מספר חודשים חלפו מאז שהשלימה חברת ניקוי הפאנלים הסולאריים בלייד ריינג'ר את מכירת פעילותה המרכזית, החברה הבת סולאר דרון, לידי חברת VisionWave שנסחרת בנאסד"ק בשווי של 140 מיליון דולר. העסקה שיקפה בזמנו שווי של 22 מיליון דולר לסולאר דרון, פי 4 משווי החברה האם בת"א באותה עת, ובוצעה בעסקת מניות.

מי שעמד מאחורי העסקה הוא שמוליק ינאי, שיצק כשנה קודם לכן את פעילות סולאר דרון, כאמור ניקוי פאנלים סולאריים באמצעות רחפנים, לתוך בלייד ריינג'ר לפי שווי של 30 מיליון שקל. גם אם השם שלו לא אומר לכם הרבה, אתם כנראה מכירים את שני אחיו הגדולים (המשפחה מונה 8 אחים) - עו"ד פנינת ינאי, המרבה להופיע בתקשורת ושלאחרונה החליטה הממשלה למנותה לשגרירת ישראל ביוון, ובעיקר עופר ינאי, הבעלים של חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י ושל קבוצת הכדורסל הפועל ת"א.

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עבור ינאי היוותה מכירת סולאר דרון הצפת ערך משמעותית, ובתחנה נוספת במסלול עסקי שהחל דווקא בעולמות אחרים לגמרי. בראיון לגלובס הוא מספר שהקמת החברה נולדה משיחה עם אחיו: "סולאר דרון היא החברה הרביעית שהקמתי. זה היה כשנופר אנרגיה הנפיקה (בשנת 2020). שוחחתי עם עופר, והוא שיתף אותי שמדיר שינה מעיניו שעובד ייפול מגג בעת ניקוי פאנלים. הבנו שצריך פתרון לניקוי מאגרים צפים, גגות וטופוגרפיות מיוחדות. נפתח לי שער גדול לעולם הזה. היום יש קירות שציפו אותם בפאנלים. איך מנקים קיר ב-90 מעלות? אין רובוט שיכול לעשות את זה, אבל רחפן יכול, ולכן הקמתי את החברה". אגב, עופר ינאי השקיע בבלייד ריינג'ר 2 מיליון שקל בשל סולאר דרון, וכך גם הזמר עומר אדם.

למרות הפוטנציאל לכאורה, בדומה לשאר השחקניות הישראליות בענף ניקוי הפאנלים (אקופיה, איירטאצ'), פעילותן של בלייד ריינג'ר וסולאר דרון לא התרוממה בת"א, וינאי בחר למכור אותה מוקדם. לטענתו, "הכשל היסודי היה שמיזגתי אותה לחברה בבורסה הישראלית", הוא מודה. "למרות שעומר אדם נכנס כמשקיע והיה 'הייפ' חיובי בהתחלה, זה לא מקום שאתה יכול לגייס בו כסף לחברות קטנות בקלות. יש פה היעדר נזילות קיצוני והיעדר שווי. ואני אדם שיודע לגייס כסף".

בתוך כך ינאי חושף גם את השוני בינו לבין אחיו: "אם אתה יודע לשחק כדורסל זה לא אומר שאתה יודע לשחק כדורגל. כאיש עסקים, אתה צריך לדעת מה אתה יודע לעשות ומה פחות. יש משפט שאומר 'תעשה את מה שאתה עושה הכי טוב, ותוציא את השאר למיקור חוץ'. קשה למצוא מישהו שהוא גם יזם טוב וגם מנכ"ל טוב; גם אדם יצירתי עם חזון, וגם לשבת על ה'ברקס' ועל הדוחות הכספיים".

הוא מוסיף כי "עופר לא בנה חברת טכנולוגיה, לא פיתח מוצר, אלא הוא יזם שלקח מוצרי מדף קיימים והצליח להטמיע אותם בצורה מהירה בהרבה מאוד קיבוצים. החוזק שלי זה בנקאות השקעות, חיבור בין כסף ליזמות. אני בנקאי השקעות מאוד טוב ויצירתי, אחד הטובים בארץ במה שקשור לחברות קטנות בנאסד"ק. אני יודע לייצר שם עסקאות, לתווך ולמזג חברות בשווי של 500 מיליון דולר ומטה".

אז המודל העסקי שלך הוא להתניע חברות ואז למכור?

"כן. לקחת רעיון, לגייס כסף ראשוני, לפתח אותו לרמת בשלות מסוימת, ואז להעביר אותו לשחקן גדול יותר או למפיץ גדול בתחומו".

