אחרי המונדיאל: WSC Sports מרמת גן מפטרת 10% מהעובדים

חברת טכנולוגיית הווידאו הישראלית WSC Sports מרמת גן, שמספקת מערכות ליצירה אוטומטית של תקצירי משחקים, יוצאת לסבב פיטורים של כ-10% מכוח העבודה שלה, המוערך בכ-680 עובדים בסך-הכול. כחלק מהמהלך יזומנו מעל ל-60 עובדים לשיחת שימוע, רובם במרכז הפיתוח של החברה במגדל וואן טאואר באזור הבורסה ברמת גן.

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WSC סיפקה לערוץ "כאן 11" מערכת ליצירת תקצירים לכל משחקי המונדיאל האחרון, וככל הנראה גם למספר חברות זרות - אך בחברה מסבירים כי אין קשר בין המהלך לבין סיום הטורניר ביום ראשון האחרון, ומדגישים כי מדובר במהלך רוחבי שאיננו נוגע למחלקה או למוצר מסוים.

לא נמסרו הסיבות לפיטורים, ובחברה לא התייחסו להשפעת כלי הבינה המלאכותית או שער הדולר הנמוך על המהלך.

"מדובר בהחלטה מורכבת וכואבת אך הכרחית, על-מנת לאפשר לחברה את המשך הצמיחה שלה ואת ההשקעה באזורים האסטרטגיים שאליהם היא מתרחבת", נמסר מהחברה.

גייסה 150 מיליון דולר מאז הקמתה

WSC Sports היא חברת הייטק ישראלית ותיקה שגייסה הון בפעם האחרונה ב-2022 - אז הכריזה על סיבוב ענק של 100 מיליון דולר לפי שווי חברה שהוערך אז בכ-700 מיליון דולר, כך לפי PitchBook.

בין המשקיעים המרכזיים בחברה:

קרנות ישראליות כמו O.G. Venture Partners של אייל עופר, ION ומאור אינבסטמנטס וכן קרנות זרות כגון קלרידג', אינטל קפיטל, קרוסאובר פרטנרס ודטרויט ונצ'ר פרטנרס.

החברה, שהוקמה על-ידי דניאל שיכמן, חי גל, שמוליק יופה ואביב ארנון, מגלגלת מיליוני דולרים ממכירת רישיונות שימוש למוצר המרכזי שפיתחה: מערכת המייצרת סרטוני תקצירים אוטומטיים של משחקי ספורט, ובין לקוחותיה רשתות כגון ESPN, שירות יוטיוב טי.וי וליגות כגון ה-NBA, ליגת הכדורגל הספרדית (לה ליגה), ליגת ההוקי האמריקאית וליגת הקריקט האוסטרלית.

המערכת לא רק מתקצרת משחקים, אלא מאפשרת גם את היבטי ההפצה שלהם לרשתות החברתיות ולאפליקציות השונות, ומאפשרת לייצר מהם הכנסות מחסויות ונפרסומות.

בסך-הכול גייסה WSC כ-150 מיליון דולר מאז הקמתה ב-2011, והיא מעסיקה כאמור 680 עובדים - ברמת גן, בניו יורק, בסידני, בתאילנד, בסין וביפן, כאשר 550 מהם מועסקים במטה בישראל.

מ-WSC נמסר: "החברה מוקירה ומעריכה את תרומתם של העובדים שליוו אותה לאורך הדרך, מחויבת לסייע להם בצעדיהם הבאים, ותעניק להם מעטפת תמיכה רחבה, ליווי אישי ותנאים מיטיבים".