השקעתם בבורסה? כך המס על הרווחים יכול לרדת אפילו לאפס

כשמדברים על תכנון פרישה, השאלה המרכזית שנשאלת היא כמה כסף צברנו לאורך השנים. אבל יש סוגיה נוספת שיכולה להשפיע בצורה דרמטית על התמונה - כמה מסים נשלם למדינה מתוך רווחי ההון שצברנו במוצרים הפיננסיים השונים. החל מתיק ההשקעות בבנק וקופות הגמל, דרך קרנות הפנסיה ופוליסות החיסכון וכלה בקרנות ההשתלמות.

כללי המשחק לכאורה ברורים: מס רווחי הון עומד על 25%. אלא שיש לא מעט כוכביות קטנות בדרך שיכולות להיות שוות לכם הרבה כסף.

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אז מדוע 25% הוא רק כלל אצבע? ראשית, אם מכרתם מניה ברווח שבוע או חודש אחרי שקניתם אותה, ככל הנראה תשלמו את מלוא הסכום. אבל משום שהמס בישראל משולם על הרווח הריאלי בלבד - נתון קריטי בתקופות של אינפלציה כמו זו בשנים האחרונות - מי שמחזיק את המניה מספר שנים ישלם בפועל פחות.

שנית, שיעור המס במשיכה הוא ממש לא חזות הכול. באמצעות שימוש נכון במוצרים פיננסיים המאפשרים דחיית מס, ניצול פטורים והטבות ייחודיות לגיל פרישה, המספר הזה של 25% יכול לרדת באופן דרמטי.

בפרק זה של "מחשבים פרישה", נמפה את הדרכים החוקיות והאפקטיביות ביותר לשלם פחות מס רווחי הון. גם הפעם, כמו תמיד, כל מקרה לגופו ומחייב ייעוץ מקצועי ופרטני בהתאם לתנאים המשתנים של כל אחד.

תיק מסחר בניירות ערך: בגיל 60 הכללים משתנים

בניגוד למכשירי חיסכון אחרים, בחשבון מסחר בניירות ערך דרך הבנק או בית השקעות הדברים יחסית פשוטים, וכמעט תמיד כלל הברזל הוא 25% מס ריאלי על הרווחים. אלא שלאחר גיל 60 התנאים מעט מתגמשים ושיעור המס עשוי לרדת אף ל־10%.

כך זה עובד: לאחר גיל 60, קיימת זכאות לשיעורי מס רווחי הון מופחתים (וכן מס שבח), בתנאי שההכנסות השנתיות החייבות במס אינן עולות על 193 אלף שקל. שיעור המס נקבע בהתאם למדרגות מס הכנסה, לפי גובה ההכנסה של החוסך: הכנסה שנתית ברוטו של עד 84 אלף שקל תזכה במס רווחי הון של 10% בלבד. בטווח שבין 84,121 שקל ל־120,720 שקל - שיעור המס יעמוד על 14%. מעל רף זה ועד ל־193 אלף שקל, המס עולה ל־20% - וזהו הרף העליון של ההטבה.

חשוב לציין כי בחישוב המס לוקחים בחשבון קודם כל הכנסות מעבודה ומקצבה, ורק לאחר מכן את יתר ההכנסות. "רבים מהמשקיעים בישראל מניחים כי המס שנוכה מרווחי ההון או מהכנסות הריבית שלהם על ידי הבנק או בית ההשקעות הוא המס הסופי. בפועל, עבור לא מעט בני 60 ומעלה, ההנחה הזו אינה נכונה והיא עלולה לעלות להם ביוקר", מסבירה רובי סעדי, מנכ"לית רובי תכנון פיננסי מקבוצת ארבע עונות.

נדגיש כי לא מדובר במנגנון אוטומטי אלא נדרשת פעולה. "כדי ליהנות ממנה יש לבחון את כלל ההכנסות באותה שנת מס, ובמקרים המתאימים להגיש דוח שנתי למס הכנסה או בקשה להחזר מס", אומרת סעדי. "רק במסגרת החישוב הסופי בוחנת רשות המסים האם מתקיימים תנאי הזכאות. אם נגבה מס ביתר, יוחזר ההפרש לנישום. במקרים רבים ניתן לבחון גם זכאות להחזרי מס עבור שנים קודמות, בכפוף להוראות הדין. בעת קבלת הריבית או מימוש רווח ההון, מנוכה המס בהתאם לשיעור הקבוע בחוק ורק לאחר בחינת כלל ההכנסות במסגרת הדוח השנתי ניתן לקבוע האם הנישום זכאי לחישוב מס מיטיב ולהחזר המס ששולם ביתר".

■ השורה התחתונה: אם עברתם את גיל 60 וההכנסות השנתיות שלכם לא עלו על 193 אלף שקל, ייתכן מאוד שאתם זכאים להחזר ממס הכנסה על מימוש רווחי הון.

גמל, פנסיה וביטוחי מנהלים: הטבות מס מובנות

לצד ההטבה האפשרית בתיקי המסחר הרגילים, במוצרי ההשקעה השונים קיימות הטבות שונות. אבי גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ פנסיוני ותכנון לפרישה בבנק הפועלים, עושה סדר בכמה מהם: "אחד היתרונות הגדולים של מוצרי החיסכון הפנסיוניים בישראל הוא הטבות המס המשמעותיות שהם מעניקים לאורך הדרך. קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים נהנים מהטבות מס בשלב ההפקדה, במהלך שנות החיסכון וגם בעת המשיכה.

