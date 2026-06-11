המהפך של סירי הוא מבחן ה-AI של אפל

שנתיים לאחר שמהפכת הבינה המלאכותית היוצרת (Generative AI) טלטלה את ענף הטכנולוגיה, אפל הגיעה השבוע לכנס המפתחים השנתי שלה כשהיא נתונה תחת לחץ עצום להוכיח שהיא לא נשארה מאחור ChatGPT, קלוד וג'ימניי הפכו את שוק הבינה המלאכותית על ראשו ואפל הגיעה לכנס תחת לחץ גובר מצד משקיעים, אנליסטים ולקוחות שרצו לדעת האם החברה עדיין מסוגלת להוביל את הגל הטכנולוגי הבא. לא במקרה הגדירו אנליסטים רבים את WWDC כמבחן הבינה המלאכותית הגדול ביותר של אפל עד כה.

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עבור החברה, השאלה כבר אינה האם לשלב AI במוצרים שלה, אלא כיצד לעשות זאת מבלי לאבד את אחד הנכסים החשובים ביותר שלה: הקשר הישיר עם המשתמש. התשובה של אפל הייתה Siri AI, גרסה חדשה לחלוטין של העוזרת הדיגיטלית שלה. מבחינת החברה, לא מדובר בעוד שדרוג של פיצ’ר קיים אלא במהלך אסטרטגי רחב הרבה יותר. אפל מבינה שהמאבק הבא בתעשיית הטכנולוגיה לא יתנהל סביב אפליקציות או אפילו סביב מערכות הפעלה, אלא סביב השאלה מי יהיה הגורם שדרכו המשתמש יבצע את מרבית הפעולות הדיגיטליות שלו.

אז מה באמת השתנה בסירי?

במשך יותר מעשור סירי פעלה בעיקר כמערכת פקודות קוליות. היא ידעה לקבוע תזכורות, לפתוח אפליקציות, לשלוח הודעות או לענות על שאלות בסיסיות, אך התקשתה להבין הקשרים ולבצע משימות מורכבות. בזמן ש־ ChatGPT, קלוד וג'ימניי למדו לנהל שיחות ארוכות, לבצע מחקר, לנתח מסמכים ולהשלים משימות מרובות שלבים, סירי נשארה מאחור. Siri AI נועדה לשנות בדיוק את זה. העוזרת החדשה מסוגלת לנהל שיחה רציפה, לזכור את מה שנאמר קודם לכן ולהמשיך משימות גם לאחר מספר שלבים. היא מקבלת גישה למידע אישי מתוך הודעות, מיילים, תמונות, קבצים ולוח השנה, ויכולה להשתמש במידע הזה כדי לספק תשובות ופעולות מותאמות אישית.

בנוסף, היא יודעת להבין את מה שמופיע על המסך בזמן אמת. אם המשתמש צופה בתמונה, קורא כתבה או בוחן מסמך, הוא יכול לשאול את סירי שאלות לגביהם ולקבל תשובות שמתייחסות לתוכן הספציפי שמולו. אפל הרחיבה גם את יכולות Visual Intelligence, שמאפשרות לסירי להבין מידע המגיע מהמצלמה ולספק תשובות או פעולות בהתאם. אחד השינויים הבולטים ביותר הוא העובדה שלראשונה מאז השקתה ב־2011, סירי מקבלת אפליקציה ייעודית משלה עם היסטוריית שיחות מלאה שמסתנכרנת בין מכשירי החברה. משתמש יכול להתחיל שיחה במק, להמשיך אותה באייפון ולחזור אליה מאוחר יותר באייפד. למעשה, אפל הופכת את סירי מעוזרת קולית שפועלת ברקע לצ’אטבוט קבוע שמלווה את המשתמש לאורך זמן.

SIRI AI / צילום: מיטל וייזברג

מסירי שמבצעת פקודות לעוזר שמבין את המשתמש

החידוש המשמעותי ביותר בהכרזות של אפל אינו יכולת כזו או אחרת, אלא השינוי בתפיסה. סירי החדשה בנויה סביב מה שאפל מכנה Personal Context, כלומר היכולת להבין את עולמו האישי של המשתמש.

