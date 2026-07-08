טראמפ שוב מאיים על איראן. למה הבורסות לא יורדות בחדות?

דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מזכר ההבנות עם איראן בוועידת נאט"ו בטורקיה שולחים גלי הדף ברחבי הכלכלה העולמית. מחירי הנפט קופצים, ירידות נרשמות במסחר באירופה ובוול סטריט, בעוד תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות בחזרה לגבהים שמתחילים להפעיל לחץ על שוקי המניות.

גם הבורסה המקומית נסחרת בירידות שערים, אך לאחר התגובה הראשונית החריפה, אלו הצטמצמו באופן ניכר. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה מזערית של פחות מ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90, הכולל את מניות השורה השנייה, השיל מערכו כ-1%. שאלנו כלכלנים ואנליסטים כיצד ההסלמה המחודשת משפיעה על השווקים, ומה צפוי בהמשך הדרך.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, אמר לגלובס כי "אנחנו עדים היום לדוגמה טובה שמראה עד כמה הסביבה הגיאופוליטית נזילה. על פניו, מדובר בהחלטה אסטרטגית של ארצות הברית ואיראן להגיע להסכמות - לכן נחתם נזכר הבנות - אבל הדרך לשם הייתה אמורה מלכתחילה להיות רצופת עימותים ובעייתית מאוד".

לדברי מנחם, "אנחנו עדים גם לעלייה ברמת הסיכון, כפי שעולה ממדד הפחד של השוק האמריקאי ומהירידות של החוזים היום, שמשפיעות בתורן גם על המשך פיחות השקל והירידות באחד העם. הגורם המקומי שמשפיע לטובה ומעט מאזן את הירידות בחו"ל, הוא הנתון שפורסם היום לפיו הגירעון התקציבי במונחי תוצר ירד ל-3.3%, תוך עלייה יפה בצד ההכנסות ועליית־חסר בצד ההוצאות. הנתון הזה בהחלט משביע רצון מבחינת השווקים, כי הוא מלמד על כך שצורכי גיוס ההון של הממשלה במחצית השנייה של השנה עשויים להיות נמוכים מכפי שחשבו עד כה, מה שיפחית את הלחץ מכיוון תשואות הפדיון בארצות הברית, ככל שהן יעלו עקב החששות במפרץ. מכל מקום, אין ספק שההתפתחות של היממה האחרונה מעידה שוב עד כמה המצב נזיל ויכול ללכת לכל כיוון".

"אנו עדים גם לרגישות גבוהה של השווקים להתפתחויות ברמת היום-יום", הוסיף מנחם. "השוק שהכי רגיש לנושא הוא כמובן שוק האנרגיה, ולכן אנו רואים עליות חדות של מחירי הנפט. תמיד טענתי שהירידות שהיו עד כה של 30 דולר במהלך תקופה די קצרה לא מבוססות ולא בהכרח מהימנות. כל עוד אין הסכמות על נושאי הליבה, יהיה קשה לדבר על התייצבות של מחירי האנרגיה. במיוחד, כל עוד האיראנים לא מורידים את נושא הורמוז מסדר היום. השווקים ערים לכך. כל עוד לא נוגעים בסוגיות הליבה ולנוכח הדם הרע בין הצדדים, השווקים צריכים לצפות להתפתחויות מהסוג הזה ולהיות ערוכים לתקופה של תנודתיות רבה והרבה טלטלות בשווקים, כאמור, עם דגש על שוק האנרגיה".

אחד המדדים שמטפסים בניגוד למרבית השוק, הוא מדד הבנקים, שעולה ביותר מ-3% מתחילת השבוע ונסחר בטריטוריה חיובית גם היום. מנחם מייחס את המגמה הזו למספר גורמים, ביניהם תיקון לאחר גל של מימושים (המדד ירד בכ-7% בחצי השנה האחרונה), כמו גם השפעה של תחזית הריבית המעודכנת של בנק ישראל, שצופה שתי הורדות ריבית של רבע אחוז ב-12 החודשים הקרובים, אשר עשויות למנוע שחיקה של המרווח הפיננסי של הבנקים.

עוד ציין מנחם כי "התחזקות הדולר מול השקל לאחרונה עשויה לאתגר את האינפלציה, ובמקביל בנק ישראל העלה את תחזיות הצמיחה, מה שמשפר את השפעת מניע העסקאות מבחינת הבנקים. בנוסף, המשקיעים חוזרים למניות עוגן. המתיחות הביטחונית מול איראן מחזירה את המשקיעים למניות הבנקים היציבות, אשר עשויות לשמש סוג של עוגן מבטחים, בהינתן התמחור הנוכחי שלהן ואי־הוודאות הכללית בשוק".

"הבורסה מייחסת פחות משקל להצהרות"

מתן בלומברג, אנליסט מניות ביחידת המחקר של בנק הפועלים, אמר לגלובס כי "השוק מתמחר מחדש את הסיכון הגיאופוליטי סביב מצר הורמוז - לאחר הרגיעה בשבועיים האחרונים. החשש המרכזי של המשקיעים נובע מהאפשרות להסלמה נוספת שתפגע בחופש השיט במצר הורמוז. כל פגיעה בתנועת מכליות הנפט והגז באזור עלולה להוביל לעלייה נוספת במחירי האנרגיה, להגדלת עלויות ההובלה ולהגברת הלחצים האינפלציוניים בעולם".

בלומברג הוסיף כי "הבורסה המקומית כבר עברה שינויים כאלו של רגיעה והסלמה מחדש בחודשים האחרונים ומייחסת פחות משקל להצהרות. כרגע נראה כי ההסלמה מוגבלת ונקודתית לאיזור המפרץ הפרסי, וככל הנראה עדיין אין חששות להסלמה שתוביל למתקפות גם על ישראל בשלב זה. בנוסף, אין נכון לעכשיו אינדיקציה לסגירה מלאה של מצר הורמוז או להשבתה משמעותית של אספקת הנפט העולמית, תרחישים שהיו מצדיקים תגובה חדה בהרבה בשוקי המניות".

בלומברג גם ייחס את הירידות המתונות יחסית בתל אביב לעובדה שהשוק בישראל הציג ביצועי־חסר לעומת השווקים בחו"ל בתקופה האחרונה. נזכיר בהזדמנות זו כי חודש יוני האחרון היה החלש ביותר מאז אוקטובר 2023, בין היתר, על רקע החתימה על מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן, שלא התקבל בחיוב בשוק המקומי. מדד ת"א 125 השיל מערכו מעל 9%, זאת בזמן שה-S&P 500 נחלש בכ-1% בלבד.

"בכל מקרה, אנו נמצאים בתחילתו של סבב ההסלמה הנוכחית, וככל שנראה אסקלציה במצב, לא מן הנמנע שנראה ירידות משמעותיות יותר בבורסה בישראל", סיכם בלומברג.