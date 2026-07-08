הגירעון ירד בחודש יוני ל-3.3% מהתוצר

הגירעון החודשי עמד על כ-8.6 מיליארדי שקל בהשוואה לחודש יוני אשתקד שהסתיים בגירעון של כ-16.8 מיליארדי שקל. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ-3.3% מהתוצר, במאי הוא עמד על כ-3.75% מהתוצר.

הכנסות המדינה בחודש יוני עמדו על כ-45.7 מיליארדי שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות בכ-307 מיליארדי שקל, לעומת כ-275.7 מיליארדי שקל בתקופה המקבילה, גידול של כ-11.4%.

הרחבה מיד.