיום בשוק״, הוא אומר. ״אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מרגשת בעולם הטכנולוגיה וגם בחברה האנושית״, מוסיף קוגן. ״אנשים יעבדו לצד סוכני AI, ואנחנו מקווים להיות חלק קריטי בתשתית שתאפשר לארגונים לעשות את זה בצורה בטוחה״.

הילה זיגמן, שותפה בקרן סייבסטרארס שהובילה את השקעת הסיד בחברה מסרה כי ״זה לא עוד כלי תוכנה שצריך להגן עליו אלא מערכות שמקבלות החלטות, נגישות למידע רגיש ומחוברות לתהליכים עסקיים קריטיים״. לדבריה, ״מהרגע הראשון היה ברור לנו שמקסים וגיל מבינים את עומק השינוי הזה ובונים פתרון שנולד לעידן ה AI ולא מנסה להתאים כלים ישנים למציאות חדשה״.