חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א ייפתח הבוקר ללא בשורות שיתנו לו רוח גבית - עיני המשקיעים יופנו בעיקר להסלמה הביטחונית במזרח התיכון. בתגובה לירי איראני על מכליות נפט, ארה"ב תקפה הלילה עשרות מטרות באיראן והודיעה על החזרת הסנקציות על מכירת נפט.

גם בבורסות בעולם (אסיה ווול סטריט) לא נרשמת הבוקר התאוששות אחרי הירידות החדות אתמול.

מחירי הנפט הגיבו בעליות חדות: החוזים על נפט אמריקאי (WTI) למסירה באוגוסט עלו ב-2.1% ל-72 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט ברנט למסירה בספטמבר התחזקו ב-1.9% ל-75.5 דולר לחבית.

למרבה האירוניה, דווקא התחזקות הדולר מול השקל שנחלש לשפל של מעל לחודשיים (3.04 שקלים לדולר) היא זאת שתשמור מעט על הבורסה הבוקר. אתמול נפלו מניות השבבים הדואליות בוול סטריט (קמטק, נובה וטאואר), אך בזכות השקל החלש הן בפער ארביטרז' חיובי של בכ-2%, אלביט נפלה בכ-4%, אך ללא פער ארביטרז' הבוקר.

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אתמול ננעל המסחר בת"א בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה והקלינטק. הירידות באסיה ואחר כך בוול סטריט החלו בדוחות סמסונג שהציתו חששות מפני סיום פוטנציאלי של מחזור הגאות בסקטור ה-AI והשבבים. הירידות, שהגיעו במהלך היום לעד 2.3%, התמתנו קלות לקראת הישורת האחרונה, מדד ת"א 35 ות"א 90 חתמו בירידה של 1.9%, ושל2.1%.

מדד הטכנולוגיה הוביל את המגמה השלילית בצניחה של כ-3.9%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הקלינטק ותשתיות אנרגיה שאיבדו כ-3.6%, כ"א. מדד הבנקים, היווה נקודת אור ונעל כנגד המגמה בעלייה של 1.4%.

בין המניות הגדולות, קמטק , פריורטק , נובה וטאואר , עמדו במרכז הלחץ וצנחו ביותר מ-7.9%, כל אחת כחלק מהטלטלה העולמית בסקטור. מניית משק אנרגיה רשמה ירידה חדה של כ-9.6%, כחלק מהסנטימנט השלילי הכללי שפקד את חברות האנרגיה הירוקה. מניית גילת איבדה גובה גם היא, גם חוזים חדשים מול משרד ההגנה האמריקאי לא עזרו לה אתמול.

בטריטוריה הירוקה בלטו שתי מניות עם זינוקים חדים בעקבות דיווחים חיוביים. חברת אייאיאס זינקה בעקבות החלטת הממשלה לקדם רשמית את פרויקט התעופה הבינלאומי "איירפארק" בעובדה, וחברת אלקטריאון נסחרה בעליות לאחר שהגישה הצעה לפרויקט טעינה אלחוטית ואוטונומית בצרפת בהיקף של כ-40 מיליון שקל.

אר פי אופטיקל עלתה על רקע חוזה ביטחוני ראשון באירופה, ואת חברת הרחפנים קאנדו דרונס (בשליטת רמי לוי) שהשלימה בהצלחה את הנפקתה הראשונה בבורסה.

מי שעוד בלטה בירידות היא מניית חברת הביטוח מנורה מבטחים , וזאת לאחר שמשטרת ישראל הקפיאה עשרות מיליוני שקלים של בכירי החברה בפרשת השחיתות בהסתדרות.

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באסיה הבוקר מגמה מעורבת עם נטייה לירידות. מדד ניקיי ביפן מאבד 0.55% ומדד טופיקס יורד ב-0.7%. בקוריאה הדרומית נחלש מדד קוספי נופל ב-3% נוספים. מנגד, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.2%, בעוד שמדד CSI 300 בסין ירד ב-0.47%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר (ד') ביציבות יחסית, כאשר המשקיעים מאזנים בין ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון לבין ההמתנה לפרסום פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הפד. דאו ג'ונס בירידה קלה, S&P 500 ונאסד"ק 100 בעלייה כעת של 0.1% ו-0.3% בהתאמה.

