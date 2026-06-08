חרף ההתפתחויות בזירה הגיאו-פוליטית מול איראן, נפגשו הבוקר בשיחת זום פעם נוספת נציגים מטעם חברות ההייטק הבינלאומית הפעילות בישראל, אנשי משרד האוצר ורשות המסים - כך נודע לגלובס. זאת, על רקע המשבר המתמשך סביב שער הדולר הנמוך והשפעתו הדרמטית על התעשייה.

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הפעם, התייצבו בחזית נציגי מרכזי הפיתוח של ענקיות הטכנולוגיה הגלובליות הפועלות בישראל, ובהן אפל, אינטל, HP, ג'נרל אלקטריק (GE Healthcare), פיליפס, IBM ואיגוד ההייטק בהתאחדות התעשיינים, בראשות אלון בן צור, מנכ"ל בינת. מצד הממשלה לקחו חלק בדיון מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, וכן יועצו של השר בצלאל סמוטריץ', נתן נהוראי, ואנשי אגף תקציבים.

בניגוד לשיח הקודם, שבו נציגי המדינה בעיקר הקשיבו ללא מענה, הפגישה הנוכחית הציגה עליית מדרגה בדיון על פתרונות קונקרטיים, ונבחנו בה צעדים אופרטיביים להקלת נטל העלויות על החברות הרב-לאומיות. זאת, לאחר שהפורום שהתכנס הבהיר לאוצר כי הקו האדום של החברות הוא האפשרות שעובדי הייטק בישראל יהיו יקרים יותר מעובדים באותן החברות בעמק הסיליקון. "אנשי ההייטק הגיעו עם נתונים ומסמכים שמוכיחים שזו הנקודה החשובה ביותר ואסור להגיע למצב הזה, כי אחרת החברות יפסיקו להעסיק פה אנשים", אומר בכיר שנכח בפגישה. את החברות ייצגו בעיקר אנשי הכספים במרכזי הפיתוח המקומיים לצד יוזמת הדיון, קרין מאיר רובינשטין, מנכ"לית ארגון IATI, שיזמה גם את הדיון שהתקיים ביום רביעי שעבר.

הצעדים המרכזיים על השולחן

בין הצעדים המרכזיים שעלו על שולחן הדיונים נבחנה האפשרות למתן הקלות בביטוח הלאומי, בדגש על הנחות או דחיות בתשלומי המעסיק עבור עובדי התעשייה, במטרה לקזז ישירות את התייקרות עלויות השכר השקליות. כמו כן, עלתה הצעה לבחינת הטבות חדשות לעובדים ומנגנוני תמרוץ מס שיאפשרו לחברות לשמר את כוח האדם האיכותי מבלי להגדיל את ההוצאה הדולרית. במקביל, למרות ההסתייגות המקורית של אגפי האוצר, הרעיון לאפשר תשלום מס בדולרים לא נפסל הפעם על הסף - ונציגי האוצר בפגישה גילו פתיחות לאפשרות שחברות ענק יוכלו לנהל את חבות המס שלהן ישירות במטבע זר כדי למנוע הפסדי המרה.

פגישה זו מגיעה בהמשך לדיון סוער שנערך בשבוע שעבר, שבו הציגו ראשי הענף נתונים מדאיגים על שחיקת שער הדולר, שהובילה לעלייה ריאלית של כ-30% בעלויות השכר של עובדי ההייטק בישראל מאז 2021. באותו דיון, שבו נכחו מטעם הממשלה החשבת הכללית מיכל עבאדי־בויאנג'ו, הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, הכלכלן הראשי שמואל אברמזון וראש רשות המיסים שי אהרונוביץ', העלו נציגי האוצר את השאלה האם המצב עשוי להוביל לירידת שכר בענף כחלופה לפיטורים.

תשובתם של נציגי החברות, ובהם מנכ"לית מטא עדי סופר־תאני, מנכ"לית מיקרוסופט מו"פ מיכל ברוורמן־בלומנשטיק, המשנה למנכ"ל איטורו חדוה בר, ומנהלים ומשקיעים נוספים הייתה נחרצת - לא. נציגי החברות הביעו חשש כי עובדים יעזבו למקומות אחרים והשקעות מטעם החברות הגלובליות יצטמצמו.