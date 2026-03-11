חברת האשראי החוץ בנקאי, יעקב פיננסים בראשותו ובשליטתו של שאול נאוי, מפרסמת הבוקר את התוצאות הכספיות שלה לשנת 2025. הרווח הנקי עלה בסיכום שנתי ב-20% והסתכם ב-83 מיליון שקל, עליה שנבעה מגידול בתיק האשראי של החברה, ושיפור באיכותו. החברה רשמה אשתקד הכנסות של 2 מיליון שקל בסעיף הוצאות להפסדי אשראי למול הוצאה של 223 אלף שקל בשנה הקודמת.

למרות הביצועים המוצלחים, יו"ר החברה נאוי, והמנכ"ל אברהם חיניץ, נוקטים בצעד סימבולי ומוותרים על הבונוס השנתי לו הם זכאים. צעד בו הם נוקטים זו השנה השנייה ברציפות. לשניים זכאות לפי תנאי העסקתם לקבל בונוס של 2% ו-1% בהתאמה מהרווח השנתי, כל עוד הוא מעל ל-25 מיליון שקל, שמוגבל לתקרה של מיליון שקל וחצי מיליון שקל לכל אחד מהם.

שאול נאוי ואברהם חיניץ נימקו את החלטתם בוויתור על הבונוס "לנוכח המצב הבטחוני הנוכחי, וכן לאור חוסר יכולת החברה להעריך באופן מהימן את היקף ההשפעה העתידית של המלחמה על היקף פעילות החברה, בין היתר לאור אי הוודאות בדבר משך זמן הלחימה, עוצמתה, השפעותיה וכן ביחס לצעדים נוספים שיינקטו ע ל ידי ממשלת ישראל".

המלחמה תשפיע מהותית

למלחמה אומרים בצמרת יעקב פיננסים, "עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה, וזאת כתוצאה אפשרית של צמצום היקף תיק האשראי לאורך זמן, לצד עליית סיכון האשראי של לקוחות החברה ולצד עליית סיכון כללי במשק". הובהר על ידי החברה כי הוויתור הוא ביחס לבונוס שהיה אמור להיות משולם כעת ולא גורע מבונוסים שהשניים אמורים לקבל בעתיד.

יעקב פיננסים עוסקת במימון חוץ בנקאי לעסקים באמצעות מתן אשראי כנגד ממסרים דחויים (צ'קים דחויים) של צדדים שלישיים וממסרים דחויים עצמיים. נכון לסוף שנת 2025 עמדו לזכות החברה מסגרות אשראי בגובה של 2.85 מיליארד שקל משלושה בנקים. תיק האשראי שלה עומד על 3 מיליארד שקל והוא מתפזר על מעל לאלף לקוחות. רוב התיק מיועד לפירעון בתוך כשנה (מח"מ) ומעל למחציתו לתקופה של 120 יום. החברה נסחרת בשווי שוק של כ-900 מיליון שקל, כאשר ההון העצמי שלה הוא כמחצית מהסכום (454 מיליון שקל).