אתמול וול סטריט חתמה בירידות על רקע חולשה במניות השבבים, כאשר נראה כי המשקיעים חוזרים לבצע רוטציה החוצה ממניות המזוהות עם הבינה המלאכותית. נאסד"ק ירד ב-1.2%, S&P 500 ב-0.4%. דאו ג'ונס ב-0.3%.

מניות השבבים הובילו את הירידות, כשתעודת הסל SOXX נפלה ובתוכה מניות מיקרון טכנולוג'י , מארוול טכנולוג'י , ברודקום ו-AMD .

הלחץ על מניות השבבים החל כבר אתמול בבוקר באסיה, לאחר שבורסת דרום קוריאה צנחה בכמעט 5%, בעקבות נפילה של קרוב ל-7% במניית סמסונג אלקטרוניקס. גם דיווח של רויטרס העיב על הסנטימנט, לאחר שלפי מקורות החברה הסינית דיפסיק מפתחת שבב בינה מלאכותית משלה. מהלך כזה עשוי להפחית את תלותה בשבבים של חברות כמו אנבידיה וסמסונג.

עוד אתמול - קבלת פנים צוננת למניית ספייס אקס שנכנסה למדד נאסד"ק 100 . התוצאה מאכזבת את מי שסבר שרכישות אוטומטיות של קרנות המדדים ידחפו את המניה כלפי מעלה. ראו הרחבה בהמשך.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב התנהל במגמה של ירידות שערים מתונות. מדד תל־גוב כללי נחלש בפחות מ־0.1% והתשואה לפידיון הגלומה עומדת על מעל ל־2.9%. זאת על רקע הירידות שנרשמו בשוק והתפכחות של המשקיעים מציפיות להפחתות ריבית חדות יותר על ידי בנק ישראל.

במפלס הסיכון של ישראל נרשמה מאז אמצע יוני עלייה. לאחר שפרמיית הסיכון (ה־cds) לעשר שנים כבר נגעה ברמת 77 נקודות, היא טיפסה עד ל־90 נקודות כיום (בעת חרבות ברזל כבר נשקה ל־200). העלייה האחרונה מוסברת בהיחלשות השקל, בצפי להפחתת הריבית, וההתקרבות בין ארה"ב לאיראן.

בארה"ב העיניים מופנות על האג"ח ענקיות הטכנולוגיה.

אתמול, עוד גיוס אג"ח ענק של חברה שמגדילה חוב כדי לממן השקעות בתשתיות בינה מלאכותית. אמזון הנפיקה אג"ח בהיקף של לפחות 25 מיליארד דולר - רק ארבעה חודשים לאחר שביצעה גיוס חוב ענק נוסף בהיקף של 37 מיליארד דולר בשוק האמריקאי.

הסיפור הוא לא רק גודל הגיוס - אלא העובדה שחברות ה־AI המובילות מתחילות להסתמך יותר ויותר על שוק החוב כדי לממן השקעות עתק בדאטה סנטרים, שבבים ותשתיות מחשוב. זה מעלה מחדש את השאלה האם גל ההשקעות בבינה מלאכותית ימומן בעיקר מתזרים מזומנים עתידי או באמצעות הגדלת מינוף.

בנוסף, ענקית המסחר המקוון ומחשוב הענן גייסה בחודשים האחרונים יותר מ־ 20 מיליארד דולר נוספים באמצעות הנפקות אג"ח באירו ובדולר קנדי.

אמזון מצטרפת לשורה של ענקיות טכנולוגיה שמנצלות את שוק האג"ח כדי לממן את מרוץ ההשקעות בבינה מלאכותית. בין החברות שכבר ביצעו השנה גיוסי חוב גדולים נמצאות אנבידיה, אלפאבית, מטא ואורקל.

בוול סטריט ג'ורנל העלו אתמול את השאלה אם אחת מענקיות הטכנולוגיה תאט את מרוץ ההשקעות ב־AI. עלייה החדה בהשקעות כבר מכבידה על תזרים המזומנים החופשי שלהן ועל ביצועי המניות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש מול הדולר בשיעור חד ושערו היציג עמד על 3.04 שקלים. שפל של מעל לחודשיים.

בנוסף להסלמה הביטחונית יונתן לידר, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, אומר שגם "הנימה ה'יונית' של בנק ישראל בהחלטת הריבית, וכן קשור לראיון של הנגיד לרויטרס, שבו הצהיר כי 'בתרחיש הבסיס, הריבית יכולה לרדת לפחות ל־3%' - כלומר, נמוך מתחזית חטיבת המחקר". רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס גם לשווקים מעבר לים וציין כי "כשהחוזים העתידיים בארה"ב יורדים, בדרך כלל יש לכך קשר שלילי עם כוחו של השקל".

