מיליארדים לכיסי המשקיעים: מי החברות הכי נדיבות בת"א

הנסיקה במניות בבורסה בת"א בשנת 2025 - עלייה של מעל 50% - שיקפה היטב את הלך הרוח החיובי של המשקיעים בה, בעקבות השיפור במצב הביטחוני של ישראל ועוצמתה הכלכלית. היא באה לידי ביטוי בין היתר במימושי מניות חסרי תקדים של בעלי עניין בחברות הנסחרות (כ-20 מיליארד שקל), וגם בשיא כל הזמנים בדיבידנדים שחילקו החברות בת"א לבעלי המניות שלהן.

בשנת 2025 חילקו החברות בת"א למשקיעים דיבידנדים בהיקף כולל של כ-41 מיליארד שקל, זינוק של 28% מהשנה שקדמה, שבעצמה הייתה שנת שיא, וכמעט פי 4 ביחס לשנת הקורונה, 2020. הסיבה היא שרווחי החברות זינקו בשנה האחרונה ב-40% (מהרבעון הרביעי של 2024 ועד השלישי של 2025), כך על פי יובל צוק מיחידת המחקר של הבורסה.

שיא מרשים נוסף נרשם כאשר 241 חברות בבורסה, כ-45% מכלל הנסחרות, חילקו דיבידנד למשקיעים. כאן מדובר בשיא של 18 שנה, מאז 2007, טרום המשבר הפיננסי העולמי הגדול שפרץ שנה לאחר מכן.

המחלקים הגדולים: שוב הבנקים

בפועל, 10 החברות שחילקו הכי הרבה דיבידנדים ב-2025 (לא כולל דיבידנדים על הדוחות השנתיים, שפורסמו בשבועות האחרונים) אחראיות ל-45% מכל הכסף שחולק אשתקד. את רשימת "עשר הנדיבות" מובילים ארבעה בנקים, כשבמצטבר חמשת הבנקים הגדולים חילקו 12.7 מיליארד שקל, זינוק של 35% ביחס לשנה קודמת, והיו אחראים ל-31% מכל חלוקת הדיבידנדים בבורסה בשנה האחרונה. הסיבה לכך היא שבנק ישראל 'שחרר את הרסן' באמצע השנה ואיפשר לבנקים להגדיל את החלוקה ל-50% מהרווח (לעומת עד 40% קודם לכן).

המחלק הגדול ביותר היה בנק לאומי, עם דיבידנד כולל של יותר מ-3.9 מיליארד שקל, ומיד אחריו בנק הפועלים עם כמעט 3.5 מיליארד שקל. מזרחי טפחות חילק דיבידנד של 2.5 מיליארד שקל, ואחריו דיסקונט עם 1.6 מיליארד שקל.

במקום החמישי נרשם שינוי, כאשר חברת הביטוח הפניקס נכנסה לעשירייה הראשונה עם דיבידנד של 1.5 מיליארד שקל. אחריה נמצאת חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שחילקה דיבידנד מיוחד של 1.3 מיליארד שקל כחלק מהשלמת העסקה לרכישת השליטה בה על ידי קבוצת דלק של יצחק תשובה. לכן, ישראכרט גם אחראית לתשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר (סכום הדיבידנד חלקי מחיר המניה הממוצע בתחילת וסוף השנה), שעמדה באופן חריג על 29%. תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות המחלקות בשנה האחרונה ירדה ל-2.7% (לעומת 3% לפני שנתיים).

בכך עקפו שתי אלה את הבנק הבינלאומי, שתופס את המקום השביעי מבין המחלקות עם דיבידנד של 1.2 מיליארד שקל.

אחריו נמצאות ענקית הגז והנפט קבוצת דלק וחברת התקשורת בזק עם דיבידנד של 1 מיליארד שקל כל אחת, כשדלק מדורגת שנייה בתשואת הדיבידנד אחרי ישראכרט שבשליטתה - עם 8%. את המקום העשירי בקרב המחלקות תופסת שותפות הגז ניו-מד אנרג'י, החברה הבת של דלק שמחזיקה ב-45% מהזכויות במאגר הגז לוויתן, עם דיבידנד של 800 מיליון שקל. מעניין לציין שמהעשירייה יצאו השנה חברת הנדל"ן המניב עזריאלי וחברת הדשנים והכימיקלים איי.סי.אל, שירדו למקומות ה-11 וה-12 בהתאמה, וחברת הגז הזרה אנרג'יאן שגם נפלטה ממדד ת"א 35.

