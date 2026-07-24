אריק שטילמן פנה בימים האחרונים לבעלי מכבי תל אביב בכדורסל, אודי ושי רקנאטי, והגיש הצעה לא מחייבת לרכישת מלוא אחזקותיה של נפתלי השקעות במועדון או לחלופין לרכישת גרעין שליטה. לגלובס נודע כי היקף ההצעה עומד על כ-100 מיליון דולר תמורת מלוא החזקותיהם במועדון - 58%.

● משפחת רקנאטי רוכשת את מניות משפחת פדרמן במכבי ת"א במחיר של 50 מיליון דולר

במכתב כותב שטילמן כי הוא רואה עצמו מחויב לעתיד המועדון, שבו הוא מעורב שנים רבות כאוהד וכספונסר מרכזי, ומצהיר כי בכוונתו להשקיע זמן אישי, משאבים והון משמעותי כדי לקדם את הצלחתה ארוכת הטווח של מכבי תל אביב.

לפי ההצעה, מחיר העסקה יתבסס על אותו שווי שלפיו נרכשו לאחרונה מניות פדאנקו ספורט במועדון. שטילמן מבקש להשלים בדיקת נאותות בתוך 30 יום, ולאחריה לנהל מו"מ על הסכם מחייב, במטרה להשלים את העסקה בתוך כ-90 יום, בכפוף לכל האישורים הנדרשים.

בשלב זה מדובר בהצעה ראשונית ולא מחייבת, והכדור נמצא במגרשם של בעלי המניות.

ההצעה מגיעה לאחר סאגה מפתיעה שבסופה הפכה משפחת רקנאטי לבעלת השליטה במועדון. לאחרונה הודיעה המשפחה כי היא רוכשת ב-50 מיליון דולר את מניות משפחת פדרמן (29%) בקבוצת הכדורסל מכבי ת"א. מניות פדרמן במכבי מוחזקות באמצעות חברת פדנקו של המשפחה. בכך הפכה משפחת רקנאטי לבעלת השליטה במועדון, עם 58% ממניות הקבוצה.

מדובר באחת העסקאות המשמעותיות בספורט הישראלי, והיא התאפשרה לאחר שמשפחת רקנאטי הפעילה את זכות הסירוב, לפי הסכם בעלי המניות. כך, במקום שמחצית ממניות מכבי של פדרמן תימכר לאריק שטילמן, מייסד ומנכ"ל ראפיד, נמכרו כל המניות לרקנאטי.