הגירעון ירד בחודש יוני ל-3.3% מהתוצר

הגירעון החודשי עמד על כ-8.6 מיליארדי שקל בהשוואה לחודש יוני אשתקד שהסתיים בגירעון של כ-16.8 מיליארדי שקל. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ-3.3% מהתוצר, במאי הוא עמד על כ-3.75% מהתוצר.
הכנסות המדינה בחודש יוני עמדו על כ-45.7 מיליארדי שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות בכ-307 מיליארדי שקל, לעומת כ-275.7 מיליארדי שקל בתקופה המקבילה, גידול של כ-11.4%.
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