אולי מפתיע מעט לציין אבל דווקא אלביט מערכות, שהפכה לאחרונה לחברה הגדולה ביותר במדד ת"א 35 במונחי שווי שוק, נמצאת רק במקום ה-16 עם דיבידנד של 390 מיליון שקל, אחרי עוד שתי חברות ביטוח - הראל ומנורה שחילקו 650 ו-600 מיליון שקל בהתאמה. וגם חברת הנדל"ן המניב אמות ורשת הקמעונאות שופרסל שחילקו 629 ו-540 מיליון שקל בהתאמה.

בסך-הכול, 25 מתוך 35 הגדולות בבורסה חילקו דיבידנדים בשנה החולפת והיו אחראיות, בדומה לשנה שעברה, ל-57% מכל הדיבידנדים שחולקו (23.2 מיליארד שקל). מבין מניות מדד ת"א 90 היו 64 חברות שחילקו דיבידנד, שהסתכם ב-12.1 מיליארד שקל, לעומת 60 חברות בשנה שלפני כן.

המרוויחים: 14 מיליארד שקל לבעלי השליטה

ומי המרוויחים הגדולים מחלוקת הרווחים הנמרצת אשתקד? בעלי שליטה ועניין בחברות גרפו לכיסם 35% מכל הדיבידנדים (כ-14.3 מיליארד שקל) שחולקו. היתרה (26.5 מיליארד שקל) התחלקה בין משקיעים מהציבור לגופים המוסדיים שמנהלים את חסכונותיו.

בעלי ההון שנהנו מהדיבידנד הגדול ביותר הם אייל עופר ודודי ודרורית ורטהיים, בעלי השליטה בבנק מזרחי טפחות, שקיבלו לכיסם אשתקד סך של מיליארד שקל. אחריהם נמצאת פיבי של צדיק בינו, בעלת השליטה בבנק הבינלאומי, שנהנתה מדיבידנד של 600 מיליון שקל.

במקום השלישי והרביעי מקרב המרוויחים הגדולים מדיבידנדים נמצאים יצחק תשובה, ומשפחת עזריאלי המחזיקה בקבוצת הנדל"ן הנושאת את שמה, עם כ-540 מיליון שקל לכל אחד (במקרה של עזריאלי, כולל קרנות הצדקה). קבוצת דלק עצמה נהנתה מדיבידנד של 430 מיליון שקל מהחברה הבת ניו-מד.

האחיות גריפל-גורביץ, בעלות השליטה בחברת הביטוח מנורה מבטחים, נהנו מדיבידנד של 375 מיליון שקל, וגם משפחת המבורגר בעלת השליטה בהראל קיבלה דיבידנד של יותר מ-300 מיליון שקל. כך גם החברה לישראל של עידן עופר, דרך החברה הבת איי.סי.אל.

בעלי השליטה בחברת התקשורת בזק עד לאחרונה, קרן סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר, נהנו מדיבידנד של 180 מיליון שקל, וכך גם משפחתה של ליאורה עופר, בעלת השליטה בענקית הקניונים מליסרון. מסכום מעט נמוך יותר נהנה מיקי פדרמן, בעל השליטה באלביט מערכות, וגם משפחת שטראוס בחברת המזון הנושאת את שמה. גם האחים אמיר, בעלי השליטה בשופרסל, וכן הקבלן יגאל דמרי, בעלי חברת הנדל"ן הנושאת את שמו, גרפו דיבידנדים בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל אשתקד.

לצד כל אלה, גם המוסדיים הגדולים, ובאמצעותם ציבור החוסכים בישראל (בעיקר חברות הביטוח מנורה מבטחים, הראל והפניקס) נהנו מדיבידנדים בהיקף של יותר מ-2.3 מיליארד שקל בעשר החברות הגדולות. המוסדיים רשאים להחזיק בעד 7.5% ממניות הבנקים, וחלק מהגופים קרובים לשיעור ההחזקה הזה.

משקיעים המבקשים להיחשף ספציפית למניות שמחלקות דיבידנד, יוכלו לעשות זאת דרך מדד תל דיב שעלה בשנה האחרונה ב-44% (לעומת 64% במדד ת"א 125). עם זאת, המדד נחשב קטן ועוקבים אחריו רק 322 מיליון שקל, פחות מחצי מכך בקרנות המחקות. זאת למרות שיש 5 קרנות סל וקרנות מחקות שעוקבות אחריו.