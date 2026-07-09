פרשת "יד לוחצת יד" של השחיתות לכאורה בהסתדרות, יחד עם סוכן הביטוח עזרא גבאי, ממשיכה להסתעף. המשטרה הקפיאה השבוע חשבונות של חברת הביטוח מנורה מבטחים ב-93 מיליון שקל, והוקפאו גם 90 מיליון שקל בחשבונות חמישה מהמנהלים, כולל מנכ"ל הקבוצה ארי קלמן, מנכ"ל חברת הביטוח מיכאל קלמן והיו"ר יהודה בן אסאייג.

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החלק לכאורה של מנורה בפרשה קשור ל-300 אלף פוליסות בריאות של חברי הסתדרות בחברה. המשטרה חושדת שגבאי דחף את יו"ר ההסתדרות שיהיו דווקא במנורה ויחודשו שם, גם אם לא בהכרח לטובת המבוטחים. התוצאה היא לכאורה עשרות מיליוני שקלים שהגיעו לכיסה של מנורה מבטחים.

בינתיים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות האחרים, המתחרים של חברת הביטוח, שמנהלת 420 מיליארד שקל בסך הכל (מהם 330 מיליארד שקל בכספי פנסיה, הגדולה בישראל), מתכוננים להסתער על לקוחות מנורה. "יהיה כעת יותר 'אש' על מנורה" אומר בכיר בענף שמכיר כיצד הדברים פועלים. "כל פרסום בנושא הוא בעייתי מבחינתה. ברור שאם יתברר שיש שם שוחד זה יהיה טירוף, אבל גם בלי זה, תחשוב על עצמך, האם אתה רוצה שהכסף שלך יהיה בגוף שהשם שלו נקשר בשוחד? למחלקות השימור זה כמו לחם. תמיד שולחים כתבות מהעבר על המתחרים, עכשיו כולנו, כל המתחרים, נראה את זה ללקוחות של מנורה".

מתחרה נוסף בענף מסכים, ומציין כי "כל מחלקות השימור מלכלכות על המתחרים. אבל מחר כבר יעטפו עם זה דגים, כך שההשפעה לא תהיה לטווח ארוך". מנגד, גורם אחר בענף הביטוח מעריך כי לא נראה שינוי התנהגות מצד הצרכנים: "התחום חי בתוך תיבת תהודה אבל זה לא מעניין את הלקוח בקצה". סוכן ביטוח אחר מוסיף כי "לחוסכים זה לא יפגע כמובן בכלום, אבל מנורה כארגון תיפגע תדמיתית".

הרשויות מודאגות פחות

אומנם כל הבורסה נמצאת ביומיים האחרונים במומנטום שלילי, אך מניית מנורה מבטחים צוללת יותר. המשקיעים בבורסה לא מחכים וכבר הפילו את המניה ב-7.5% ביומיים, בעוד שהמדד הענפי ירד רק ב-4%.

שאלות שכרגע נשארות פתוחות הן האם מדובר בפרקטיקה שנהוגה גם בחברות אחרות, בצורה זו או אחרת, האם יש עוד מקרים כאלה והאם בעקבות כך ייכתבו ויחודדו נהלים בענף.

על רקע זה מעניין לראות שרשות שוק ההון ורשות ניירות ערך לא בולטות בחקירת האירוע. הסיבה היא שלרשות שוק ההון, הרגולטור של חברות הפיננסים, אין סמכויות חקירה. בנוסף, אם מתנהלת חקירה נגד סוכן או גוף אחד זה לא מתיר לפתוח בחקירה של כל הגורמים בענף.

את הנגיעות של רשות ניירות ערך ניתן לראות בדרישת מידע מפורטת. או בלשון הדיווח שפרסמה הלילה מנורה, "בהמשך... לשיחות עם סגל רשות ניירות ערך, החברה מבקשת לעדכן...". שני העדכונים מהיומיים האחרונים היו דלים למדי וייתכן שמנורה תצטרך לספק התייחסות לשאלות כמו השלכות עתידיות על נושאי המשרה בחברה כמו גם על יכולתם לנהל את החברה, האם הם יישארו במנורה, האם רשות שוק ההון תטיל עליהם מגבלות ועוד.

מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: "הרשות מקבלת דיווחים שוטפים מהחברה כמקובל, עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות ותמשיך לפעול בהתאם לסמכויותיה לשמירה על טובת המבוטחים".

