עוד השפעה של המלחמה: הגשת דוחות כספיים ותשקיפים נדחתה לרבעון שני

בעקבות המצב הביטחוני הרשות לניירות ערך הודיעה על מתן ארכות מה-31 במרץ ל-20 באפריל בהגשת דיווחים שנתיים ותשקיפים

ג'ניפר סילון 13:06
עו''ד ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: עופר עמרם
עו''ד ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: עופר עמרם

על רקע המשך מצב הלחימה והשפעותיו על הפעילות המשקית, הרשות לניירות ערך הודיעה היום (ג') על מתן ארכות בהגשת דיווחים שנתיים ותשקיפים בעקבות המצב הביטחוני.

בהחלטה נכתב, כי היא "התקבלה מתוך הבנה לקשיים האובייקטיביים איתם מתמודדות החברות בתקופה זו", וכי "מתן הארכות נועד לאפשר לתאגידים לעמוד בחובות הדיווח שלהם בצורה איכותית ומלאה, תוך התחשבות במורכבות התפעולית הקיימת בעת הזו".

המועד החוקי האחרון להגשת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2025 הוא סוף הרבעון הראשון - 31 במרץ 2026. עד כה, שלושה שבועות לתום הרבעון, הגישו את הדוחות כ-90 מתוך כ-700 חברות ציבוריות הנסחרות בתל אביב.

כעת, במסגרת ההקלות, נקבע כי המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים השנתיים ידחה מה-31 במרץ ל-20 באפריל 2026. בנוסף, המועד להגשת תשקיפים לפני הנפקה ראשונה (IPO) , שמבוססים על הדוחות השנתיים והיו אמורים להיות מוגשים עד סוף חודש מרץ, נדחה גם הוא ל-9 באפריל 2026.

המועד האחרון להגשת דוח מצבת החזקות של בעלי עניין ונושאי משרה בכירה נדחה מ-10 באפריל עד ל-25 באפריל 2026.