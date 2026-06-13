חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה אתמול (ו') כי תשבית את הגישה לשני המודלים המתקדמים ביותר שלה, Claude Fable 5 ו-Claude Mythos 5, בעקבות הנחיה שקיבלה מממשל ארה"ב מטעמי ביטחון לאומי. ההחלטה התקבלה ימים ספורים בלבד לאחר השקת Fable 5 לציבור הרחב.

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לפי הודעת החברה, משרד המסחר האמריקאי הורה לה להגביל את השימוש במודלים "על כל אזרח זר, בין אם בתוך ארצות הברית ובין אם מחוצה לה, כולל עובדי אנתרופיק בעלי אזרחות זרה", בשל חששות ביטחוניים שלא פורטו בפניה במלואם. בחברה מסרו כי להבנתם החשש נוגע לאפשרות לעקוף חלק ממנגנוני ההגנה של המודל, באופן שעלול לאפשר שימוש בו לאיתור חולשות תוכנה ולמשימות סייבר מתקדמות.

במקום לחסום את הגישה רק עבור משתמשים זרים, בחרה החברה להשבית זמנית את שני המודלים עבור כלל המשתמשים כדי להבטיח עמידה מלאה בדרישות.

כאמור, המהלך מגיע ימים ספורים לאחר השקת Fable 5, המודל הראשון ממשפחת Mythos שהונגש לציבור הרחב. עד לאחרונה הייתה הגישה למודלי Mythos מוגבלת למספר מצומצם של ארגונים וגופים שאושרו מראש, בשל יכולות הסייבר המתקדמות שלהם.

באנתרופיק מתחו ביקורת על ההחלטה: "אנו מאמינים כי לממשלה צריכה להיות היכולת לחסום פריסות לא בטוחות, כחלק מתהליך שקוף, הוגן, ברור ומבוסס על עובדות טכניות, אך פעולה זו אינה עומדת בעקרונות אלה".

במקביל, אנתרופיק מצאה את עצמה גם ברשימה השחורה של הפנטגון הרואה במערכותיה מסוכנות מדי לשימוש ממשלתי, מהלך עליו תבעה החברה את ממשל טראמפ. מעבר להשפעה המיידית על משתמשי החברה, ההחלטה עשויה לסמן שינוי במדיניות האמריקאית כלפי בינה מלאכותית. בעוד שמגבלות יצוא אמריקאיות התמקדו בשנים האחרונות בעיקר בשבבים ובחומרה מתקדמת, הפעם הן מופנות ישירות למודלי AI.