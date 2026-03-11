רשות המסים מקשיחה עמדות מול וויז. זו הדרישה החדשה

בצל אקזיט הענק שהוכרז סופית אחר הצהריים היום (ד'), במסגרתו רוכשת גוגל את וויז הישראלית ב-32 מיליארד דולר, נמצאות רשות המסים וחברת הסייבר על מסלול התנגשות לקראת תשלום המס על האקזיט, כך נודע לגלובס. שורשי המחלוקת נוגעים לירידה החדה בשער הדולר בין מועד הכרזת העסקה לפני שנה, לבין השלמתה היום. ארבעת מייסדי וויז, לכל אחד מהם ישולמו קרוב ל-3 מיליארד דולר לפני מס, הסכימו יחד עם המדינה כי המס ישולם בדולרים. בכך לכאורה, הייתה נפגעת המדינה בכ-15% משווי העסקה בשל ירידת הדולר. בעת ההכרזה עליה, ב-18 במרץ 2025 הוא עמד על 3.67, וכעת על 3.09 בלבד.

● ראיון | "אסף רפפורט איחר לפגישה הראשונה ב-45 דקות": המשקיע הראשון בוויז נזכר ברגע שבו הכול התחיל

● מייסד וויז: "יום היסטורי לעובדים וגם למדינה"

אלא שברשות המסים הודיעו לנציגי המייסדים - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - כי אם ברצונם לשלם את המס בדולרים, עליהם לשלם אותו לפי שער החליפין ביחס לשקל בעת ההכרזה על העסקה, דהיינו להגדיל בכמעט 19% את הסכום הדולרי.

מייסדי וויז ונציגיהם אמורים להגיש כבר בימים הקרובים שומת מס לרשות המסים לפי הפרשנות שלהם, כלומר לפי שער החליפין הנמוך והנוכחי בעת סגירת העסקה ("קלוזינג"), מה שמקובל בעולם המס ומוסכם על המומחים בתחום. אל מול טענת וויז, ברשות המסים עשויים לטעון שהצדדים הגיעו לכאורה להסכמה על אופן תשלום המס במרץ 2025, וכי לפי תקדימים משפטיים, תקופת האישור הרגולטורי שארכה שנה היא תנאי שאיננו דוחה את יום המכירה.

מיד לאחר מכן, צפויה רשות המסים לבטל את השומה של מייסדי וויז ולהוציא שומה עצמאית המחשיבה את שיעור המס לפי יום הכרזת העסקה במרץ 2025. אם תתקבל טענתה של רשות המסים, לא רק שהמייסדים ישלמו סכום גבוה יותר בדולרים, הם ייאלצו לשאת בתשלומי ריבית והצמדה על קרן המס. זו המחלוקת השנייה שנחשפת בין שני הצדדים, כאשר בעבר חשף גלובס מחלוקת על שיעור המס שוויז תשלם על הקניין הרוחני שלה. בעוד שברשות המסים טוענים שהקניין הרוחני פותח בישראל ולכן עליה לשלם מס בישראל, בוויז טוענים כי הקניין מוחזק בארה"ב תחת החוק האמריקאי ולכן הוא נחשב לפטור ממנו.

מרשות המסים ומוויז לא התקבלה תגובה.