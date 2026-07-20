מיטב בראש: הסכום החריג שגייסה מהמתחרות במחצית הראשונה

בית ההשקעות מיטב, בניהולו של אילן רביב, הוא ללא ספק המנצח הגדול של שוק הגמל במחצית הראשונה של 2026. לאחר שהפך בסוף השנה שעברה לגוף הגמל הגדול בישראל, מיטב פתח מבערים וממשיך לגייס בקצב מהיר. מאז דצמבר האחרון מעביר בית ההשקעות מהמתחרים כ-2.3 מיליארד שקל בממוצע מדי חודש. גם בחודש יוני נשמר הקצב הגבוה (2.28 מיליארד שקל), ומתחילת השנה נגס מיטב ממתחריו כמעט 15 מיליארד שקל - זאת על אף שהוא ממוקם במרכז טבלת התשואות, עם נטייה כלפי מעלה.

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במקום השני בחודש יוני, כמו גם מתחילת השנה, בולטת חברת הביטוח הראל. החברה העבירה מהמתחרים בחודש יוני כמעט 1.5 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מציגה העברות חיוביות מרשימות של כ-6.3 מיליארד שקל. הנתון המעניין לגבי הראל הוא שגיוסים אלה נרשמים אף שהתשואות שלה בטווחים הארוכים בקרנות ההשתלמות חלשות יחסית (על אף שממתיק את הגלולה מיקומה בצמרת מתחילת השנה). סוד הקסם של הראל מגיע דווקא מקופות הגמל להשקעה, שם היא מובילה את טבלאות התשואות ל-3 ו-5 שנים וממשיכה לגייס סכומים נאים.

הבאה בתור בחודש יוני היא כלל ביטוח, שהציגה שיפור משמעותי בתשואות הודות לזינוק בבורסה המקומית, וכעת כבר מובילה את הטבלאות הן בשנה האחרונה והן בטווחים הארוכים יותר. בעקבות השיפור בביצועים, כלל, שנאלצה לרשום פדיונות כספים בשנה שעברה, שינתה כיוון: כעת היא מדורגת שלישית בהיקף הגיוסים מהמתחרים ביוני עם יותר מ-1.2 מיליארד שקל, וממוקמת במקום החמישי מתחילת השנה עם גיוסים של כמעט 3.4 מיליארד שקל.

במקום הרביעי ניצבת חברת הביטוח מגדל, שהעבירה מהמתחרים 1.04 מיליארד שקל. גם בסיכום מתחילת השנה ממוקמת מגדל במקום הרביעי, עם העברות חיוביות בהיקף של כ-3.57 מיליארד שקל.

במקום השלישי מתחילת השנה ניצבת חברת הביטוח הפניקס, שהעבירה מהמתחרים 4.1 מיליארד שקל. עם זאת, התשואות החלשות יחסית של החברה מתחילת השנה הובילו לבלימה חדה בקצב הגיוסים: אם בתחילת השנה נרשמו אצלה גיוסים חזקים, הרי שבחודש יוני היא העבירה מהמתחרים 163 מיליון שקל בלבד, נתון המציב אותה במקום השמיני בלבד בסיכום החודשי.

נמשך אובדן הכספים באלטשולר שחם וילין לפידות

בצידה השלילי של טבלת ההעברות ניצבים שלושה בתי השקעות, כאשר אלטשולר שחם מוסיף להוביל את אובדן הכספים למתחרים. בחודש יוני איבד בית ההשקעות 3.4 מיליארד שקל נוספים על רקע התשואות החלשות בשנים האחרונות - וזאת על אף שבחודש יוני עצמו הוביל את טבלת התשואות. מתחילת השנה, איבד אלטשולר שחם למתחרים סכום עתק של כ-18.7 מיליארד שקל.

אלא בשנה האחרונה אלטשולר שחם כבר אינו לבד. גם בית ההשקעות ילין לפידות ממוקם בתחתית טבלת התשואות בתקופה זו, וממשיך לרשום פדיונות בקצב גובר. בחודש יוני רשם ילין לפידות שוב את החודש הגרוע בתולדותיו מבחינת מעבר כספים למתחרים, כאשר יצאו ממנו כ-1.85 מיליארד שקל. מתחילת השנה איבד בית ההשקעות כ-9.2 מיליארד שקל.

הגוף השלישי שהצטרף למגמת הפדיונות ביוני הוא בית ההשקעות אנליסט, ממנו יצאו כספים בהיקף של 227 מיליון שקל. עבור אנליסט לא מדובר בחודש הגרוע ביותר, שכן בכל אחד משני החודשים הקודמים (אפריל ומאי) איבד יותר מ-400 מיליון שקל. עם זאת, בסיכום מתחילת השנה שומר אנליסט על מאזן חיובי, עם העברות נטו מהמתחרים בהיקף של 351 מיליון שקל.