אבי גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ פנסיוני ותכנון לפרישה בבנק הפועלים / צילום: ענבל מרמרי

"בנוסף, הרווחים שנצברים בהם פטורים ממס רווחי הון כל עוד הכסף נשאר מושקע, מה שיוצר דחיית מס משמעותית ומגדיל את פוטנציאל הצמיחה של החיסכון".

לדבריו, מי שהגיע לגיל 60 ומקבל פנסיה מינימלית של 5,306 שקל בחודש, יכול למשוך חלק מהכסף כסכום חד־פעמי. חוקי המס תלויים פשוט במקור של הכסף: סכום שהופקד מהברוטו (קצבה מזכה) יהיה פטור ממס רווחי הון אבל עשוי לעלות לכם במס הכנסה.

לעומת זאת, כסף שהופקד מהנטו, אחרי שכבר שילמתם עליו מס (קצבה מוכרת), נותן לכם הטבה משמעותית - אם תמשכו אותו בבת אחת תשלמו רק 15% מס נומינלי על הרווחים במקום 25% ריאלי, ואם תבחרו לקבל אותו כתוספת לקצבה החודשית, הוא יהיה פטור לגמרי ממס.

■ השורה התחתונה: החיסכון הפנסיוני טומן בחובו הטבות מס מפליגות, לרבות על רווחי הון.

תיקון 190: מוצר החיסכון הפחות מוכר

"תיקון 190 יכול להיות אחד מכלי החיסכון האטרקטיביים לגיל הפרישה", אומר גיגי. הוא מסביר כי מוצר זה מיועד בעיקר לבני 60 ומעלה ומציע שילוב ייחודי של גמישות והטבות מס. לאחר עמידה בתנאי גיל 60 וקבלת קצבה מזערית (5,306 שקל בחודש), ניתן לבחור בין שתי אפשרויות במסגרת התיקון: קבלת קצבה חודשית הפטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון או משיכת הכספים כסכום חד־פעמי תוך תשלום מס מופחת של 15% על הרווח הנומינלי בלבד.

"היתרון בולט במיוחד בתקופות של אינפלציה נמוכה, שבהן המס הנומינלי עשוי להיות נמוך משמעותית ממס רווחי ההון הרגיל", הוא אומר.

בנוסף, תיקון 190 מוסיף הטבה גם בסיטואציה בעת קבלת ירושה: אם החוסך נפטר לפני גיל 75, המוטבים יכולים לקבל את הכספים בפטור מלא ממס רווחי הון.

■ השורה התחתונה: תיקון 190 מעניק הטבות הן על משיכה הונית והן על קצבה מעל גיל 60.

השתלמות וגמל להשקעה: הסוכריה המשתלמת ביותר

קרן השתלמות נחשבת למוצר החיסכון האטרקטיבי ביותר, הן לשכירים והן לעצמאים. לאחר שש שנים הכספים הופכים לנזילים עם פטור מלא ממס רווחי הון, לצד פטור ממס על הפקדות המעסיק עד לתקרות השנתיות הקבועות בחוק.

קופת גמל להשקעה הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוצרי החיסכון הפופולריים בישראל. היא מאפשרת הפקדה עד לתקרה שנתית המתעדכנת מדי שנה (כ־83 אלף שקל נכון לשנת 2026). "החוסך יכול למשוך את הכספים בכל עת כסכום חד־פעמי, אך במקרה כזה ישולם מס רווחי הון רגיל בשיעור של 25% על הרווח הריאלי", אומר גיגי. "מנגד, מי שבוחר להמתין עד גיל 60 לפחות ולמשוך את הכספים כקצבה חודשית, נהנה מיתרון משמעותי: פטור מלא ממס רווחי הון וממס הכנסה על הקצבה".

■ השורה התחתונה: קרן השתלמות היא הטבת המס הגדולה ביותר. מומחים ממליצים לא למשוך את הכסף כל עוד לא חייבים.

הטעויות הנפוצות: פרשתם? אל תמהרו למכור

עו"ד טלי ירון־אלדר, שותפה מייסדת במשרד ירון־אלדר פלר שוורץ ומי שהייתה בעבר נציבת מס הכנסה, מצביעה על הכשלים המרכזיים בעת המימוש והפרישה: "אחת הטעויות הנפוצות היא למהר ולמכור את כל תיק ההשקעות מיד עם סיום העבודה, מתוך רצון לייצר נזילות או לשנות את מבנה התיק.

עו''ד טלי ירון־אלדר, שותפה מייסדת במשרד ירון־אלדר פלר שוורץ / צילום: תומר יעקובסון

"אלא שמועד המימוש הוא בעל משמעות קריטית מבחינת המס. לאחר הפרישה, מבנה ההכנסות משתנה ולכן לפני שמממשים מניות, קרנות נאמנות או נכסים אחרים - כדאי לבחון את כלל ההכנסות הצפויות באותה שנת מס ואת האפשרות ליהנות מחישוב מס מיטיב. תכנון מוקדם של עיתוי המימוש עשוי לחסוך אלפי ואף עשרות אלפי שקלים".

היא מוסיפה כי "פורשים רבים מחזיקים תיק השקעות שנבנה לאורך שנים, ולעיתים נצברו בו גם הפסדי הון משנים קודמות שלא נוצלו. לפני שממהרים למכור השקעות ברווח, מומלץ לבדוק האם קיימים הפסדי הון צבורים שניתן לנצל".