המאבק הבא בפרשת מנורה: שתי בקשות לתביעה נגזרת הוגשו לבית המשפט בעקבות התפנית הדרמטית בפרשת ההסתדרות ("יד לוחצת יד"), הוגשו לבית המשפט המחוזי בת"א (המחלקה הכלכלית) שתי בקשות לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת נגד מנורה. הבקשות הוגשו לאחר בקשה קודמת לאישור תביעה ייצוגית בנושא, שעוכבה בינתיים על ידי בית המשפט. אחת מהבקשות עוסקת ב"מעורבות קברניטי קבוצת מנורה ונושאי המשרה הבכירים ביותר בקבוצה, בפרשת שוחד ושחיתות ציבורית חמורה". הבקשה השנייה מסכמת כי "על פניו קמה לחברה עילת תביעה כנגד נושאי המשרה המעורבים, בגין השימוש בכספי החברה לתשלומים אסורים, הפרת חובות האמונים והזהירות, כשל פיקוח חמור וגרימת הנזקים העצומים". לפי הנטען, הכספים שהוקפאו בחשבונותיהם האישיים של חמשת הבכירים משקפים את הרווח האישי שצמח להם לכאורה - תגמולים ובונוסים ששולמו מקופת החברה. זאת לאחר שמנורה שיגרה השבוע לבורסה את רשימת העבירות שבהן חשודים הבכירים שנחקרו: חשד לתיווך לשוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, והלבנת הון. "סיכוי קלוש להליך" גורמים בענף מעריכים כי בשלב הנוכחי "הסיכוי שהליך נגזר או ייצוגי יישמע ויתברר הוא קלוש". הסיבה: טרם הוגש כתב אישום נגד הבכירים, וההליכים נגדם עדיין בשלב החקירה. בנקודת זמן זו, גישת בתי המשפט נוטה להיות מחמירה - הן כלפי תביעות נגזרות והן כלפי תביעות ייצוגיות. "בתי המשפט מתייחסים מאוד בחשדנות לדברים האלה כל עוד הם נשענים רק על כתב אישום או רק על חקירה", אומר גורם בענף. "יש לא מעט מקרים שסילקו על הסף בקשות כאלה". אחד ממגישי הבקשות כבר הגיש בינואר האחרון בקשה דומה, שסולקה בהסכמה. כעת הוא שב ופנה לביהמ"ש, בעקבות התפתחויות שחלו בינתיים בחקירה. "כנראה שגם הפעם הבקשה תסולק כי הכול במסגרת חקירות והקפאות, עוד לא לקחו כספים, לא הורשע אף אחד ויכול להיות שהבכירים יצאו זכאיים", מסביר הגורם. לדבריו, הבקשה ככל הנראה תסולק או תעוכב: "אנשים ממהרים להגיש תביעות כאלה כי לפי החוק בארץ, הראשון שמגיש ינהל את התיק ולכן מוגשים גם הליכים בוסריים כדי להיות ראשונים". ג'ניפר סילון קראו עוד

מודל תגמול בעייתי

אם יש נקודה שחוזרת שוב ושוב בימים אלה בשיחות עם גורמים בשוק היא מודל התגמול של סוכני הביטוח, המקבלים עמלות על הזזת הכספים בין החברות השונות. במקרה הנוכחי - סוכנים שמתעדפים חברה בהתאם להסדרים הכספיים מולה. גם אם מרביתם המוחלט של סוכני הביטוח ישרים ופועלים לטובת הלקוח, בענף מצביעים על בעייתיות במודל התגמול, המאפשר פרשות מסוג זה.

"מבנה התגמול מייצר תמריצים שפוגעים בצרכן ועלולים גם להגיע לשחיתות", קובע גורם בכיר. "הכול חוזר לזה בצורות שונות. הלקח המשמעותי מכל הפרשות של השנים האחרונות (כמו סלייס וגם וולת'סטון) הוא פתרון של מבנה עמלות הוגן ואחיד, שלא מייצר העדפה למוצר מסוים. כמו מודל הייעוץ הפנסיוני בבנקים, שיש בו עמלה אחידה ולכן אין ניגוד אינטרסים".

באוצר היו שמחים לקדם רפורמה בתחום, אך נכשלו פעם אחר פעם. בלשכת סוכני הביטוח מסרו כי "אין להשליך מהתנהלות נקודתית, הנמצאת כעת בבדיקת הגורמים המוסמכים, על ענף שלם של אנשי מקצוע ישרים וערכיים. סוכני הביטוח מחויבים בראש ובראשונה לחובת הנאמנות כלפי המבוטח. שום תמריץ נקודתי לא יחליף את שיקול הדעת המקצועי, האובייקטיבי והענייני של הסוכן".

בינתיים, סוכני הביטוח בדרך להיכנס לשוק גדול בהרבה, 830 מיליארד שקל, של שיווק קרנות נאמנות. זאת, דרך מסקנות "ועדת הארביטראז'" שרוצה להקים "בריכת" השקעות לניהול כל כספי החוסכים. ההנחה היא שזו סוכרייה לסוכני הביטוח, שיקבלו גישה לשוק גדול יותר, אך הם יהיו חייבים להיות ללא ניגוד עניינים ועם רישיון ייעוץ השקעות לצד רישיון פנסיוני.

***חזקת החפות: ארנון בר-דוד, הילה קניסטר בר-דוד, עזרא גבאי, ארי קלמן, יהודה בן אסייג, אורית קרמר, ערן גריפל, מיכאל קלמן, מיקי זוהר ויתר החשודים והנחקרים בפרשה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות