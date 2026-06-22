קרן העושר הקטארית מסבכת את העסקה של פולקסווגן עם רפאל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1קטאר מעכבת את העסקה האסטרטגית של רפאל עם פולקסווגן

קרן העושר של קטאר מעכבת את התוכנית המשותפת של פולקסווגן ורפאל לייצור רכיבים למערכות כיפת ברזל במפעל של החברה באוסנבריק שבסקסוניה־תחתית, שעד עתה היה מייצר מודל קבריולה של רכבי החברה. כך מדווח ב"ניו ערב", שמצטט את סוכנות הידיעות רויטרס. לדוחא יש סמכות השפעה על חברת הרכב הגרמנית, משום שקרן העושר הקטארית היא בעלים של 17% מהאחזקות בפולקסווגן. הקטארים מנמקים את חששותיהם במערכת היחסים של דוחא עם ישראל.

העיכוב הקטארי בעייתי מאוד עבור מימוש האסטרטגיה העתידית של פולקסווגן, ששואפת להיפטר ממפעלים הפסדיים - באמצעות מעבר לעבודה עם תעשיות ביטחוניות שזוכות לביקושים גוברים והולכים. זוהי הסיבה שבגינה פולקסווגן ורפאל חתמו באפריל על מזכר הבנות לייצור בגרמניה של רכיבים למערכת ההגנה האווירית הישראלית. בדרך זו, החברה הישראלית מעוניינת להרחיב את יכולות הייצור, לייעל את שרשראות האספקה, ולהעמיק את דריסת הרגל באירופה.

ראש ממשלת סקסוניה תחתית שחבר בדירקטוריון פולקסווגן, אולף לייס, קרא בשיחה עם רויטרס למצוא פתרון ארוך טווח למפעל שמעסיק כ־2,300 עובדים. "אני מצפה כי החברה תעמוד באחריות הזו ותממש בזמן את ההחלטות שהוכרז עליהן", אמר לייס. "אנחנו נספק תמיכה בונה בכל מקום שיהיה מתאים ואפשרי". הוא אמר את הדברים בצל ההבנה כי בגין התדמית הפן־ערבית והפן־אסלאמית של קטאר, יהיה קשה לדוחא לאפשר עסקה שכזו.

מתוך "ניו ערב". לקריאת הכתבה המלאה

2הורמוז נפתח, החששות בעינן, אבל המפרציות רצות קדימה

אופטימיות רבה אופפת את מדינות העולם בעקבות הסכם הפסקת האש בין איראן לבין ארה"ב, שהביא לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז. מי שמחד שואפות להוציא את ספינותיהן מחוץ למפרץ הפרסי ומאידך חוששות מאוד הן חברות הספנות, שבעתיד הקרוב גם יידרשו להבין כיצד הן מאפסות מחדש את שרשראות האספקה. באתר AGBI מציינים כי כ־500 מכליות נפט, אוניות מכולה וכלי שיט מסחריים נדרשים לעבור במצר, תוך כדי שרשויות ימיות וחברות ספנות עובדות על חזרה מסודרת לשגרה. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה אדוק עם המדינות החברות והשותפות ליישום התוכנית להוצאת הספינות בבטיחות וביעילות", סיפר מזכ"ל ארגון הימאות הבינלאומי (IMO), ארסניו דומינגס.

בזמן שדומינגס דואג לאינטרסים של אנשיו, המפרציות מנסות לקדם את שאיפותיהן שלהן. כווית פנתה ללקוחות שלה, כדי שיגיעו לנמליה לאסוף את הנפט שמחכה להן. מסמך שהגיע לידי סוכנות הידיעות "בלומברג" מצביע, כי החברה הלאומית כווית פטרוליום פרסמה מכרז למכירת נפטא, שמחייב את הקונים להגיע לאסוף את המטען מהמדינה. נפטא הוא תזקיק נפט קל שמשמש כחומר גלם לייצור פלסטיק, צבע, וכן חומרי טעם וריח.

בה בעת, קטאר ממהרת להחזיר לנמליה מכליות גז טבעי מונזל (LNG), בניסיון לחדש את קצב הייצוא בשיא המהירות האפשרית. ארבע מכליות, חלקן בבעלות זרוע הספנות של קטאר או תחת הסכמי חכירה, חצו את הורמוז - בדרך לאמירות. חמש אחרות נמצאות בעקבותיהן, סמוך לחופי עומאן. עד מבצע שאגת הארי, קטאר הייתה יצואנית ה־LNG השנייה בהיקפה בעולם. עתה, ניכר כי קצב העבודה הגבוה של דוחא נושא פרי, שהרי הצליחו להגיע בשבוע שעבר לקצב טעינות LNG של יותר מ־300 אלף טונות, הגבוה ביותר מאז פרוץ המלחמה בסוף פברואר.

מאת ג'ון קרואולי, מתוך AGBI . לקריאת הכתבה המלאה

מאת ניקולס לואה וסטפן סטפצ'ינסקי, מתוך "בלומברג". לקריאת הכתבה, ולקריאת כתבה נוספת.

3פקיסטן שואפת להפוך עצמה למתווכת המובילה באזור

פקיסטן נחשבה במשך שנים רבות כשחקנית כמעט לא רלוונטית בזירה הבינלאומית, עד אשר הצליחה להוביל להסכם הפסקת האש בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין איראן. עתה, כשהיא בלב אור הזרקורים, באסלאמבאד מעוניינים למתג את עצמם כבעלי השפעה קריטית בדיפלומטיה המזרח תיכונית. לפי דיווח של "אל־מוניטור", המבחן הגדול שלהם טמון בהמשך המו"מ בין וושינגטון לבין טהרן על הסכם קבע, שהרי בלעדיו - ימצאו עצמם הפקיסטנים ללא ניצחון.

במטרה להשפיע לחיוב על המגעים, בסבב המגעים הראשון נוכח הרמטכ"ל הפקיסטני והאיש החזק ביותר באסלאמבאד, אסים מוניר, שמכיר בעובדה כי השיחות הללו צפויות להיות קשות אף יותר מהקודמות. מי שנמצאת ברקע ומשקיפה מהצד היא ידידתה של פקיסטן, סין. שר החוץ וואנג יי אמר לאחרונה בשיחה עם מקבילו הפקיסטני אסחאק דאר, כי ההתקדמות הדיפלומטית אמנם מבורכת, אבל השלב הבא צפוי להיות "קשה יותר".

הסיבה המהותית שבגללה מיטב ההערכות שהחלק הקשה במגעים עוד לפנינו, היא שמחלוקות הליבה בין ארה"ב לבין איראן נדחו. בראש ובראשונה, מדובר בתוכנית הגרעין האיראנית, כולל האורניום המועשר ל־60% ויכולות ההעשרה העצמאיות של טהרן. מנגד, ניכר כי האמריקאים ויתרו על אתגרים ביטחוניים קריטיים עבור ישראל, בהן תוכנית הטילים האיראנית.

מאת סאבנה סידיקי, מתוך "אל־מוניטור". לקריאת הכתבה המלאה