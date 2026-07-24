זו הטבת המס המשתלמת ביותר. כך תהנו ממנה כפליים

קרן השתלמות נחשבת למוצר החיסכון האולטימטיבי. עם הטבות נרחבות במס הכנסה ועם פטור מלא ממס רווחי הון, היא כבר מזמן לא משמשת רק לתכלית המקורית של "השתלמויות" וחיסכון לטווח קצר, אלא כאמצעי מפתח לצבירת הון משמעותי עבור מי שמשקיע לתקופות ארוכות ונהנה מריבית דריבית.

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המינוס העיקרי: אי אפשר להכניס אליה סכום בלתי מוגבל כמו לפוליסת חיסכון למשל. יש תקרה, הן עבור שכירים והן עבור עצמאים. שעומדת לכל היותר על כ-19 עד 20.5 אלף שקל בשנה.

בסדרת הכתבות "מחשבים פרישה" נבחן הפעם כיצד ניתן ליהנות כפליים מההטבות הנרחבות של קרנות ההשתלמות, ולמי זה אולי משתלם פחות. גם הפעם, אין לראות בכך תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכים שלכם.

מהם ההבדלים המרכזיים בין קרן השתלמות לשכירים לבין קרן לעצמאים?

"ההבדל היסודי טמון במנגנון ההפקדה, בתקרות המוכרות ובסוג הטבות המס שהמדינה מעניקה בכל מסלול", מסביר יוגב בן זיו, מנהל חיסכון ארוך-טווח ופיננסים במגדל ביטוח ופיננסים.

אצל שכירים: ההפקדה מותנית בהסכמת המעסיק. המגבלה היא הפקדה של 10% מהשכר (לרוב 7.5% על חשבון המעסיק ו-2.5% על חשבון העובד). הטבת מס הכנסה ניתנת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 שקל, סכום שממנו ומטה העובד אינו משלם "שווי מס" על חלק המעסיק. בנוסף, קיים פטור מלא ממס רווחי הון (25% ריאלי) על התשואה שנצברה מהפקדות אלו. בסופו של דבר, תקרת ההפקדה המצרפית עומדת על כ-18.8 אלף שקל. סכום זה לא צמוד-מדד.

אצל עצמאים: "כל בעל עסק רשום מנהל את ההפקדות בעצמו. כאן קיימות שתי הטבות מס נפרדות", מסביר בן זיו. "הוצאה מוכרת (ניכוי מס): ניכוי של עד 4.5% מההכנסה החייבת, עד לתקרת הכנסה מזכה. כלומר, הטבה מרבית על הפקדה של כ-13,200 שקל בשנה. פטור ממס רווחי הון: ניתן להפקיד עד כ-20,520 שקל בשנה וליהנות מפטור מלא ממס על הרווחים". בשונה מהתקרה לשכירים, שלא עודכנה מעל 20 שנה ונשחקה, בקרנות השתלמות לעצמאים התקרה מתעדכנת אחת לשנה, לפי מדד המחירים לצרכן.

מי זכאי לפתוח קרן השתלמות?

התשובה היא כל אחד. "קרן במעמד שכיר נפתחת לעובד שהמעסיק מפריש עבורו בהתאם להסכם העבודה, להסכם קיבוצי או לצו הרחבה. שכיר אינו יכול לפתוח לעצמו קרן במעמד שכיר ולהפקיד אליה לבדו אם המעסיק אינו משתתף בהפקדות. קרן במעמד עצמאי פתוחה למי שיש לו פעילות והכנסה מעסק או ממשלח יד. בעת פתיחת הקרן עשוי הגוף המנהל לדרוש אישור עוסק או הוכחה לקיומה של פעילות עצמאית", מסביר תומר כהן, מנכ"ל כהן פמילי אופיס מקבוצת ברק פיננסים.

אדם שהוא גם שכיר וגם עצמאי - יכול להחזיק שתי קרנות במקביל?

"בהחלט. מי שמחזיק בשני כובעים, גם עובד כשכיר וגם מנהל עסק עצמאי, זכאי להחזיק שתי קופות במקביל ולהתנהל בשני המסלולים. כשכיר, המעסיק מפריש כרגיל את חלקו ואת חלק העובד - עד לתקרה האמורה", אומר בן זיו.

"כעצמאי, מגישים את הדוח השנתי למס הכנסה, ושם מתבצע השקלול: הטבת המס כשכיר, מובאת בחשבון בעת חישוב ההטבה שזכאים לה כעצמאי. עם זאת, חשוב להדגיש: כדי לפתוח קרן כעצמאי חייבים להחזיק תיק פעיל ברשויות המס שמייצר הכנסה. לא ניתן להמציא מעסיק או לפתוח תיק פיקטיבי רק כדי ליהנות מהטבות".

יוגב בן זיו / צילום: ניקולה וסטהפל

אם הפעילות העצמאית שלי מאות שקלים בשנה, עדיין אוכל להחזיק שתי קרנות?

