אישי: בן 29, נשוי + 1, גר בפתח תקווה

מקצועי: מייסד משותף וסמנכ"ל טכנולוגיות בסטארט-אפ הסייבר FIG Security

● ילדות ומשפחה: הוריי עלו מאיראן ב-1979, מיד לאחר עליית חומייני לשלטון. הם הגיעו לישראל די במקרה. כל המשפחה המורחבת עברה לארה"ב, אבל לילה לפני הטיסה גנבו להם את הרכב עם אשרת הכניסה, ובגלל קשרים שהפעילו מול הקהילה היהודית נמצא להם מקום על הטיסה האחרונה לארץ. בטהרן אמי הייתה סטודנטית ואבי היה עבד במפעל לייצור עפרונות. בארץ שניהם עשו הסבה מקצועית והפכו למנהלי חשבונות. ההורים שלי דיברו איתי הרבה פרסית, וכמעט כל הזמן בינם לבין עצמם. הגעתי עם השנים לרמה גבוהה מאוד של הבנת השפה.

● חרדי עם לימודי ליבה: גדלתי בבית דתי, על גבול החרדי. גרנו בשכונת גילה בירושלים. עד כיתה ו' למדתי בבית ספר תורני, בלי לימודי אנגלית ועם מעט מתמטיקה. היו חשובים לי לימודי הליבה אז למדתי בישיבה התיכונית חורב, שבה לא מוותרים על בגרות אבל גם מרחיבים את מקצועות הקודש.

● מחתרת בישיבה: בחורב נחשפתי לעולם הסייבר. כולנו רצינו גישה לאינטרנט, אז הקמנו חבורה מחתרתית כדי להשיג את רשת ה־WiFi של המורים. הצלחנו להתחבר ל־IP במחשבים של המורים וגלשנו ברשת שלהם. בחורב גם עברתי לראשונה משבר אמוני והבנתי שאורח החיים הדתי לא כל כך מתאים לי. בהחלטה משותפת עם ההנהלה אושר לי לא להגיע לשעות לימודי הקודש. סיימתי בגרות פלוס־פלוס, כולל חמש יחידות בתנ"ך וחמש יחידות בגמרא, ובמקביל התחלתי לעבוד כמפתח באוניברסיטה העברית.

● ממודיעין בפרסית לסייבר: רציתי להגיע לתפקיד טכנולוגי, אבל מכיוון שאני דובר פרסית, ובצה"ל יש פחות דוברי פרסית מדוברי פייטון, גויסתי ל־8200 בתפקיד אלחוטן מודיעיני. הייתי אחראי על איסוף מידע גלוי מאיראן וחילוץ תובנות מתוכו. הייתי שם במהלך כל השירות הסדיר, אבל לא ויתרתי על החלום הטכנולוגי. שלחתי מיילים לכל הרמ"דים, עד שאחד מהם זימן אותי לראיון והסכים להכניס אותי לקורס יסוד של חיילים שרק מתחילים מסלול בסייבר. אבל העניין הוסדר רק שלושה חודשים אחרי שהשתחררתי, אז חזרתי כאיש מילואים, עשיתי את הקורס ובהמשך גויסתי לקבע. שירתי כאיש סייבר בצה"ל שלוש שנים נוספות עד שחשתי מיצוי.

● עבודה ראשונה: ב־2020 התחלתי לעבוד כאיש מוצר בחברת Cymulate, שפיתחה מערכת הגנה לארגונים מפני מתקפות סייבר. עם הזמן עברתי לתפקיד חוקר שם ובהמשך קודמתי להיות ראש צוות חוקרים. אחרי שני התפקידים האלה המנכ"ל הנחה אותי להקים חטיבת מוצר חדשה, וזו הייתה הפעם הראשונה שפעלתי כיזם. המוצר שפיתחנו הצליח, והנהלת החברה החליטה למקד את הפעילות בו. יכולתי להיות מנהל פיתוח בחברה של כ־300 עובדים, אבל רציתי להקים משהו משלי.

● יזם: יצרתי קשר עם ניר לויה דהן, שהיה מנהל המוצר ב־Cymulate, וגל שפיר, שגר בארה"ב ועבד בסימפליפיי. נוצרה כימיה מצוינת והחלטנו להקים חברה. באפריל 2025 קמה FIG סקיוריטי.

● FIG סקיוריטי: הפיתוח שלנו נועד לפתור את הבעיה שבה חוקי ההגנה שארגונים כותבים - ואמורים להקפיץ התרעות בזמן אמת - הופכים ללא רלוונטיים בגלל שינויים במידע במשך הזמן. צוותי סקיוריטי כבר לא יודעים אם שקט הוא ביטחון או עיוורון. אנחנו מסייעים לארגונים להחזיר את השליטה, לראות את המידע שלהם בכל רגע נתון ולקבל התרעות על סכנות.

● המספרים: יש לנו היום 25 עובדים, ואנחנו מגדילים את הצוות כל הזמן. אנחנו מוטמעים בעשרות ארגונים וגייסנו 38 מיליון דולר, 8 מיליון דולר מהם בסבב סיד ועוד 30 מיליון בסבב A - בהובלת הקרנות Team8 וטן אילבן ונצ'רס ועם משקיעים פרטיים כמו מייסדי סימפליפיי וסמנכ"ל השיווק של פאלו אלטו.

● הצוות: ניר, שהוא כיום סמנכ"ל המוצר, הוא גם רקדן הורה, בלט ומחול מודרני, שנהג לנסוע לתחרויות והופעות בחו"ל. גל המנכ"ל היה שחקן (בין השאר בשרוטונים ובפרסומות). אני לומד בשנתיים האחרונות מדעי המוח, בין היתר בעזרת קסדות הדגמה שאני רוכש. צללתי לתחום אחרי שאבי נפטר מסרטן מוח אגרסיבי.

● שאגת הארי: כרגע אני במילואים ב־8200. זה קורה בזמן שאנחנו חושפים את החברה, ולא קל לי לוותר על המושכות בשלב כזה. השארתי מאחוריי גם את אשתי עם תינוק בן חצי שנה. אבל זה רגע שחיכיתי לו כל השירות הצבאי, זו היסטוריה. העם האיראני הציל אותנו לא מעט פעמים ועכשיו אנחנו פועלים להגן גם עליו.