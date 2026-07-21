בשביל דרור קרני (49), עולם ההשקעות ושוק ההון מעולם לא היו רק עבודה, אלא תשוקה שהחלה כבר בילדות. "גדלתי כילד בלי כסף, אבל כסף תמיד עניין אותי", הוא מספר. "זה לא היה נושא שדובר במשפחה שלי, אך למזלי, היו לי חברים שהם וההורים שלהם השקיעו בשוק ההון, והחיידק הזה נדבק בי. בתיכון אפילו ייצגתי את בית הספר במשחק משקיעים של בנק הפועלים. תמיד הייתי הילד שקורא את מוסף 'ממון' ואת מדור הספורט".

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אחרי שעבד בתפקידי שיווק בבנק הבינלאומי ובבתי ההשקעות תמיר פישמן ומיטב, הקים ב־2008 את "קרני פמילי אופיס" לתכנון פיננסי, שאותה הוא מנהל. לדבריו, החברה "מפקחת" על נכסים של מעל 9.5 מיליארד שקל, שמנוהלים אצל כל גופי החיסכון. הלקוחות, לדבריו, נעים בין הייטקיסטים למשפחות, בגילאי 50-75 שצברו הון משמעותי.

"אנשים מתחילים לדאוג דווקא כשטוב"

מהפגישות שלו עם לקוחות קרני מזהה תופעה פסיכולוגית. "אנחנו נמצאים אחרי סייקל ארוך מאוד של עליות בשווקים בכל העולם, שנשען על מהפכת ה־AI. אחרי ארבע שנים של תשואות דו־ספרתיות, וכשהגענו למצב שכל ילד יודע לספק על מדדי ה־S&P 500 והנאסד"ק, עכשיו יש קצת 'פחד גבהים'. אנשים מתחילים לדאוג דווקא כשטוב, וחלקם אפילו מנסים לתזמן את השוק ורוצים לצאת". אולי בגלל זה קרני סבור ש"המימושים שראינו בחודשיים האחרונים בשווקים הם בריאים לחלוטין ומוציאים קצת אוויר. צריך לזכור שגם אחרי הירידות, ת"א עם תשואה דו־ספרתית מתחילת השנה (11% במדד ת"א 125) וגם ארה"ב קרובה לכך (9% במדד S&P 500, נ"א)".

אתה לא חושש מהגבהים בשוק, או מהמכפילים הגבוהים?

"המכפילים בארה"ב גבוהים אבל בממוצע לאורך זמן שוק ההון תמיד עולה ומתרחב ותמיד כדאי להיות בו. כל עוד החברות הגדולות משקיעות מאות מיליארדי דולרים בציוד, שבבים, בדאטה סנטרס, הסייקל החיובי יימשך. כלומר, למרות כל השנים החזקות, כל הטוב עוד לפנינו".

ובכל זאת, קרני חושש שפיזור תיק ההשקעות של הישראלים לוקה בחסר. "אני פוגש ישראלים עשירים ש־80% מהכסף שלהם מושקע במניה אחת. בנוסף, אצל רוב הישראלים הכסף מושקע בעיקר בארה"ב ובישראל. המשקל של ארה"ב במדד MSCI העולמי הוא 60% אבל יש עוד 40% מהשווקים שאין לציבור בישראל חשיפה ראויה אליהם. אם יש לך 20 השקעות שמגיבות בדיוק אותו דבר לאותו תרחיש כלכלי אתה לא מפוזר. אמנם הבורסה בארה"ב עשתה יותר טוב ב־12 מתוך 16 השנים האחרונות, אבל אסור להתעלם מהשווקים המתעוררים (Emerging Markets). יש שם שילוב מעניין של צמיחה, דמוגרפיה ותמחור. דרום קוריאה וטאיוואן הן מעצמות שבבים, דרך הודו שהיא אחת המדינות שצומחות בקצב הכי גבוה, ועד אמריקה הלטינית שנהנית מסופר־סייקל במחירי הסחורות (חיטה, תירס ועוד), הנפט והליתיום. כולל למשל ברזיל שהיא מעצמת נפט".

עבור משקיע סולידי, קרני מציע תיק עם חשיפה 5% למניות בישראל, באמצעות מדד ת"א 35, עוד 15% הוא מקצה לשוק האמריקאי בחלוקה שווה בין המדדים S&P 500, נאסד"ק וראסל 2000. ו־5% לשווקים מתעוררים באמצעות קרן הסל EEM. את החוב הוא מקצה ל־37.5% אג"ח קונצרניות בישראל דרך מדד תל־בונד 60 צמודות ו־37.5% לאג"ח ממשלת ישראל באפיק השקלי, עם מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3-4 שנים.

