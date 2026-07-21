בחודש האחרון, תחום מפתיע הפך להיות השיאן של וול סטריט - סקטור הבריאות. מדד הביוטכנולוגיה של הנאסד"ק Nasdaq Biotechnology עלה ביותר מ־9%, בזמן שמדד הנאסד"ק ירד ב־2% ומדד S&P 500 דשדש סביב 0%. גם במבט ענפי על S&P 500, סקטור הבריאות הוא שיאן התשואות של החודש. בשבועות האחרונים, כמה מבתי ההשקעות הגדולים בעולם - ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי וסיטי בנק - כולם פרסמו תחזיות חיוביות לתחום הבריאות. ואפילו קת'י ווד הביעה אמון הענף.

● אחרי נפילה של 20% מהשיא: "שוק השבבים רק מחפש סיבות להוציא אוויר חם"

● "אין הרבה חברות כמוה בשווי כזה": למה מניית טבע לא מפסיקה לרדת?

דווקא אחרי שמניית חברת הביוטק Ionis Pharmaceuticals צנחה בעשרות אחוזים בתוך שבועות ספורים - ווד הגדילה את ההחזקה שלה משמעותית (בעוד 15 מיליון דולר). הסיפור של Ionis אמנם נקודתי והוא נוגע לכישלון בניסוי מתקדם באחד הטיפולים של החברה, אבל הסנטימנט שהניע את ווד חורג הרבה מעבר לגבולותיה. באתר המשקיעים The Motley Fool נכתב כי ווד מגדילה החזקות בשורה של חברות בתחום הבריאות ובפרט אלו שעוסקות בתרופות הרזיה. האם המגמה הזו היא תחילתו של טרנד חדש? או שמדובר בראלי נקודתי?

"שוק שמתנהג אחרת"

"העשור האבוד של הפארמה מאחורינו", אומר סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל. ולמעשה, מדובר בהיסטוריה פתלתלה של מעל 25 שנה שבהן שוק התרופות הפך פעם אחר פעם ללהיט שמרים את השוק - וגם לקריסה שמפילה אותו. אם בתחילת שנות ה־2000 פיתוחים חדשים בתחום התרופות הפכו את חברות הענק לכמה מהחברות הגדולות בעולם, ובשנת 2008 הן היוו את המפלט מקריסת השווקים של הסאב פריים - בשנת 2015 על רקע העלאה חדה של מחירי התרופות בארה"ב החברות בענף עלו על הרדאר של הרגולטורים והחגיגה בתחום דעכה. מאז ועד לאחרונה - למעט שנתיים טובות סביב תקופת הקורונה - התחום מציג בעיקר תשואות חסר, כש־Nasdaq Biotechnology עלה ב־129% בעשור האחרון, ומדד S&P 500 זינק ב־244%.

אבל בחודש האחרון, כאמור, נראה שכמה מגמות מובילות לשינוי כיוון בענף: משורה של מיזוגים ורכישות בתחום, סנטימנט אוהד למניות דפנסיביות ועד, איך לא, תרופות ההרזיה (ובפרט תרופות מקבוצת GLP-1). לפי נתונים שפורסמו לאחרונה, 1 מכל 8 אמריקאים כבר התנסה בתרופות אלה לטיפול בהשמנה. החברות הבולטות בתחום הן נובו נורדיסק ואלי לילי, שלפני מספר חודשים הצטרפה לראשונה למועדון החברות בשווי טריליון דולר. בסקירה של גולדמן זאקס שפורסמה החודש, העלו כלכלני הבנק את התחזיות שלהם למכירות תרופות הרזייה ב־15%, ל־114 מיליארד דולר ב־2030. כלכלני הבנק כתבו שדור חדש של תרופות שיושק (בבליעה ולא בזריקה) יאיץ את אחד התחומים הצומחים ביותר בעולם הבריאות. "זה שוק תרופות שלא מתנהג כמו שוקי תרופות אחרים שראינו בעבר", הם כותבים, משום שהוא מונע גם על־ידי צרכנים.

בג'יי.פי מורגן כתבו לאחרונה על מגמות שמשפיעות לטובה על הדינמיקה בסקטור, ובפרט המיזוגים והרכישות: "יש מומנטום מתמשך כשחברות תרופות מחפשות הזדמנויות 'לחדש' את צנרת המוצרים שלהן, לפעמים על רקע פקיעות פטנטים של תרופות קיימות, ויש מספיק כסף לרכישות". הנושא עלה גם בסקירה של גולדמן זאקס לאחרונה: "חברות גדולות מחפשות חדשנות כל הזמן כדי למלא את הפייפליין שלהן, ולהתמודד עם אובדן בלעדיות על תרופות, וחברות ביוטכנולוגיה קטנות ובינוניות ייהנו מכך", העריכו השניים.