מעבר לשליטתו במניות בלייד ריינג'ר (28.1%), הנסחרת בשווי מצומק של כ-20 מיליון שקל, ינאי היום הוא בעלים של עוד שלוש חברות סטארט-אפ: מיטאפורה, שעוסקת בתחום הבשר המתורבת וגייסה בעבר הון לפי שווי של 20 מיליון דולר; זעפרן טק, שמגדלת את התבלין היקר זעפרן בצורה "חדשנית"; וחברת N2off שפועלת להפחית גז חממה רעיל מגידולים כמו חיטה ותירס.

"כשאתה מסתכל על שדה חיטה וילדה קטנה עוברת שם, זה נראה כמו סמל לקיימות, אבל בפועל שדה חיטה פולט חמצן דו חנקני, שהוא פי 300 יותר רעיל מהפחמן הדו-חמצני", מסביר ינאי.

עבר כעיתונאי ומנהל השקעות לאחרים

המסלול של ינאי לא טריוויאלי. הוא עו"ד וכלכלן שאת צעדיו הראשונים בשוק ההון עשה בכלל מהצד השני של המתרס, כעיתונאי. "הייתי סטודנט נשוי עם תינוק והייתי צריך לפרנס את עצמי. עבדתי כעורך חדשות במשמרות לילה ב'דה מרקר'. יום אחד כתבת בכירה בעיתון ראתה אותי במערכת והציעה לי לכתוב. אמרתי לה שאני לא מבין כלום בשוק ההון, אבל היא ענתה שמה שחשוב יותר זה שאני יודע לספר סיפור. אלי דניאל, שהיה כתב בעיתון וכיום הוא בכיר ברשות ניירות ערך, לימד אותי על כל החברות בבורסה. ואני מזכיר שאז לא היה גוגל או בינה מלאכותית, הכול התבסס על ידע אישי".

בהמשך שימש ינאי כיועץ משפטי ומנהל השקעות בקבוצת ויליפוד. בעקבות השקעה של קרן יורקוויל (Yorkville) בוויליפוד, משכו אותו האמריקאים אליהם, ומאז הוא משמש כשותף וכנציג של הקרן בישראל. מדובר בקרן השקעות הנותנת פתרונות מימון מהירים לחברות, באמצעות העמדת קווי אשראי והמרת חוב למניות. "ב-15 השנים האחרונות השקענו יותר מחצי מיליארד דולר בעשרות חברות ציבוריות ישראליות, רובן נסחרות בנאסד"ק, כמו טאואר ואלביט הדמיה בעבר". הקרן אף עלתה לכותרות לאחרונה, לאחר שהעמידה קו מימון ענק בהיקף של 2.5 מיליארד דולר לחברת המדיה של דונלד טראמפ.

"השם של עופר פותח דלתות"

לצד פעילותו כבנקאי השקעות, ינאי כאמור החל ליזום בעצמו. "המעבר הזה נולד מתחושת מיצוי מסוימת - בסוף, למכור כסף לחברות זו עבודה שהופכת לטכנית. הסיבה השנייה היא ההצלחה של עופר בעולם העסקי. כשאתה רואה את אחיך הגדול הופך למיליארדר מחברה שהקים בעשר אצבעות (נופר נסחרת כיום בשווי של 9 מיליארד שקל, נ"א), זה מדגדג ופותח את התיאבון".

איך בא לידי ביטוי הקשר בינך לבין עופר ביומיום העסקי? הוא עוזר לך?

"אנחנו מדברים כמעט כל יום, הוא האורקל של תחום האנרגיה הירוקה, וגם כדור הבדולח שלי. קשה מאוד להתקיל אותו. כשאני בוחן השקעה בסטארט-אפ חדש, למשל בתחום חוות השרתים, אני נעזר בהבנת השוק שלו. הוא מאוד עוזר לי".

כשאתה אומר לאנשים שאתה אח של עופר, זה עוזר?

"זה פותח דלתות, חד משמעית. וגם נותן הרבה נוחות וביטחון למי שמולי. כל העולם העסקי מבוסס על אמון".

ההשפעה של עופר ינאי ניכרת גם בתחום הספורט. שמוליק, שהיה בעברו אוהד שרוף של מכבי ת"א בכדורסל, שינה צבעים מאז שאחיו רכש את השליטה בהפועל תל אביב: "היה לי מנוי של ארבעה כיסאות במכבי. אבל מאז שעופר קנה את הפועל, אני איתם. בשנה שעברה נסעתי ללוות אותם למשחקי יורוקאפ בבולגריה, בנסיעות ארוכות בשלג באוטובוסים, במקומות נידחים. כשזה העסק של אחי, ברור שאני אוהד את הפועל, שיקחו אליפות".