במסגרת הסכם בעלי המניות, הודיעה משפחת רקנאטי לפני שעה קלה לשאר בעלי המניות, כי היא מפעילה את זכות הסירוב וקונה מחברת פדנקו את כלל מניות משפחת פדרמן (29%) בקבוצה הכדורסל מכבי תל אביב. בכך תחזיק המשפחה ב-58% ממניות מכבי תל אביב.

מדובר באחת העסקאות המשמעותיות בספורט הישראלי.

ממשפחת רקנאטי נמסר בתגובה: "יש כוונה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתקציב השחקנים בשנים הקרובות".

המשמעות המסתמנת היא שאריק שטילמן, מנכ״ל ומייסד חברת ראפיד, שנכנס לקבוצה בקול תרועה והבטחות גדולות, ימצא עצמו ככל הנראה מחוץ למבנה הבעלות. שטילמן נכנס כשותף שווה של משפחת פדרמן שהחזיקה כאמור 29% מהבעלות על המועדון. שטילמן אישר את דבר הרכישה בציוץ, ואיחל למשפחתי רקנאטי בהצלחה.

בשנה האחרונה אוהדי מכבי ת"א מנהלים מאבק נגד פדרמן, בטענה שהוא הגורם שמונע את הגדלת תקציב הקבוצה. כזכור, אב המשפחה, דיוויד נפטר השנה, וניהול הקבוצה היה בעיקר תחת בנו דני.

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