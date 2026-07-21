דווקא בחטיבה הצומחת ביותר: סבב פיטורים נוסף באינטל

נדמה היה שבשנה האחרונה התייצב מצבה של ענקית השבבים האמריקאית אינטל, שגם הפכה לאחת מהמניות הצומחות בתחום - אלא שכעת, לפי דיווחים בכלי התקשורת במדינת אורגון בארה"ב, החברה מתכננת סבב קיצוצים נוסף ובוחרת לעשות זאת דווקא בחטיבה הצומחת ביותר שלה.

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על פי הפרסומים באתר פורטלנד ביזנס ג'ורנל, הסבב החדש צפוי להתמקד בחטיבת שבבי השרתים של החברה, שהפתיעה את המשקיעים ברבעון הקודם בשיפור יוצא הדופן בביצועיה: עלייה של 22% משנה לשנה, בזכות הבהלה למעבדי ליבה (CPU) בשוק חוות השרתים לבינה מלאכותית. החטיבה חצתה את רף ההכנסות של 5 מיליארד דולר ברבעון ועל פי כל ההערכות - צפויה להמשיך ולצמוח בקצבים גבוהים גם ברבעון השני של השנה שתוצאותיו ייחשפו מחרתיים (חמישי).

היקף הפיטורים לא צוין, אך לפי ההערכה הוא צפוי לכלול מאות עובדים ולהשפיע באופן שולי על ישראל - זאת מאחר והחטיבה המדוברת כמעט ולא מעסיקה כאן עובדים, כך שבישראל הוא צפוי לכלול רק כמה עשרות בודדות של עובדים. על פי אתר הדרושים שלה, בחברה מגייסים כעת ל- 63 משרות, כך שניתן להניח שמדובר בסבב שמטרתו לרדד את שכבות ההנהלה, כפי שעשה מנכ"ל החברה ליפ-בו טאן גם בסבבים הקודמים שהסתיימו בסוף השנה שעברה.

לפי ההערכה, פוטרו מאינטל כ-40 אלף עובדים עד כה במהלך השנים 2024-2025, ומצבת העובדים של החברה בישראל ירדה בכ- 4,000 איש, לאחר שהעסיקה כאן בשיא כ-12 אלף עובדים.

מומנטום חיובי בזכות ייצור מעבד חדש

מניית אינטל ירדה אמנם ב- 30% מהשיא שלה בחודש יוני בשל יציאת האוויר החם ממניות השבבים בחודש האחרון, אך היא עדיין אחת ממניות הטכנולוגיה האמריקאיות הטובות של 2026 עד כה, עם צמיחה של 163% מאז תחילת השנה. לשם השוואה, מניית אנבידיה צמחה באותה התקופה ב- 9% בלבד, ו- AMD עלתה ב- 135%.

עם זאת, רוב האנליסטים הבכירים בוול סטריט מפרסמים בשלב זה המלצת "החזק" נייטרלית, עם מחיר יעד ממוצע של 106 דולר, 10 דולר מעל המחיר הנוכחי כיום.

בסוף חודש יוני, כאשר החלו מניות השבבים לרדת, פרסם בנק אוף אמריקה תחזית אופטימית לאינטל, עם מחיר יעד של 150 דולר בהתבסס על תחזיות ורודות למכירת מעבדי ליבה לשרתים ופעילות אריזות השבבים של החברה שצוברת פופולריות בקרב חברות כמו אפל וגוגל ועניין מצד ענקיות כמו אנבידיה. המחלוקת בין משקיעים שונים לגבי המנייה באה לידי ביטוי גם בקרנות הגידור ובתי ההשקעות: AIA צמצמה את החשיפה שלה למניית אינטל ב- 59% ברבעון הראשון של השנה, בעוד שקרן Sivia הגדילה את אחזקות מניית אינטל בתיק ההשקעות שלה ב- 271%.

החברה זוכה למומנטום חיובי בזכות התייצבות תהליכי הייצור של מעבד A18 החדש במפעליה, במה שנראה כמו הוכחת היתכנות ראשונה של ייצור יציב של מעבד בעל מעגלים הקטנים מ- 2 ננומטר, וכאמור בשל העלאת הייצור והמכירה של מעבדי ליבה של שרתים בעקבות המעבר של שימוש ב-AI למספר רב יותר של משימות הפעלה פשוטות - כאלה שאינן דורשות בהכרח את המעבדים המתוחכמים ביותר כגון אלה של אנבידיה.

מאינטל נמסר "אינטל מבצעת התאמה ארגונית בקבוצת מרכזי הנתונים, כחלק מהמאמץ להפוך את החברה לממוקדת ויעילה יותר. החברה מדגישה כי אין שינוי במפת הדרכים, במחויבויות המוצרים או בסדרי העדיפויות של הקבוצה. מטרת השינוי היא להבטיח שהארגון בנוי עם התפקידים והכישורים הנכונים, ולאפשר לו לפעול בפשטות ובמהירות רבה יותר. אינטל ממשיכה לראות ב-DCG פעילות מרכזית, שמניעה תשתיות ענן, בינה מלאכותית ומחשוב ארגוני".