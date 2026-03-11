ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הרווח זינק, אז מדוע יו"ר יעקב פיננסים שוב מוותר על הבונוס?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יעקב פיננסים

הרווח הנקי זינק ב-20%, אז מדוע יו"ר יעקב פיננסים מוותר על הבונוס פעם שנייה ברציפות?

הרווח הנקי של חברת האשראי החוץ בנקאי עלה השנה ב-20% והסתכם ב-83 מיליון שקל, עליה שנבעה מגידול בתיק האשראי של החברה • שאול נאוי ואברהם חיניץ נימקו את החלטתם בוויתור על הבונוס "לנוכח המצב הבטחוני הנוכחי"

חזי שטרנליכט 10:27
שאול נאוי / צילום: יונתן בלום
שאול נאוי / צילום: יונתן בלום

חברת האשראי החוץ בנקאי, יעקב פיננסים בראשותו ובשליטתו של שאול נאוי, מפרסמת הבוקר את התוצאות הכספיות שלה לשנת 2025. הרווח הנקי עלה בסיכום שנתי ב-20% והסתכם ב-83 מיליון שקל, עליה שנבעה מגידול בתיק האשראי של החברה, ושיפור באיכותו. החברה רשמה אשתקד הכנסות של 2 מיליון שקל בסעיף הוצאות להפסדי אשראי למול הוצאה של 223 אלף שקל בשנה הקודמת.

האקזיט של היועמ"שית: הבכירה בבורסה שהרוויחה 9 מיליון שקל ממימוש מניות
מבתי אבות ועד מסעדות: זרועות ההשקעה של הבנקים הניבו רווח שנתי של 1.3 מיליארד שקל

למרות הביצועים המוצלחים, יו"ר החברה נאוי, והמנכ"ל אברהם חיניץ, נוקטים בצעד סימבולי ומוותרים על הבונוס השנתי לו הם זכאים. צעד בו הם נוקטים זו השנה השנייה ברציפות. לשניים זכאות לפי תנאי העסקתם לקבל בונוס של 2% ו-1% בהתאמה מהרווח השנתי, כל עוד הוא מעל ל-25 מיליון שקל, שמוגבל לתקרה של מיליון שקל וחצי מיליון שקל לכל אחד מהם.

שאול נאוי ואברהם חיניץ נימקו את החלטתם בוויתור על הבונוס "לנוכח המצב הבטחוני הנוכחי, וכן לאור חוסר יכולת החברה להעריך באופן מהימן את היקף ההשפעה העתידית של המלחמה על היקף פעילות החברה, בין היתר לאור אי הוודאות בדבר משך זמן הלחימה, עוצמתה, השפעותיה וכן ביחס לצעדים נוספים שיינקטו ע ל ידי ממשלת ישראל".

המלחמה תשפיע מהותית

למלחמה אומרים בצמרת יעקב פיננסים, "עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה, וזאת כתוצאה אפשרית של צמצום היקף תיק האשראי לאורך זמן, לצד עליית סיכון האשראי של לקוחות החברה ולצד עליית סיכון כללי במשק". הובהר על ידי החברה כי הוויתור הוא ביחס לבונוס שהיה אמור להיות משולם כעת ולא גורע מבונוסים שהשניים אמורים לקבל בעתיד.

יעקב פיננסים עוסקת במימון חוץ בנקאי לעסקים באמצעות מתן אשראי כנגד ממסרים דחויים (צ'קים דחויים) של צדדים שלישיים וממסרים דחויים עצמיים. נכון לסוף שנת 2025 עמדו לזכות החברה מסגרות אשראי בגובה של 2.85 מיליארד שקל משלושה בנקים. תיק האשראי שלה עומד על 3 מיליארד שקל והוא מתפזר על מעל לאלף לקוחות. רוב התיק מיועד לפירעון בתוך כשנה (מח"מ) ומעל למחציתו לתקופה של 120 יום. החברה נסחרת בשווי שוק של כ-900 מיליון שקל, כאשר ההון העצמי שלה הוא כמחצית מהסכום (454 מיליון שקל).