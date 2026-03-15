הדיווח על פיטורי ענק במטא עשוי להתחיל תגובת שרשרת בענף

האפשרות שמטא תפטר אלפי עובדים מגיעה בתקופה שבה החברה נמצאת בעיצומו של אחד ממרוצי ההשקעה הגדולים בתולדות תעשיית הטכנולוגיה. החברה האם של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ מזרימה סכומי עתק לתשתיות מחשוב ומרכזי נתונים המיועדים לאימון מודלי בינה מלאכותית מתקדמים.

לפי הערכות, הוצאות ההון של החברה עשויות להגיע לכ־135 מיליארד דולר ב־2026 לבדה. סכומים אלו מציבים את מטא בשורה אחת עם אמזון, גוגל ומיקרוסופט, אך במקביל מגבירים את הלחץ מצד המשקיעים הדורשים לראות כיצד המיליארדים יתורגמו לצמיחה.

"מטא נמצאת במלכוד ייחודי", מסביר ג'יימס קוואנו, אנליסט בכיר בבית ההשקעות MoffettNathanson. "היא הלקוחה היחידה של עצמה. כל דולר שהיא משקיעה בשבבים של אנבידיה או AMD נרשם כהוצאה, עד לרגע שבו הוא מתורגם לשיפור ישיר באפקטיביות הפרסום".

הפער בין מטא לבין שלוש ענקיות הענן הוא אחד ההבדלים המבניים המשמעותיים ביותר בתעשיית הטכנולוגיה כיום. בעוד שאמזון, מיקרוסופט וגוגל מפעילות שירותי ענן המאפשרים להן למכור כוח מחשוב ומודלי AI לחברות חיצוניות, התשתיות שהן בונות משרתות את השוק כולו ולא רק את מוצריהן הפנימיים. מטא, לעומתן, אינה מפעילה שירות ענן רחב. המשמעות: ההשקעות במרכזי נתונים ובשבבים חייבות להישען כמעט בלעדית על הכנסות הפרסום.

בתוך 4 שנים, מטא פיטרה עשרות אלפי עובדים נובמבר 2022

11 אלף מרץ 2023

10 אלף ינואר 2025

קיצוצים ממוקדים מרץ 2026

דיווח על פיטורי 16 אלף עובדים (20% מכוח האדם)

כאשר הוצאות ההון מזנקות בקצב כזה, הנהלת החברה נדרשת לאתר מקורות חיסכון באפיק אחר. הדרך המיידית ביותר היא צמצום הוצאות השכר: לפי הערכות בתעשייה, פיטורים של כ־15 אלף עובדים עשויים לחסוך למטא בין 4 ל־5 מיליארד דולר בשנה. חיסכון כזה שקול לרכישת עשרות אלפי מעבדי H100 של אנבידיה - רכיב הליבה הקריטי לאימון מודלי בינה מלאכותית.

מלכוד אבוקדו

הלחץ מצד השוק הוחרף החודש, לאחר שהתברר כי מטא דחתה את השקת מודל ה-AI החדש שלה, "אבוקדו" (Avocado). המודל, שאמור היה להוות את חוד החנית של החברה בתחום, נתקל בקשיים: לפי דיווחים, בדיקות פנימיות העלו כי ביצועיו אינם משתווים לאלו של המודלים המובילים, ובראשם Gemini של גוגל.

"הדחייה של 'אבוקדו' היא נורת אזהרה בוהקת", מסבירה לינדה סו מבית ההשקעות וודבוש. "המשקיעים היו מוכנים לספוג הוצאות כבדות כל עוד מטא הפגינה הובלה טכנולוגית. אולם ברגע שהביצועים מגמגמים, השאלה משתנה: היא כבר לא 'כמה תשקיעו', אלא 'כמה תחסכו' באפיקים אחרים כדי להצדיק את ההמתנה".

האם המרכז הישראלי נמצא תחת עננה של אי־ודאות? בתוך המהלך הגלובלי, גם הפעילות של מטא בישראל נכנסת לזכוכית מגדלת, אך הפעם ההקשר מורכב מהשורה התחתונה במנלו פארק. מרכז הפיתוח והשיווק בתל אביב פועל כיום בסביבה מאתגרת: המתיחות הביטחונית והמעבר הזמני לעבודה מרחוק, לצד צמצום שטחי הנדל"ן בבניין "לנדמרק" (ירידה ל-13 קומות מתוך 20 שתוכננו במקור), מייצרים תחושת ארעיות בקרב העובדים. אמנם המודל הגמיש הוא תולדה של המצב הביטחוני, אך בעולם שבו הנהלות גלובליות מחפשות תירוצים להתייעל, חוסר יציבות גיאופוליטי עלול להפוך לשיקול קר בטבלאות האקסל. כאשר כלי ה־AI מאפשרים לצוותים קטנים לבצע עבודה שדרשה בעבר עשרות מהנדסים, שאלת ה"חיוניות" של מרכזי פיתוח מרוחקים צפה מחדש. עבור מטא, הפרדוקס הישראלי הוא מיקרוקוסמוס של האסטרטגיה העולמית: פרידה מההון האנושי שבנה את עברה, לטובת המכונות שאולי יבנו את עתידה. קראו עוד

