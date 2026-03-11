לבנקים הגדולים בישראל יש כידוע "צרות של עשירים". מכונת הרווחים העצומה שלהם לא עוצרת ומייצרת להם רווחים של מיליארדי שקלים מדי שנה. אחד האפיקים להשקעת עודפי הרווח העצומים - הן זרועות ההשקעות הריאליות שמטפחים הבנקים, הנהנות מנגישות גבוהה לחברות במשק.

● דיבידנדים במיליארד שקל: החזר ההשקעה הענקי של אבי גבאי בפרטנר

● בשווי מקוצץ בגלל תנאי השוק: חברת הנדל"ן גבאי השלימה את ההנפקה. אלה המוסדיים שהשתתפו

מדובר במעין קרנות השקעה פרטיות (פרייווט אקוויטי) שמוגבלות על פי חוק להחזקה של עד 20% מהמניות בחברות בהן הן משקיעות. בנוסף, הן פועלות בשוק החיתום המקומי - מה שמאפשר להן אפיק נוסף להצפת ערך בחברות בהן השקיעו.

בשנתיים האחרונות, בד בבד עם הרווח הגדל של הבנקים, העלו אותן חברות השקעה הילוך בהיקף הפעילות שלהן. מהדוחות הכספיים של הבנקים לשנת 2025, עולה כי יתרת ההשקעות של שלושה מהם (לאומי, הפועלים ודיסקונט) הסתכמו ב־14.3 מיליארד שקל, עלייה של 1.6 מיליארד שקל בתוך שנה. יחד עם זרוע ההשקעות של בנק מזרחי טפחות, הן יצרו רווח נקי מצרפי של 1.3 מיליארד שקל, זינוק של 57% בתוך שנה, שנבע בעיקר מהנפקות ואקזיטים בשוק ההון.

החברה הגדולה והרווחית מבין הארבע היא לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, שמנוהלת בידי ויקטור וקרט. מינויו לפני כ־5 חודשים היווה יריית פתיחה למבול דו־ספרתי של עסקאות, בהיקף של יותר מ־2 מיליארד שקל (כולל חוב). מדובר על קצב של כ־3 עסקאות בחודש, בתחומים מגוונים (החל בנדל"ן, עובר בתשתיות, תחבורה, תחנות דלק, מכוני כושר ואפילו מסעדות).

את שנת 2025 סיכמה לאומי פרטנרס עם השקעות ריאליות בשווי של 6.8 מיליארד שקל, עלייה של 21% בתוך שנה והתחייבויות להשקעה של 1.2 מיליארד שקל. הרווח הנקי שרשמה לאומי פרטנרס עמד על 467 מיליון שקל, עלייה קלה ביחס לשנה הקודמת והוא מיוחס, לפי הבנק, מרווחים מהשקעות שביצע וכן הכנסות מריבית.

החברה השנייה בהיקפי הפעילות שלה היא פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים בניהולה של ליאת חזות. החברה רשמה זינוק חד ברווח הנקי שהסתכם ב־356 מיליון שקל (עלייה של 360% בתוך שנה). סיבה מרכזית לזינוק הייתה ההנפקה המוצלחת של רשת בתי הדיור המוגן והסיעוד עמל ומעבר (עמל הולדינגס), בניהולה של דליה קורקין ובשליטת קרן פימי שמוביל ישי דוידי.

הצעת המכר בהנפקת עמל הולדינגס אפשרה לפועלים אקוויטי למכור 10% ממניות החברה ולרשום רווח של 190 מיליון שקל (לפני מס), כשהיא ממשיכה להחזיק בנתח נוסף בשיעור דומה ממניות החברה. זאת לאחר שב־2024 רשמה פועלים אקוויטי שיערוכים שליליים ששחקו את הרווח הנקי. לחברה מסגרות השקעה של 341 מיליון שקל בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, כאשר יתרת ההשקעות הריאליות שלה בסוף 2025 עלתה ב־7% ל־4.8 מיליארד שקל.

האקזיט של דיסקונט קפיטל

גם לבנק דיסקונט זרוע השקעות משלו, דיסקונט קפיטל בניהול הילה חימי, שהודיעה לאחרונה על כוונתה לסיים את תפקידה לטובת הקמת קרן השקעות פרטיות בראשותה (בדומה למהלך מוצלח שביצע מנכ"ל לאומי פרטנרס לשעבר, אבי אורטל, שהקים לאחר פרישתו ממנה את קרן מנור אוורגרין).

דיסקונט קפיטל, עדיין בניהול חימי, רשמה רווח של 337 מיליון שקל אשתקד, עלייה של 35% בתוך שנה. הרווח הושפע בין היתר מ"אקזיט" במניות חברת האשראי החוץ בנקאי מניף, שבה מכרה דיסקונט קפיטל את מלוא החזקותיה (17%) ורשמה רווח של 100 מיליון שקל לאחר מס. עוד נהנתה דיסקונט קפיטל מפעילות החיתום בה השתתפה ב־6 הנפקות ו־35 עסקאות פרטיות בהיקף כולל של 42 מיליארד שקל. יתרת השקעות החברה מוערכת ב־3.5 מיליארד שקל - עלייה חדה של 14% בתוך שנה.

חברת ההשקעות הבנקאית הקטנה ביותר שייכת לבנק מזרחי טפחות, מזרחי טפחות אינווסט, לה מונתה בחודש שעבר מנכ"לית חדשה, שמרית קניג (שתחליף את רון הוכמן בתפקיד). הרווח הנקי של זרוע ההשקעות של הבנק זינק בשיעור חד של 310% אשתקד, ביחס לשנה שקדמה לה, ועמד על כ־119 מיליון שקל.

סך ההשקעות של מזרחי במניות, עיקרן דרך מזרחי טפחות אינווסט, עמדו בסוף 2025 על 1.7 מיליארד שקל, עלייה של 45% בתוך שנה.