למשקיע אגרסיבי, קרני ממליץ על תיק שמורכב מ־10% מניות בישראל (מדד ת"א 35) עוד 30% מוקצים לשוק האמריקאי (10% לכל אחד מהמדדים S&P, נאסד"ק וראסל) ועוד 10% לשווקים המתעוררים. באג"ח הוא מקצה 25% לתל בונד 60 ואת 25% הנותרים לאג"ח ממשלת ישראל.

בתחום הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, קרני משוכנע כי הציבור מתמקד בעיקר בשמות המוכרים, ומפספס את הגל הבא. "כולם מכירים את אנבידיה, אינטל ומיקרון, אלא שעכשיו זו התקופה שבה החברות בשורה השנייה והשלישית בתעשיית השבבים עושות את המהלכים שלהן. פתאום השוק נזכר שהשבבים צריכים אנרגיה, זיכרון ואריזה ושהחיבוריות תעבוד טוב יותר". לכן, הוא מציע לחפש אפילו חברות שבבים באירופה. "באירופה כולם מכירים בעיקר את ASML ההולנדית, אבל יש שם עוד הזדמנויות. אם אני צריך לבחור חברה אחת זו תהיה BE Semiconductor (סימול:BESI) מהולנד שאורזת את השבבים ועובדת עם אפלייד מטיריאלס. הם מוכרים כמו משוגעים, מעלים את הטווח לתוצאות ומרוויחים המון כסף".

עוד הוא מציין לחיוב את יצרנית הציוד לשבבים ASML, את חברת Infineon הגרמנית שפועלת בתחום שבבי הספק לדאטה סנטרים ותשתיות, את STMicroelectronics השוויצרית־צרפתית שפועלת בתחום השבבים לרכב, תעשייה ועוד, את Soitec הצרפתית בתחום מצעים מתקדמים לייצור שבבים ואת ARM מבריטניה שפועלת בתחום ארכיטקטורת שבבים ל־AI ולדאטה סנטרים.

ומה לגבי אנבידיה עצמה, שירדה ב־13% מאז חודש מאי?

"אנבידיה מאוד מעניינת. היא באחת הנקודות הזולות שלה וזו נקודת כניסה מעניינת. היא כל הזמן מרוויחה יותר ותקועה במחיר כבר איזה שנה והיא נסחרת במכפיל יותר ידידותי (31).

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מדד ת"א 35

איילון

להיזהר: נדל"ן למגורים בחו"ל

אנבידיה

BE Semiconductor

נאסד"ק

S&P 500

ראסל 2000

שווקים מתעוררים

המניה שמזכירה את סיפור ההצלחה של מור

בזירה המקומית, קרני מסמן מניה אחת עם פוטנציאל גדול לדעתו, למרות שזו כבר הספיקה לזנק ביותר מ־800% בשלוש השנים האחרונות. "איילון היא חברת הביטוח השביעית בגודלה בישראל, שמנהלת 21.5 מיליארד שקל. היא מעניינת כי כל הכוכבים מסתדרים להם. הם נכנסים לתחום הגמל, נכנסו משקיעים רציניים כך שיש להם בסיס לעשות את זה, יש להם מנהל השקעות מוצלח (תמיר הרשקוביץ) והם מובילים את טבלאות התשואות בשנה, בשלוש ובחמש השנים האחרונות בפוליסות חיסכון ובביטוחי המנהלים. לפני 7-8 שנים היה תהליך דומה בבית ההשקעות מור, וגם באלטשולר שחם בזמנו. הם ניהלו סכומים קטנים, הקימו חברת גמל, ופתאום 'הזנב קשקש בכלב' וחברת הגמל הפכה ל־80% מפעילות הבית. בשוק הגמל וההשתלמות, שמנהל מאות מיליארדים, לא נכנס שחקן חדש מאז מור. יש לאיילון פוטנציאל להכפיל את היקף הנכסים המנוהלים שלה תוך שנה־שנתיים".

מנגד, בתחום הנדל"ן למגורים בישראל הוא מציע לנהוג בזהירות למרות ירידות הריבית, "רואים נתונים על ירידות במחירים ובהיקף המכירות, זה שוק פחות טוב כרגע. השוק הרבה פחות טוב ממה שנראה, לא מתמחרים את מבצעי ה־20/80 וה־90/10 כבר שלוש שנים".