נוסף לגורמים אלו, בנק ישראל הודיע כי במהלך חודש יוני, התערב בשוק המט"ח ורכש יותר ממיליארד דולר "באופן נקודתי, ולצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים".

מחירי הנפט עולים הבוקר: החוזים על נפט אמריקאי (WTI) למסירה באוגוסט עלו ב-2.1% ל-72 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט ברנט למסירה בספטמבר התחזקו ב-1.9% ל-75.5 דולר לחבית.

איראן תקפה מכלית נפט של קטאר סמוך למצר הורמוז. בעקבות זאת ארצות הברית הודיעה שהיא מבטלת את הרישיון הכללי שהתיר מכירת נפט איראני, כך מסר כעת גורם אמריקאי, שהזהיר כי פעולותיה של איראן במצר הורמוז הן "בלתי מתקבלות על הדעת" וכי הן ייענו בצעדי תגובה.

המהלך מגיע לאחר שבימים האחרונים דיווחו שלוש מכליות נפט כי נפגעו מקליעים או חימוש בלתי מזוהה במצר הורמוז ובסמוך לו, כך לפי United Kingdom Maritime Trade Operations, הגוף המסונף לצי הבריטי העוקב אחר איומים על כלי שיט באזור. התקיפות.

אם אכן ארה"ב מבטלת את ההיתר למכירת נפט איראני, מדובר בהקשחה משמעותית של מדיניות הסנקציות, שעלולה להגביר את המתיחות באזור ולתמוך בעליית מחירי הנפט.

4. מאקרו

החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית לרמה של 3.5%, לא הפתיעה את הכלכלנים. עם זאת, תחזית חטיבת המחקר של הבנק כללה צפי להפחתות נוספות שיציבו את הריבית בעוד שנה על 3%.

לדברי רפי גוזלן, כלכלן ראשי, אי.בי.אי בית השקעות, "במידה והאינפלציה תמשיך לנוע סמוך למרכז היעד, המשך הפחתות ריבית יהיה תלוי במידה גבוהה במצב השקל. המשך לחצים לייסוף יובילו להפחתות ריבית נוספות, אך התייצבות מעל ל־3 שקלים ובוודאי תרחיש של פיחות בשקל, יובילו את הוועדה להסתפק בסביבת ריבית נייטראלית עד מרחיבה מתונה של סביב 3.25%".

מנגד, שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט, מציין כי "התחממות ביטחונית אפשרית עשויה לעכב את המשך הפחתת הריבית", אך לא למנוע אותה. לדבריו, ריבית השפל לאחר הפחתות הריבית בשנה־שנתיים הבאות תעמוד על 3% או פחות.

בארה"ב - אלה שמצפים להורדת ריבית עלולים להתאכזב. ציפיות האינפלציה של הצרכנים בארה"ב עלו ביוני לרמה הגבוהה ביותר זה כמעט שלוש שנים , לפי סקר הציפיות החודשי של הפד.

העלייה בציפיות האינפלציה לטווח הקצר והבינוני עלולה לחזק את הזהירות של הפד לגבי הורדות ריבית, אך העובדה שהציפיות לטווח של חמש שנים נותרו יציבות עשויה לרכך את החשש שהאינפלציה תצא משליטה.

מהסקר עולה כי הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה עלו לרמתן הגבוהה ביותר מאז כמעט שלוש שנים. גם הציפיות לטווח של שלוש שנים טיפסו לרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2022.

עם זאת, בטווח הארוך יותר נרשמה תמונה מרגיעה יותר: ציפיות האינפלציה לחמש שנים נותרו ללא שינוי ברמה של 3% , נתון שנחשב לפחות מדאיג מבחינת הפד, שכן הוא מעיד כי הציבור עדיין אינו צופה האצה מתמשכת של האינפלציה לאורך זמן.

5. תחזית

הפער בין ה־Buy Side ל־Sell Side: המשקיעים מוכרים, האנליסטים ממשיכים להמליץ על ספייס אקס. אתמול, עם כניסתה המתוקשרת למדד נאסד"ק 100, זכתה המניה לקבלת פנים צוננת מהשוק ונפלה בכ-5%.

