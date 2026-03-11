היועצת המשפטית של הבורסה בת"א לבנת עין-שי וילדר מכרה השבוע מניות שנבעו ממימוש אופציות שהחזיקה ברווח של כ-9 מיליון שקל. המימוש התרחש לאחר ירידה של 17% במניית הבורסה לאחר פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2025 בשבוע שעבר. הדוחות כשלעצמם היו טובים אך לנוכח המחיר הגבוה של המניה, הובילו לירידה במניה. עם זאת גם לאחר הירידה, הוסיפה מניית הבורסה לערכה 200% בשנה האחרונה.

● החברה שעלתה ב-40% בפחות משבוע, והאם יבואו רבות אחריה?

● מבתי אבות ועד מסעדות: זרועות ההשקעה של הבנקים הניבו רווח שנתי של 1.3 מיליארד שקל

וילדר כמו בכירים אחרים בבורסה, לא יכלה לממש את האופציות קודם לפרסום הדוחות, שכן מדובר ב"תקופת החשכה", שבה בכירים מנועים מלבצע פעולות כאלה. בידיה נותרו אופציות בשווי (נוכחי) של מעל ל-3 מיליון שקל שתוכל לממש בעתיד.

המניה קרסה לאחר הדוח

למרות שעין-שי וילדר "פספסה" את השיא במניית הבורסה, היא עדיין הצליחה לממש את האופציות במחיר טוב יותר מעמיתיה להנהלת החברה. באוקטובר האחרון מימשו שורה של בכירים בבורסה, ובהם הסמנכ"לים אורלי גרינפלד, יניב פגוט, אורי שביט, יהודה בן עזרא ולירן גורדון, אופציות למניות, שנמכרו ברווח מצרפי של מעל ל-50 מיליון שקל. היה זה מהלך שבוצע כאשר מחיר המניה של הבורסה עמד על 74 שקל - ומאז הוכפל ל-145 שקל. לו היו מחכים ומממשים כיום היו מרוויחים סכום של עוד כ-50 מיליון שקל במימוש האופציות.

הבורסה פרסמה דוחות מוצלחים ביום חמישי בערב, שהראו שהרווח הנקי זינק בתוך שנה ב-80% ל-200 מיליון שקל. אך מחיר המניה שלה שזינק עד אז בעשרות אחוזים גילם אופטימיות גדולה יותר ככל הנראה מצד המשקיעים.

ערב פרסום הדוחות נגעה בשווי שיא של 16 מיליארד שקל, ובימים שלאחר פרסום הדוחות קרסה מניית הבורסה כאמור, והיא איבדה משווי השוק שלה 2.5 מיליארד שקל. מניית הבורסה עדיין משקפת לה מכפיל רווח (היסטורי) של 67, שנחשב לגבוה ביותר.