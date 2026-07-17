הסטארטאפ הסיני Moonshot AI חשף היום (ו') את Kimi K3, מודל שפה חדש שלטענתו מצמצם משמעותית את הפער מול המערכות המובילות של OpenAI ואנתרופיק.

לפי החברה, המודל אמנם עדיין לא עוקף את GPT 5.6 Sol של OpenAI ואת Claude Fable 5 של אנתרופיק בביצועים הכוללים, אך הוא מצליח להציג תוצאות טובות יותר ממודלים מתקדמים אחרים, ובהם GPT 5.5 ו־ Claude Opus 4.8 , בעיקר במשימות תכנות ובהפעלת סוכני AI, כך לפי פירוט שפרסמה החברה באתר שלה.

עוד לדברי מונ-שוט, מדובר במודל הגדול ביותר שפותח עד כה בסין, עם 2.8 טריליון פרמטרים, נתון המשקף את היקף רשת הנוירונים שעליה מבוסס המודל. בחברת המחקר של בנק אוף אמריקה ציינו כי למרות מגבלות הגישה של סין לשבבי AI מתקדמים ולכוח מחשוב, Kimi K3 ממחיש כי שיפורים בארכיטקטורת המודל ובתהליך האימון עדיין מאפשרים להשיג קפיצת מדרגה בביצועים.

מעבר להכרזה הטכנולוגית, ההשקה משפיעה גם על השווקים הפיננסיים. המשקיעים רואים בה מעין שחזור של "רגע דיפסיק" נוסף, בהתייחס לטלטלה שחוללה בתחילת השנה חברת דיפסיק ( DeepSeek ), שהציגה מודל מתקדם בעלויות נמוכות והעלתה סימני שאלה סביב ההשקעות האדירות של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות בתשתיות בינה מלאכותית. גם הפעם, החשש כי חברות סיניות מצליחות לצמצם במהירות את הפער הטכנולוגי הוביל לירידות במניות השבבים ולירידות בחוזים העתידיים בנאסד"ק.

צוברים תאוצה גם מחוץ לסין

ההשקה מגיעה בתקופה שבה מודלי הבינה המלאכותית הסיניים צוברים תאוצה גם מחוץ לסין. חברות מערביות בוחנות יותר ויותר שימוש במודלים סיניים, בין היתר בזכות עלויות נמוכות יחסית, בעוד שבארצות הברית גובר הדיון סביב האפשרות להגביל את השימוש של חברות אמריקאיות בטכנולוגיות AI שמקורן בסין.

במקביל, נשיא סין שי ג'ינפינג השתתף השבוע בפסגת הבינה המלאכותית המרכזית של המדינה והדגיש את שאיפתה של בייג'ינג להשפיע על עיצוב כללי המשחק הגלובליים בתחום, צעד הממחיש את החשיבות האסטרטגית שמייחסת סין למרוץ ה־ AI.

ההכרזה של מונ-שוט הורגשה גם בקרב המתחרות המקומיות. מניית Z.ai , אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בסין, שהשיקה רק בחודש שעבר מודל חדש וזכתה לתשומת לב רבה, צנחה בכ־28%. מניית MiniMax , סטארט־אפ סיני נוסף המפתח מודלי בינה מלאכותית, איבדה כ־16%. גם מניית עליבאבא, שמפתחת את סדרת מודלי ה־ AI Qwen והיא גם אחת המשקיעות במונ-שוט, ירדה בכ־4%, לאחר שעלתה מוקדם יותר השבוע בעקבות ההודעה על שיתוף הפעולה שלה עם אפל בסין.

Moonshot AI נוסדה בשנת 2023 וממוקמת בבייג'ינג. לפי פרסומים, החברה גייסה בחודש מאי האחרון 2 מיליארד דולר לפי שווי של יותר מ20 מיליארד דולר. בין משקיעיה נמנות כאמור ענקיות הטכנולוגיה הסיניות עליבאבא וטנסנט.

אנליסטים בבנק אוף אמריקה העריכו כי Kimi K3 מעלה את רף היכולות של מודלי הבינה המלאכותית בסין ומעביר את הלחץ למעבדות AI אחרות במדינה להציג התקדמות דומה. אם DeepSeek סימנה את נקודת המפנה הראשונה במרוץ הבינה המלאכותית של סין, בשווקים כבר מתייחסים להשקת Kimi K3 כאיתות לכך שלא מדובר באירוע חד פעמי, אלא במגמה שלפיה החברות הסיניות ממשיכות לצמצם את הפער מהמתחרות האמריקאיות.