אך בבתי ההשקעות (Sell side) נותנים לה תמחור נדיב.

שניים מבנקי ההשקעות הגדולים, מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה, החלו לסקר את המניה בהמלצות חיוביות, כחלק מגל ראשון של אנליסטים שמצטרפים לסיקור החברה לאחר כניסתה לשוק. במורגן סטנלי העניקו למניה המלצת "תשואת יתר" ומחיר יעד של 300 דולר, פי שניים ממחירה כעת. גם בבנק אוף אמריקה פרסמו המלצה חיובית.

השתיים לא לבד, שישה בתי השקעות בוול סטריט החלו לסקר את המניה עם המלצת "קנייה".

במורגן סטנלי מעריכים כי ספייס אקס נמצאת בעמדה טובה ליהנות מהגידול בהשקעות בתשתיות בינה מלאכותית, בין היתר באמצעות שילוב פעילות האנרגיה והקישוריות שלה עם שירותים מבוססי AI בטווח הארוך.

לפי תחזית הבנק, החברה עשויה לייצר הכנסות של יותר מ־3.3 טריליון דולר עד שנת 2040 , על בסיס התרחבות לשווקים חדשים בתחום הקישוריות ויישומי Physical AI - מערכות בינה מלאכותית הפועלות בעולם הפיזי, כמו רובוטים, רכבים אוטונומיים ומערכות חלל.

עם זאת, במורגן סטנלי מציינים גם שורה של סיכונים: תלות גבוהה במייסד אילון מאסק, אי־ודאות רגולטורית וגיאו־פוליטית, וכן אפשרות לניגודי עניינים מול טסלה. בנוסף, הבנק מזהיר כי צורכי מימון עתידיים ועומק מסחר מוגבל במניה עלולים להאט את קצב הפיתוח וההשקה של טכנולוגיות חדשות.

התחזית להכנסות של 3.3 טריליון דולר ב־2040 אף היא אופטימית. לשם השוואה, מדובר בהיקף הכנסות הגבוה פי כמה מההכנסות השנתיות הנוכחיות של החברות הגדולות בעולם, ולכן זו תחזית ארוכת טווח המבוססת על תרחיש אופטימי מאוד של התרחבות עסקית.

בבנק אוף אמריקה מצטרפים להמלצת קנייה אך במחיר יעד פחות בהרבה, 235 דולר, המייצג פוטנציאל אפסייד של כ-55%.

האנליסטים מדגישים כי החברה עברה אבולוציה משמעותית מחברת שיגור לוויינים בלבד לגורם המאפשר המרכזי ביותר של כלכלת החלל כולה, הממנף את הובלתו הלוגיסטית ליצירת עסקים מניבים בעלי הכנסות חוזרות, ובראשם רשת התקשורת Starlink.

הדוח מפרט את יתרונותיה התחרותיים המרכזיים של החברה, ובראשם החסם התחרותי (Moat) החזק והייחודי לה בתחום השיגור הרב-פעמי - באמצעות משפחת טילי ה-Falcon וחללית ה-Starship העתידית, אשר צפויה להפחית את עלויות השיגור לקילוגרם בסדרי גודל משמעותיים.

יתרונות נוספים כוללים שילוב אנכי (Vertical Integration) חסר תקדים המאפשר גמישות, מהירות וחיסכון בעלויות, מערכות יחסים יציבות עם לקוחות ממשלתיים וביטחוניים (כמו נאס"א ומשרד ההגנה האמריקאי), וכניסה אסטרטגית לשוק מחשוב הענן ותשתיות הבינה המלאכותית (AI) באמצעות פיתוח מרכזי נתונים מסלוליים ומודל השפה Grok.

מנגד, האנליסטים מציינים סיכוני ביצוע וטכנולוגיה, שכן ה-Starship ומערכות מחשוב המסלול טרם הוכחו מסחרית במלואם. כמו כן, קיימים סיכונים רגולטוריים רחבים הקשורים לתדרי תקשורת ואישורי שיגור. הדוח, המתבסס על מודל תזרים מזומנים מהוון (DCF) עד שנת 2045, מציין כי החברה תידרש לגיוסי הון משמעותיים בהמשך העשור על מנת לממן את השקעות ה-AI השאפתניות, כאשר הגעה לאיזון תזרימי (FCF break-even) צפויה בין השנים 2030 ל-2031.