האפקטי החיובי שנרשם בבורסה בשבוע שבא הולך ונמחק. המדדים המובילים של תל אביב נסחרים זה היום השלישי ברציפות בירידות שערים חדות. מדד ת"א-35 יורד ב-1.8% באמצע היום לרמה של 4,090 נקודות, נמוך בכ-1% ביחס לרמה שבה ננעל ביום שישי ה-27 בפברואר, ערב פרוץ המבצע באיראן. המדד עדיין עמוק בטריטוריה חיובית מתחילת השנה, והוא רשם עליה עד כה של 12%.

מבין מדדי הבורסה בולט מדד ת"א-ביטחוניות שנופל ביותר מ-2%, אך עדיין עלה (למרות הירידות) ב-24% מתחילתה שנה. את מגמת הירידות במדד ת"א-125 מובילה מניית ארית תעשיות , יצרנית המרעומים לפגזים, שנופלת ב-5% למחיר שמגלם לה שווי שוק של 5.2 מיליארד שקל. המניה נהנתה כחלק מהטרנד הביטחוני מעליה של מעל ל-180% בשנה החולפת.

עוד בולטים בירידות מדד ת"א-בנייה שמאבד 3.3% מערכו, אך עדיין עלה ב-37% בשנה האחרונה. גם מדד הביטוח שהוא רגיש מאוד לעליות או ירידות בת"א, נופל עם הבורסה ומאבד 3% מערכו. זהו עדיין אחד המדדים המצטיינים בשנה החולפת שעלה ב-160%.

הזרים לא שותפים לאופוריה

מנהל השקעות בכיר אמר לגלובס כי להערכתו הירידות נעוצות בעיקר בפעילות המשקיעים הזרים: "האנומליה הייתה כשראינו את השוק פה עולה על אף שהסיכון עלה בכל העולם. אני חושב שאנחנו רואים בימים האחרונים פעילות של זרים. הם לא שותפים לאופוריה ככל הנראה."

"אנו עדים ליום שלישי רצוף של ירידות בבורסה", אומר רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי-טפחות. "להערכתי, מדובר בקיזוז של הקפיצה שרשמה הבורסה ביום המסחר הראשון לאחר תחילת מבצע 'שאגת הארי'. הקפיצה הראשונית שיקפה את התוצאה שהשוק העריך שתקרה - הצלחה מהירה של השגת היעדים ובפרט הוצאה של איראן מהמשוואה, תוך המשך התקדמות מדינית מהירה. התוצאות המצוינות של היום הראשון הזינו אותה. זו הייתה קפיצה מוקדמת מדי, בדיעבד".

מנחם מסביר כי התיקון שאנו רואים כעת בבורסה, "מתייחס כבר לדינאמיקה ולתהליך - כשעושה רושם שהמלאכה תהייה ממושכת ומורכבת יותר, מה עוד שבתווך הצטרפה החזית הלבנונית ואילו בחזית האיראנית "סופחו" גם המפרציות למערכה ודרך שוק הנפט הבינו המשקיעים כי הכלכלה עצמה תשמש כלי נשק במערכה".

יש לציין כי השוק הישראלי הגיע לאחר ראלי ממושך שהביא חלק מהמניות לרמות תמחור במכפילים גבוהים למדי. אור פוריה, יו"ר פוריה פיננסים, מציין בהקשר זה כי "השוק בת"א הגיע לתקופה הנוכחית לאחר גל עליות חדות וחריגות מאוד בשנתיים האחרונות, וגם מתחילת השנה. העליות הללו סגרו במידה רבה את פערי התמחור שהיו קיימים בעבר - הן מול שווקים מובילים בעולם והן ביחס לשווי הכלכלי של חלק מהחברות".

לדברי פוריה, "חלק מהראלי שנרשם מתחילת השנה נבע גם מציפיות גיאופוליטיות - בעיקר ההערכה כי פעולה משמעותית באיראן עשויה להביא לחילופי משטר. תרחיש כזה נתפס ע"י השווקים כמהלך שיכול להפחית בצורה דרמטית את פרמיית הסיכון של ישראל, לפתוח פתח להרחבת הסכמי אברהם ולהוביל לשיתופי פעולה כלכליים אזוריים חדשים ומשמעותיים".

לכן, הוא מוסיף כי "מה שאנו רואים בימים האחרונים הוא למעשה התאמה מחודשת של השוק לסבירות של תרחיש כזה. האמירה של טראמפ כי המלחמה עשויה להתקרב לסיומה - מבלי שהמשטר באיראן יוחלף - יחד עם ההבנה שחילופי משטר הם יעד מורכב יותר להשגה מכפי שהעריכו חלק מהמשקיעים, מובילות כעת למימושים ולתמחור מחדש של הסיכון".

תל-אביב "מתיישרת" עם המגמה בחו"ל

רונן מנחם אומר שניכרת גם "התיישרות" עם שוקי המניות בחו"ל. וול סטריט חתמה אתמול במגמה מעורבת עם נטייה לירידות קלות מדד S&P 500 ירד בחודש האחרון ב-2%, ובשיעור מתון מזה של כ-1% מתחילת השנה. השווקים בחו"ל לדבריו, "הגיבו תחילה, בירידות להסלמה הביטחונית, בעיקר מחשש לזינוק של מחירי האנרגיה, אך השיבו חלק מהירידות בהמשך. השפעה מינורית שלילית נוספת יש אולי להגדלת ההוצאות והגירעון התקציבי - שהממשלה החליטה אמש. אמנם השוק העריך שהמלחמה החדשה תצריך הגדלה של ההוצאות, אך ככל שהדבר יתורגם לגידול בהיקפי ההנפקות של הממשלה בשוק המקומי - עלות ההון לסקטור העסקי עלולה להתייקר והזמינות תקטן".

מנחם מציין עוד כי "ירידות משמעותיות, יחסית, רושמים מדדי הבנייה והנדל"ן, בשל הפגיעה במבנים ותשתיות, אם כי יש לציין שלאחר שתשתרר רגיעה - דווקא החברות הללו תמקדנה עניין ותקציבים. במבט קדימה, אמורות סוכנויות דירוג האשראי לתת את דעתן על האירועים והשוק רגיש גם לדוחות הללו - המשקפים את זווית הראייה של המשקיעים הזרים - להם היה חלק לא קטן בעליות החדות של השנה וחצי האחרונות טרם פרוץ המלחמה הנוכחית".

לדבריו, "מרבות לרדת גם חברות הביטוח - כשאר כאן מדובר בין השאר ברוטציה ממניות שרשמו עליות חדות קודם לכן. חברות הביטוח גם מושפעות לרעה מירידת מדדי המניות הכלליים, בשל כך שהן מחזיקות פורטפוליו גדול של ני"ע. אשר למניות הבנקים - ראוי לזכור כי הן עמדו בסימן הדוחות הכספיים שהתפרסמו בפרק הזמן הזה. בהמשך הן תהיינה תלויות במידה רבה בשאלה האם הלחימה מתארכת ופוגעת בפעי ות הכלכלית ואיזו השלכה תהייה לכך על הריבית במשק".

בדומה לתיקון שנרשם באחוזת בית, גם בשוק המט"ח נרשם תיקון של השקל כנגד הדולר. הדולר מתחזק ב-0.5% לרמה של 3.11 שקלים, לאחר שכבר נסחר מתחת לקו 3.10 שקלים בשבוע שעבר. "סביר להניח כי המתאם בהתנהגות שוקי המניות והמט"ח יימשך, בתקופה הקרובה. בשל ריבוי ההערכות - חלקן סותרות ומשתנות תדירות - לגבי המלחמה, כמה זמן תימשך, כיצד תתנהל ואיזה מחיר כלכלי תגבה - סביר להניח כי התנודתיות הגבוהה שראינו עד כה - הקפיצה החדה תחילה והתיקון בהמשך - תימשך, בתקופה הקרובה", מציין מנחם.