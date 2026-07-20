פרמיה של 20%: הבנק שממליץ על שלוש ענקיות הטכנולוגיה

בפתחו של שבוע עמוס בדוחות של ענקיות הטכנולוגיה, בבנק אוף אמריקה לא מחכים לתוצאות וכבר מסמנים להן מחירי מטרה.

בזהירות המתבקשת כמובן - הם מבהירים מהם הנתונים שהמשקיעים צפויים לבחון בכל אחת מהן ואומרים - המבחן האמיתי יהיה ביכולתן להוכיח שההשקעות האדירות בבינה המלאכותית מתחילות להניב תשואה.

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1 אלפאבית - בזכות אנתרופיק

בנק אוף אמריקה הותיר את המלצת ה"קנייה" על אלפאבית (גוגל) עם מחיר יעד של 430 דולר, אך העלה משמעותית את תחזית הרווח למניה לרבעון השני ל־8.38 דולר לעומת קונצנזוס של 2.90 דולר. הפער נובע בעיקר מרווח חשבונאי צפוי בעקבות העלייה בשווי ההחזקה של אלפאבית באנתרופיק, ולא משיפור בפעילות הליבה של החברה. לכן, המשקיעים צפויים להתמקד בעיקר בביצועים העסקיים האמיתיים: הכנסות מפרסום, צמיחת הענן והשקעות ה־AI.

בבנק מעריכים כי החששות של המשקיעים מההשקעות הכבדות של החברה בתחום הבינה המלאכותית מוגזמים, וסבורים כי הדוחות הקרובים עשויים להמחיש שההשקעות הללו כבר מתחילות להניב תוצאות עסקיות.

בבנק מצביעים על כמה מנועי צמיחה מרכזיים של החברה. בראשם עומד מנוע החיפוש של גוגל, שלדבריהם ממשיך להפגין עמידות, כאשר שילוב כלי בינה מלאכותית מעודד שימוש בפלטפורמה ומסייע לחברה לשמור על מעמדה מול המתחרות.

במקביל, פעילות הענן שלה ממשיכה לצמוח בקצב מהיר, בעיקר הודות לביקוש הגובר לפתרונות בינה מלאכותית, וצפויה להיות אחד ממוקדי תשומת הלב בדוחות. המשקיעים יעקבו גם אחר ההתקדמות של מודל ג'ימינ ויכולתה של החברה להפוך את השקעות ה-AI להכנסות ולרווחים.

עם זאת, בבנק מציינים כי החברה עדיין ניצבת בפני מספר סיכונים. בין היתר, מעבר של משתמשים לכלי בינה מלאכותית מתחרים עלול לפגוע בפעילות החיפוש, ייתכן שיידרש זמן עד שהשקעות ה-AI יתורגמו להכנסות משמעותיות, וההשקעות הכבדות בתשתיות עלולות להמשיך ללחוץ על תזרים המזומנים והרווחיות. בנוסף, אלפבית ממשיכה להתמודד עם איומים רגולטוריים, בעיקר באירופה.

2 טסלה - בזכות הבינה המלאכותית

טסלה נכנסת לדוחות עם ציפיות גבוהות. אך בנק אוף אמריקה אומר שהסיפור האמיתי נמצא מעבר למספרי הרווח.

למנכ"ל טסלה אילון מאסק, או "הגאון שלנו", כפי שכינה אותו מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון, יש לאחרונה שורה של אתגרים. ניסיון השיגור האחרון של חללית ה־Starship של SpaceX בוטל, והמניה ירדה מתחת למחיר ההנפקה ל־124 דולר, כ־45% מתחת לשיא שנרשם לאחר ההנפקה.

עם זאת, שוק ההון כבר מפנה את תשומת הלב חזרה לטסלה, לקראת פרסום הדוח ביום רביעי. הבנק הותיר על כנה את המלצת "קנייה" למניה עם מחיר יעד של 460 דולר (21% מעל מחירה כעת), ואף העלה את תחזיות ההכנסות והרווח של החברה לקראת פרסום הדוחות הכספיים. בבנק הסבירו כי העדכון נובע בין היתר מביצועי מסירות רכבים טובים מהצפוי.

בהתאם לכך, העלה הבנק את תחזית ההכנסות ל-2026 ל-107.8 מיליארד דולר, לעומת 103.4 מיליארד דולר קודם לכן. בבנק אוף אמריקה מעריכים כי מוקד העניין בדוחות הקרובים לא יהיה דווקא בתוצאות הרבעון עצמו, אלא בתחזיות קדימה ובעדכונים שיספקה החברה לגבי מנועי הצמיחה העתידיים שלה.

המשקיעים צפויים להתמקד במיוחד בהתקדמות שירותי הרובוטקסי, בפיתוח טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית (FSD), ברובוט ההומנואידי Optimus ובאופן שבו טסלה משלבת את יכולות הבינה המלאכותית בפעילותה.

לדברי האנליסטים, אף שעסקי הרכב של טסלה עדיין מתמודדים עם תחרות גוברת ולחצי מחירים, פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של החברה נשען בעיקר על פעילותה בתחומי הבינה המלאכותית והאוטונומיה. לכן, בבנק ממשיכים לראות במניה הזדמנות השקעה, וסבורים כי העדכונים שיספק אילון מאסק לגבי מפת הדרכים של הרובוטקסי, ה-FSD ו-Optimus ישפיעו על שווי החברה יותר מאשר נתוני המכירות של הרבעון האחרון.

3 מיקרוסופט - בזכות הענן

מניית מיקרוסופט הייתה אחת ממניות הטכנולוגיה הגדולות החלשות ביותר ב-2026, עם ירידה של כ-20% מתחילת השנה, למרות שהחברה ממשיכה להרחיב את פעילות הבינה המלאכותית שלה ולרשום צמיחה חזקה בחטיבת הענן Azure - בקצב שרוב חברות הענן היו מתקשות להתחרות בו.

הבנק הותיר את המלצת "קנייה" למניה ואת מחיר היעד על 500 דולר (כ-25% מעל מחירה כעת) תוך עדכון התחזיות בעקבות ציפיות לצמיחה חזקה יותר בפעילות Azure. מיקרוסופט צפתה ברבעון צמיחה של 39%-40% בהכנסות Azure לעומת השנה שעברה, ובבנק מעריכים כי עמידה בתחזית זו או עקיפה שלה היא תנאי מרכזי להמשך העלייה במניה.

מנגד, פספוס בתחזית עלול להגביר את החששות בקרב המשקיעים לגבי התשואה על ההשקעות האדירות של מיקרוסופט בתשתיות AI, הכוללות הקמת מרכזי נתונים ורכישת יכולות מחשוב מתקדמות.

הסיבה לאופטימיות בבנק היא שמגבלת הצמיחה של Azure עד כה לא נבעה מחוסר ביקוש, אלא דווקא ממחסור ביכולת מחשוב זמינה. במשך כמה רבעונים הביקוש לשירותי הענן של החברה עלה על היכולת שלה לספק קיבולת מספקת, ולכן חלק מההכנסות החוזיות נדחו. כעת, לפי הבנק, מגבלת הקיבולת מתחילה להשתפר - מה שעשוי לאפשר למיקרוסופט להמיר ביקוש קיים להכנסות בפועל.

בנק אוף אמריקה מעריך כי הוצאות ההון של החברה ברבעון הרביעי יסתכמו בכ-42 מיליארד דולר, רמה שתוביל לירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.