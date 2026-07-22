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מאנדיי.קום

פיטורים נרחבים במאנדיי: תיפרד מכ-620 עובדים

בחברה כתבו כי "המהלך נשען על השינוי המוצרי הגדול ביותר בתולדות החברה בחודשים האחרונים - עיצוב הפלטפורמה מחדש סביב חזון של פלטפורמת עבודה מבוססת AI"

אסף גלעד 10:58
ערן זינמן ורועי מן, מנכ''לים משותפים במאנדיי / צילום: נתנאל טוביאס
ערן זינמן ורועי מן, מנכ''לים משותפים במאנדיי / צילום: נתנאל טוביאס

חברת מאנדיי מודיעה היום (ד') על פיטורים של 20% מכוח-האדם שלה בעולם - 620 עובדים בסך-הכול.

בחברה כתבו כי "המהלך נשען על השינוי המוצרי הגדול ביותר בתולדות החברה בחודשים האחרונים - עיצוב הפלטפורמה מחדש סביב חזון של פלטפורמת עבודה מבוססת AI".

במאנדיי ספגו בתקופה האחרונה ירידה חדה במניה, צניחה של 50% מתחילת השנה ואובדן של מעל 80% מהשיא.

מהחברה נמסר: "כדי להשיג את המהירות והמיקוד הנדרשים, החברה מבצעת שיטוח של המבנה הארגוני. מהלך זה כולל הפחתה של שכבות ניהול, במטרה ליצור צוותים קטנים ואוטונומיים יותר, מה שיאפשר קבלת החלטות מהירה וביצוע מהיר ויעיל יותר. יצירת מבנה ארגוני פשוט יותר נועדה להעצים את הצוותים, לאפשר להם לפעול מהר יותר, ולהחזיר 'בעלות' ברורה ורחבה יותר על פרויקטים".

מאנדיי מבהירה כי שינוי זה אינו מהלך קצר-טווח לקיצוץ עלויות או תוצר של התייעלות מבוססת AI. "המטרה היא לרכז את המשאבים מחדש בתוך החברה ולהשקיע אותם באנשי החברה, בפיתוח מוצרים, במנועי ה-AI ובצמיחה העתידית של החברה".