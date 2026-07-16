ה"תרגיל" שיכול לסלול את הדרך לייצור חלקי כיפת ברזל בגרמניה

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● איראן החליפה יעד: למה כווית ובחריין חוטפות את האש?

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1טראמפ נוטה להסלים: מ"הר המכוש" ועד לכיבוש האי חארג'

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ "נוטה" להרחיב ולהסלים את הפעילות הצבאית של ארה"ב באיראן, אחרי שורת תדרוכים שקיבל בנוגע להמשך המלחמה; כך מדווח הבוקר (ה') הוול סטריט ג'ורנל.

לפי הדיווח, תסריטים שונים הוצגו לנשיא, ביניהם הגברת התקיפות האוויריות, שיגור כוחות אמריקאים לכיבוש איי מפתח במצר הורמוז וכן הפצצה של אתר החשוד כמוקד פעילות בתחום פיתוח פצצה אטומית. אחת האפשרויות שנידונו בפירוט היתה כיבוש של האי חארג' וכן רצועה לצד מצר הורמוז, במטרה להגן על המעבר בו. בינתיים, דיווח העיתון, ארה"ב מסתפקת בתקיפות אוויריות מצומצמות וכן באכיפת המצור שהטילה מחדש על איראן, כולל שיגור טיל לעבר מיכלית דלק ששטה תחת דגל קורסאו וניסתה לעגון באי חארג'.

לפי הדיווח, טראמפ נרתע בשלב זה משימוש בכוחות קרקעיים ומחפש אפשרויות אחרות להסלים את התקיפות ולכופף את הצד האיראני להתגמש ולהסכים למשא ומתן. טראמפ איים פומבית להפציץ לראשונה בהר המכוש, אתר החשוד בהיותו חלק מרשת בונקרים המשמשים לקידום תוכנית הגרעין האיראנית.

מאת אלכסנדר וורד ולורנס נורמן. מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

2דיווח: העסקה שיכולה לסלול את הדרך לייצור כיפת ברזל במפעל פולקסווגן

המשא ומתן על הפיכת מפעל פולקסווגן בעיר אוסנבריק בגרמניה למפעל של רפאל לטובת ייצור משאיות וחלקים אחרים למערכת כיפת ברזל מככב בכותרות בגרמניה בשבועות האחרונים. המגזין העסקי הגרמני ווירשפטס-ווכה מדווח הבוקר (ה') כי "המשא ומתן עדיין נמשך" וכי לא נאמרה המלה האחרונה בנוגע לעסקה, אחרי שקרן ההשקעות הקטרית הביעה את התנגדותה לה ולכאורה טירפדה אותה. הקרן מחזיקה כ-17% מזכות ההצבעה בחברה אך "לא ברור אם ההתנגדות שלה לעסקה מהווה וטו מוחלט", נכתב. עצם ההתערבות של קרן ההשקעות הקטרית בהחלטה מעוררת ביקורת בגרמניה, במיוחד אחרי שהאחזקות שלה בחברת הספנות הפג-לויד הפכו לנימוק ביטחוני ישראלי למנוע את עסקת הרכישה של צים.

ראש ועד העובדים החזק של פולקסווגן במפעל באוסנבריק, המעסיק כ-2,400 עובדים שאמורים להיות מפוטרים בשנה הבאה, אמר למגזין כי "יש למצוא פתרון חכם". לדבריו, האפשרות היא שמדינת המחוז סקסוניה התחתונה, המחזיקה כ-20% מהמניות בפולקסווגן כולה, תרכוש את רוב האחזקות במפעל הספציפי באוסנבריק, מה שיסלול את הדרך לעסקה של רפאל אתו. מומחה ביטחוני שהתראיין למגזין אמר כי ייתכן שקטר "תדרוש" משהו מממשלת גרמניה בתמורה לוויתור על הווטו. "אנחנו חיים בזמנים שבהם צריך ליצור הסכמים קשים עם שחקנים מסובכים", אמר למגזין.

מאת סוניה אלוורז, מקס בידרבק, מקס הרדרנד ויוליאן הייסלר. מתוך ווירטשפט-ווכה. לקריאת הכתבה המלאה.

3באופן עצמאי: אירלנד חוקקה חוק האוסר על סחר עם התנחלויות

בעוד האיחוד האירופי מתקשה להסכים על עמדה משותפת בנוגע לסחר עם התנחלויות ישראליות, אירלנד חוקקה השבוע חוק כזה באופן עצמאי. החוק עבר בהצבעה בשני הבתים של הפרלמנט האירי, דיווח הבוקר העיתון האירי אייריש אקזמינר, וכעת ימתין לאישור על ידי הנשיא.

החוק עלול להציב את אירלנד על מסלול התנגשות עם ארה"ב, שבה ישנם חוקים נגד קמפייני BDS הכוללים חרם על מוצרים ישראלים. אירלנד חוקקה בעבר חוק דומה, אך הוא נדחה על ידי הנציבות האירופית בנימוקים כי הסמכות בנוגע לסחר אינה נמצאת בדבלין, אלא בבריסל.

כעת, האירים קוראים תגר על החלטה זו, בשל החלטת בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) מ-2024 בנוגע לאי-חוקיות הכיבוש בשטחים. החוק תקף להתנחלויות ישראליות ורק למגזר הסחורות, ולא לשירותים. הממשלה נימקה את ההגבלה בייעוץ משפטי שקיבלה. המשמעות היא כי Airbnb למשל, שהמטה האירופי שלה ממוקם באירלנד, לא תחויב למנוע הצגת בתי אירוח בשטחים.

מאת קיליאן שרלוק. מתוך האייריש אקזמינר. לקריאת הכתבה המלאה.