הסיבה הנוספת לסנטימנט החיובי בסקטור היא רוטציה בשוק, והעובדה שמניות הבריאות נחשבות לדפנסיביות יחסית - כאלו שנהנות מביצועים יציבים יחסית גם בתקופות של טלטלה. "מאמצע יוני בערך רואים סוג של רוטציה בשוק, מאפיקי צמיחה לאפיקי ערך", אומר וסצ'ונוק מאופנהיימר. "יכול להיות שיש חשש מהסביבה הגיאופוליטית, ואולי גם מהתמחור אחרי שהרבה מאוד כסף זרם לכל מה שקשור ל־AI", הוא מסביר. האנליסט ג'ף מיצ'ם מסיטי התייחס לכך לאחרונה וכתב שהאופי הדפנסיבי של הסקטור "סוף סוף תופס". להערכת מיצ'ם, דוחות הרבעון השני יוסיפו למומנטום.

לכל אלו תוסיפו את טכנולוגיות ה-AI, שתחום הפארמה הוא אחד המרוויחים העיקריים שלו. "השיח עבר מהשאלה האם AI יכולה לייצר ערך לשאלה כמה מהר חברות ישלבו אותה", כתבו בג'יי פי מורגן. "אנחנו צופים ש-AI תישאר מנוע משמעותי להשקעות ושותפויות בתחום הבריאות בשנים הקרובות". וסצ'ונוק מוסיף שאחת ההבטחות הגדולות של AI זה בפיתוח תרופות, ופוטנציאל לקיצור תהליכים שהיום הם ארוכים מאוד.

אחרי שנים של התייעלות ופיטורים, והפחתת החוב תחת המנכ"ל הקודם קאר שולץ, ב־2023 מונה המנכ"ל הנוכחי ריצ'רד פרנסיס להוביל את טבע לשלב הצמיחה, מה שאכן קורה כעת. טבע אפילו חזרה לאחרונה למגרש המשחקים של המיזוגים והרכישות כששילמה 700 מיליון דולר עבור Emalex (אך עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים, שנעצרו בתקופת המשבר). אבל האם טבע תהנה מהקאמבק של מניות הבריאות בוול סטריט? קשה לומר. טבע היא קצת אנומליה בסקטור, משום שהיא לא יצרנית תרופות גנריות כמו שהייתה בעבר, ומצד שני היא לא חברת ביופארמה - אך מתקדמת לכיוון הזה. "עתיד החברה תלוי בתרופות המקור" סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, מזכיר ששנים העיקו על טבע (וחברות אחרות) הליכים משפטיים שקשורים להתמכרות למשככי כאבים אופיואידיים, וכך גם חשש מדילול בעלי המניות בשל צורך לגייס הון - שניהם מאחוריה. "בטבע היה שילוב של צמיחה אנמית עד שלילית וסיכון פיננסי גבוה בגלל החוב וההליכים המשפטיים. שניהם מאחוריה, הצמיחה משתפרת ופרופיל הסיכון ירד משמעותית. היום עתיד החברה תלוי בתרופות המקוריות", אמר וסצ'ונוק. לפי וול סטריט ג'ורנל, יש 12 גופים שמסקרים את המניה וכולם חיוביים, כשמחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 30.3%.

איך נחשפים לתחום?

בשורה התחתונה, נראה שיש הסכמה שהסקטור הפך למעניין יותר להשקעה. וגם וסצ'ונוק נחרץ: "הסיפור הוא ההאצה בצמיחה - הצמיחה בהכנסות יחסית נמוכה, אבל ברווח גבוהה יותר כי יש מנוף תפעולי חזק, תזרים חזק, דיבידנדים - ולכן סה"כ יש פה הזדמנויות. אני חושב שזה זמן טוב להשקיע, כשיש היפוך מגמה אחרי עשור קשה, והסקטור במכפילים יחסית זולים. תיאורטית, זה סקטור שיכול להוביל בעשור הקרוב".

אפשר להיחשף לסקטור הבריאות באמצעות השקעה ישירה במניות התחום, או באמצעות השקעה במדדים הספציפיים וב־ETF העוקבים אחריהם. לדוגמה, יש תעודות סל שמתמקדות בסקטור הכללי, כמו XLV Health Care, שמתמקד בחברות ביג פארמה (ענקיות הסקטור) כמו אלי לילי, ג'ונסון אנד ג'ונסון ו־AbbVie, או VHT שהיא יותר מבוזרת וכוללת גם חברות פחות גדולות. המדדים הבולטים בסקטור בארה"ב הם NYSE Arca Biotechnology ו־Nasdaq Biotechnology.