העיכוב הטכנולוגי נרשם לאחר תקופה של האצה בהשקעות. מטא גייסה חוקרים בכירים, חתמה על הסכמי עתק להקמת מרכזי נתונים והרחיבה את זרועות המחקר שלה. אולם בניגוד למתחרות, החברה של צוקרברג לא הציגה מודל שנתפס כפורץ דרך. עבור המשקיעים, המנסים לאמוד את כדאיות ההשקעה, הפער בין קצב שריפת המזומנים לבין התוצאות בשטח מעלה סימני שאלה כבדים.

הקומנדו של מטא

במקביל להשקעות העתק בתשתיות, מטא משנה את המבנה הארגוני מן היסוד. בעוד היא נערכת לצמצום אלפי משרות, החברה ממשיכה להשקיע באגרסיביות בגיוס חוקרי AI מובילים וברכישת חברות בתחום. "אנו עדים לשינוי גנטי ב־Big Tech", מציין אנליסט הטכנולוגיה בן תומפסון. "התפיסה שגודל הצוות מעיד על חשיבות הפרויקט - מתה. מטא עוברת למודל 'צוותי קומנדו': מעט אנשים עם גישה לכוח מחשוב עצום. עבור אלפי עובדים בדרג הביניים, זוהי בשורה קשה במיוחד".

הפיטורים המסתמנים אינם נתפסים בוול סטריט רק כמהלך התייעלות נקודתי, אלא כסיגנל רחב על שינוי כללי המשחק בתעשייה. במשך יותר מעשור, חברות הענק נמדדו בין היתר לפי קצב הגיוס ומצבת כוח האדם שלהן; כיום, בעידן הבינה המלאכותית, המשקיעים מעדיפים מודל הפוך: ארגון רזה הנשען על תשתיות מחשוב עוצמתיות.

מטא רחוקה מלהיות בודדה במערכה. בשנה החולפת, שורה של חברות טכנולוגיה רווחיות ביצעו צעדים דומים כדי להפנות משאבים למרוץ החימוש של ה־AI. חברת הפינטק Block, למשל, הגבילה את מצבת כוח האדם במטרה "לפעול כמו סטארט־אפ", תוך הטמעת כלי AI שמחליפים משימות הנדסיות ושיווקיות. גם סיילספורס ביצעה קיצוצים לאחר שנים של גיוסים אגרסיביים - מהלך שהמשקיעים תגמלו בעליות חדות במניה.

מגמה זו חלחלה גם לאלפבית (גוגל), שצמצמה מחלקות במקביל להגדלת ההשקעה במודלי Gemini, בעוד חברות כגון דרופבוקס ו־SAP הודיעו על ארגון מחדש של אלפי משרות כדי להתמקד בבינה מלאכותית. במובן זה, גל הפיטורים המסתמן במטא אינו מעיד על האטה בפעילות, אלא מהווה חלק מתהליך רחב של עיצוב הארגון מחדש סביב ליבת הבינה המלאכותית. כאשר נתח משמעותי מהעבודה מתבצע בסיוע AI, הצורך במצבת כוח אדם נרחבת מצטמצם.

דלק לעליות שערים

וול סטריט נוטה לראות בגלי פיטורים מהלך אסטרטגי לשיקום אמון המשקיעים באמצעות ריסון הוצאות. במקרה של מטא, ההיסטוריה מלמדת כי השוק נוטה לתגמל את החברה על התייעלות: לאחר סבב הפיטורים ההמוני הראשון בנובמבר 2022, המניה - שנסחרה אז בשפל של כ־90 דולר - החלה בהתאוששות פנומנלית. השיא הגיע במרץ 2023, כשצוקרברג הכריז על "שנת היעילות"; מאותו רגע ועד סוף השנה זינקה המניה בכ־250%, והוכיחה כי עבור המשקיעים, צמצום בכוח האדם הוא לעיתים הדלק האפקטיבי ביותר לעליית שווי השוק.

כעת, כשהחברה ניצבת מול "מס ה-AI" - השקעות עתק המהוות כ־34.7% מהכנסותיה - השוק בוחן האם צוקרברג יצליח לשחזר את הנוסחה. למרות שולי רווח תפעולי של 41.4%, מטא נדרשת להגן על הרווחיות בזמן שתזרים המזומנים החופשי מושקע ברובו (60.2%) בחוות שרתים ובשבבי GPU. בנסיבות אלו, פיטורים אפשריים של כ־20% מהצוות נתפסים כדרך היחידה לשמר שולי רווח של 30.1%.

דובר החברה, אנדי סטון, מסר בתגובה לפרסומים על הפיטורים כי מדובר ב"דיווח ספקולטיבי על גישות תאורטיות". נובמבר 2022