כך הטיסה וויז מאות עובדים מישראל לווגאס בזמן מלחמה

חברת הסייבר וויז קיימה השבוע בלאס וגאס את אירוע המכירות השנתי שלה, בהשתתפות מרבית עובדי החברה מישראל. זאת, למרות המגבלות על הטיסות מהמדינה בעקבות המלחמה. האירוע התקיים במקביל להשלמת עסקת הענק שבמסגרתה נרכשה החברה על ידי גוגל תמורת 32 מיליארד דולר - האקזיט הגדול בתולדות ההייטק הישראלי והרכישה הגדולה ביותר שביצעה גוגל.

כאמור, מאות עובדים ישראלים השתתפו בכנס, אף שהמרחב האווירי של ישראל נסגר הרמטית בעקבות המלחמה וכעת פועל במתכונת מצומצמת. בשל כך, העובדים לא המריאו מנמל התעופה בן גוריון, אלא יצאו דרך יעדים בינלאומיים סמוכים והמשיכו משם בטיסות מסחריות לארצות הברית.

לדברי גורמים המעורים בפרטים, מרבית עובדי החברה בישראל נכחו באירוע, הנחשב לאחד המרכזיים בלוח השנה הארגוני של החברה ומיועד בעיקר לצוותי המכירות והפעילות העסקית שלה. הכנס התקיים סמוך להודעה הרשמית על השלמת הרכישה, לאחר כשנה של אי־ודאות רגולטורית סביב אישורה בארה"ב ובאירופה. העסקה הוכרזה עקרונית במרץ אשתקד, וכעת הושלמה סופית לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים.

הופעה של פיטבול וקונספט "WizAir"

אירוע המכירות נערך בהפקה רחבת היקף וכלל הופעה של הראפר האמריקאי פיטבול בפני העובדים. לצד ההופעה, הקונספט העיצובי של הכנס נשען על רעיון של חברת תעופה דמיונית תחת השם WizAir . חללי האירוע עוצבו בהשראת טרמינל ושערי עלייה למטוס: עמדות שנראו כמו מסועי מזוודות, שילוט ממותג עם הכיתוב "WizAir - Above the Clouds", ומיצגים שדימו אזורי צ'ק־אין ועלייה לטיסה. גם ערכות שחולקו לעובדים כללו פריטים בסגנון נסיעות - כריות טיסה, כובעים ומזוודות ממותגות, כחלק מהקונספט.

לצד מוטיב התעופה שולבו גם רפרורים לסיפור "הקוסם מארץ עוץ", כאשר התפאורה והמסרים על הבמה התייחסו למסע בדרך אל "עיר האזמרגד". המוטיב הזה שימש כרקע לסיפור הצמיחה של החברה מאז הקמתה ועד להפיכתה לאחת מחברות הסייבר הבולטות בעולם.

במקביל לאירוע בלאס וגאס, הקרינה החברה במהלך הלילה אנימציה ממותגת על גבי אולם הכנסים הכדורי The Sphere, אחד המבנים הבולטים בעיר, כחלק מחגיגות השלמת העסקה ולציון יומה האחרון של וויז כחברה עצמאית.

עם השלמת הרכישה צפויה וויז לפעול כחטיבה בתוך פעילות הענן של גוגל, Google Cloud Platform, תוך שמירה על עצמאות יחסית בפעילותה. לפי הערכות בענף, החברה צפויה להמשיך ולשרת גם לקוחות המשתמשים בפלטפורמות הענן המתחרות של אמזון ומיקרוסופט-AWS ואז'ור, כפי שעשתה עד כה.

עסקת הענק צפויה להניב רווחים משמעותיים למייסדים, למשקיעים ולמאות מעובדי החברה בישראל המחזיקים באופציות. לפי ההערכות, רבים מהעובדים הישראלים צפויים להפוך למיליונרים בעקבות העסקה, כאשר חלק מהעובדים הוותיקים והבכירים עשויים ליהנות מתגמולים גבוהים במיוחד.