"כן. אין רף מינימלי של הכנסה לצורך פתיחת הקרן, ולכן גם פעילות עצמאית קטנה יכולה לאפשר החזקת קרן נוספת. עם זאת, ההכרה בהפקדה כהוצאה מוגבלת ל־4.5% מההכנסה החייבת כעצמאי. לדוגמה, בהכנסה שנתית של 200 שקל, רק 9 שקלים מההפקדה עשויים להיות מוכרים כהוצאה.

"מנגד, ניתן ליהנות מהפטור ממס רווחי הון על הפקדות לקרן העצמאית עד לתקרה השנתית - 20,566 שקל בשנת 2026 - גם כאשר ההכנסה העצמאית נמוכה", אומר כהן. בן זיו מוסיף כי "ניתן להביא כסף מהבית או מהכנסתך כשכיר, להפקיד את הסכום המרבי, וליהנות מפטור מלא מ-25% מס על הרווחים שייווצרו בקרן".

האם זה משתלם? הרי עבור הכסף מהעבודה השנייה כבר שולם מס.

"תיאורטית המערכת תאפשר זאת, אך מעשית מדובר בשאלה של כדאיות כלכלית וטרחה בירוקרטית", אומר בן זיו. "במצב כזה, אתה מביא כסף שכבר שולם עליו מס הכנסה מלא. הטבת 'הוצאה מוכרת' לא תהיה כאן, והיתרון היחיד הוא הפטור ממס רווחי הון. פתיחת תיק ברשויות דורשת דיווחים שוטפים, הגשת דוח שנתי ולעתים הצהרת הון. אלו פרוצדורות שעולות כסף וזמן".

מנגד, מסביר כהן: "הפקדה כזו אפשרית כל עוד מדובר בעוסק פטור או מורשה שעסקו פעיל, גם אם באותה שנת מס לא נרשמה לו הכנסה מהפעילות העצמאית. במקרה כזה הוא רשאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי. עם זאת, מאחר שאין לו הכנסה חייבת כעצמאי, הוא לא יוכל להכיר בהפקדה כהוצאה ולא יקבל בגינה ניכוי ממס הכנסה.

"גם כאשר אין הכנסה עצמאית, לקרן עדיין עשוי להיות יתרון כאפיק השקעה: הכסף שמופקד אליה כבר חויב במס, אך הרווחים העתידיים עליו עשויים להיות פטורים ממס רווחי הון. עם זאת, הזכאות מתייחסת לעסק פעיל. רישום טכני כעוסק ללא פעילות עסקית ממשית הוא מקרה שכדאי לבדוק מראש עם רואה חשבון או יועץ מס".

תומר כהן, מנכ''ל כהן פמלי אופיס מקבוצת ברק פיננסים / צילום: ברק פיננסים

האם ניתן להשתמש בוותק של הקרן כשכיר כדי למשוך אותה מוקדם יותר כעצמאי?

"כן", אומר כהן. "באמצעות מנגנון המכונה 'החלת ותק', או 'השלכת ותק', מי שמחזיק בקרן השתלמות ותיקה ונזילה במעמד שכיר, שצברה ותק של שש שנים לפחות ולא בוצעה ממנה משיכה, עשוי להשתמש בוותק שלה כדי למשוך את מלוא הכספים מהקרן הצעירה במעמד עצמאי, עוד לפני שחלפו שש שנים ממועד פתיחתה.

"ניתן להשתמש בוותק של הקרן הוותיקה לצורך החלת ותק פעם אחת בלבד. אין חובה למשוך גם את הכספים מהקרן הוותיקה, אך הקרן הצעירה נמשכת במלואה ולא ניתן לבצע ממנה משיכה חלקית במסגרת ההליך. בנוסף, הקרן הוותיקה נחסמת להפקדות חדשות.

"החלת הוותק אפשרית רק כאשר לפחות אחת משתי הקרנות היא במעמד שכיר, ואינה אפשרית בין שתי קרנות ששתיהן במעמד עצמאי. כמו כן, לא ניתן לבצע את ההליך אם כבר בוצעה בעבר משיכה מהקרן הוותיקה, והוא כפוף לתנאי הקרנות ולהוראות הדין".

"קרן השתלמות היא מוצר הפרימיום של עולם החיסכון בישראל", מסכם בן זיו. "הטעות הנפוצה ביותר של חוסכים היא למהר ולמשוך את הכסף ברגע שהיא הופכת לנזילה כעבור שש שנים. עדיף להשאיר את הכסף בקרן כדי שימשיך לצבור תשואה פטורה ממס. גם אם נקלעתם לצורך נזילות דחוף, משיכת הקרן צריכה להיות המוצא האחרון. כמעט תמיד יהיה נכון יותר לקחת הלוואה, אפילו כנגד כספי הקרן, ולהשאיר את מנוע התשואה הפטור ממס עובד בשבילכם".