שיא של 13 שנים: פרטנר מפרסמת דוחות חיוביים ל-2025

חברת התקשורת פרטנר מפרסמת דוחות חיוביים ל-2025, מדווחת על חלוקת דיבידנד בסך 465 מיליון שקל ובוחנת פנייה לבית המשפט לקבלת אישור לחלק עוד 500 מיליון שקל כדיבידנד שלא מתוך רווחיה.

החברה - בניהולו של אבי גבאי שהוא גם חלק מגרעין השליטה שלה - קבוצת אמפיסה (שכוללת את יו"ר פרטנר שלמה רודב, הפניקס ואחרים) - חזרה לחלק דיבידנד בשנה שעברה, לראשונה מאז 2012.

● מנהל ההשקעות שמאמין: מהסקטור הזה אתם צריכים להתרחק

● עוד השפעה של המלחמה: הגשת דוחות כספיים ותשקיפים נדחתה לרבעון השני

הדיבידנד שחולק ב-2025 הסתכם ב-250 מיליון שקל, 1.34 שקל למניה, וכעת הוא גבוה יותר - כ-2.48 שקל למניה. הנהנים המרכזיים הם כמובן בעלי השליטה, שיקבלו כ-99 מיליון שקל מהחלוקה שתהיה בסוף החודש (ללא קשר לדיבידנד המיוחד, אם יאושר).

הקבוצה רכשה את השליטה בפרטנר בסוף 2022, ומאז היא רושמת רווח (מדיבידנד שחולק ומעליית השווי, כלומר "על הנייר") של כ-800 מיליון שקל. נוסף על כך יש בפרטנר מספר בעלי עניין שהם גופים מוסדיים מישראל, ביניהם כלל, מגדל, הראל, מנורה, מיטב והפניקס.

שיא של 13 שנים

פרטנר מסכמת את השנה עם גידול מינורי בהכנסות, לצד עלייה גדולה יותר ברווחים, ומציינת כי מדובר בשנת שיא של 13 שנים. פרטנר צמחה ב-1% בהכנסות ב-2025 ל-3.1 מיליארד שקל, והציגה עלייה של 8% ברווח התפעולי ל-433 מיליון שקל ושל 10% ברווח הנקי ל-304 מיליון שקל.

ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-3% למעל 1.2 מיליארד שקל, והחברה צמצמה משמעותית את החוב הפיננסי נטו ל-128 מיליון שקל, לעומת 254 מיליון שקל ב-2024.

בסוף 2025 היו לפרטנר כ-2.68 מיליון מנויים, עלייה של 47 אלף ביחס לסוף 2024, כשמתוכם מנויי דור 5 היו כ-839 אלף. פרטנר מדווחת על ARPU (הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי, בנטרול דמי קישוריות) של 43 שקל, עלייה של שקל מ-2024.

בתחום האינטרנט היו לחברה 492 אלף מנויים עם ARPU של 94 שקל - עלייה הן במספר המנויים והן ב-ARPU, ומצבת מנויי הטלוויזיה הסתכמה ב-202 אלף. בכך מספר המנויים קטן ב-1,000 לעומת שנה קודמת, אך רשם עלייה של 6,000 ברבעון האחרון של 2025, לראשונה זה 4 שנים.

"התחזקות פיננסית ניכרת"

לדברי גבאי, "החברה ועובדיה פועלים בעת הזו להמשיך ולשרת את לקוחותינו ברציפות ולסייע לתושבי ישראל וכוחות הביטחון". הוא הוסיף כי התוצאות של פרטנר "משקפות את פירות ההשקעות שלנו בכל תחומי הפעילות, שהביאו לידי צמיחה יפה בבסיסי הלקוחות".

לדבריו, "השבחת החברה הובילה להתחזקות פיננסית ניכרת, אשר מאפשרת חלוקת דיבידנד משמעותי ולמימוש תפיסת העולם שלנו - לשרת את כלל הגורמים השותפים להצלחת החברה: לקוחות, עובדים ובעלי מניות".