במהלך ההדגמות הציגה החברה כיצד סירי יכולה לאתר מידע מתוך הודעות שנשלחו בעבר, לשלב אותו עם נתונים מהרשת, ליצור תוכניות, לנסח מיילים ואפילו לבצע רצף של פעולות במספר אפליקציות שונות. במקום שהמשתמש יצטרך לעבור בעצמו בין הודעות, לוח שנה, דפדפן ואפליקציית דואר, הוא יכול לבקש מסירי לבצע את כל התהליך עבורו. במקביל מקבלת העוזרת יכולת לפעול בצורה עמוקה יותר בתוך אפליקציות וביניהן, מה שמאפשר לבצע משימות מורכבות יותר באמצעות שפה טבעית. אפל מקווה שהשילוב בין הבנת הקשר אישי, מודעות למסך ויכולת לבצע פעולות יהפוך את סירי לכלי שימושי הרבה יותר בחיי היומיום. אם בעבר היא שימשה בעיקר לביצוע פעולות נקודתיות, כעת היא אמורה להפוך לעוזר שמסוגל להבין כוונה ולסייע בהשלמת משימות שלמות.

שאלה ל-SIRI AI / צילום: מיטל וייזברג

אפל נכנסת לעידן הסוכנים החכמים

למרות שבמהלך הכנס אפל כמעט שלא השתמשה במונח Agentic AI, קשה להתעלם מהכיוון שאליו היא הולכת. בשנים האחרונות גוגל, מיקרוסופט ו־ OpenAI מציגות חזון שבו סוכני בינה מלאכותית יהפכו לנקודת הממשק המרכזית מול המשתמש. במקום לפתוח אפליקציות, לחפש מידע ולעבור בין שירותים שונים, המשתמש פשוט יספר לעוזר החכם מה הוא רוצה להשיג והמערכת תבצע עבורו את כל השלבים בדרך.

Siri AI היא התשובה של אפל למגמה הזאת. היא מסוגלת לפעול בין אפליקציות, לבצע רצף של פעולות ולחבר מידע ממקורות שונים כדי להשלים משימות מורכבות יותר מאי פעם. עם זאת, אפל מנסה לבדל את עצמה מהמתחרות. בעוד גוגל, מיקרוסופט ויצרניות מודלים אחרות נוהגות להציג נתונים על ביצועי המודלים, כוח מחשוב ומרכזי נתונים, אפל מדברת על שימושיות, פרטיות ואמון.

החברה הדגישה שוב ושוב כי חלק משמעותי מהעיבוד מתבצע על גבי המכשיר עצמו וכי המידע האישי של המשתמש נשאר תחת שליטתו. זהו מסר שממשיך את הקו המסורתי של אפל ומאפשר לה להציג גישה שונה לשוק הבינה המלאכותית גם כאשר היא נכנסת עמוק יותר לתוך המרוץ.

תשובה של סירי AI החדשה / צילום: מיטל וייזברג

לא רק מהלך טכנולוגי, אלא גם הימור עסקי

מאחורי ההכרזות הטכנולוגיות מסתתר גם היגיון עסקי ברור. בניגוד ל־OpenAI , גוגל או מיקרוסופט, אפל אינה מוכרת גישה למודל בינה מלאכותית. מנוע הצמיחה המרכזי שלה נשאר מכירת מכשירים. לכן, עבור החברה, הצלחתה של סירי החדשה עשויה להשפיע ישירות גם על מכירות האייפון, האייפד והמק בשנים הקרובות.

Siri AI זמינה רק במכשירים חדשים יחסית בעלי יכולות עיבוד מתקדמות, עובדה שעשויה לעודד משתמשים לשדרג חומרה כדי ליהנות מהיכולות החדשות. מעבר לכך, אפל מבינה שהסוכן החכם שילווה את המשתמש לאורך היום עשוי להפוך לנקודת הכניסה המרכזית לכל השירותים הדיגיטליים.

אם בעבר מערכת ההפעלה הייתה הנכס החשוב ביותר של חברות הטכנולוגיה, הרי שבעידן הבינה המלאכותית ייתכן שהעוזר האישי יתפוס את מקומה. בדיוק משום כך WWDC 2026 היה הרבה יותר מכנס תוכנה רגיל. זה היה הרגע שבו אפל ניסתה להראות שהיא אינה מסתפקת ברדיפה אחרי המתחרות, אלא מבקשת להגדיר מחדש את הדרך שבה אנשים משתמשים במכשירים שלהם. השאלה האם Siri AI תצליח לעמוד בציפיות ולהפוך לחלק מרכזי מחיי היומיום של מאות מיליוני משתמשים עדיין פתוחה, אך דבר אחד כבר ברור: אפל סימנה את סירי כרכיב מרכזי באסטרטגיה שלה לעידן הבינה המלאכותית.

*** גילוי מלא: הכתבת היא אורחת של אפל