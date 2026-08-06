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מי אני | נועם אשד, בת 26 מחיפה

בעלת עסק לתכנון פיננסי; מרצה בתחומי הפיננסים וההשקעות במכללות, באוניברסיטאות ובעמותות

הסיפור של נועם אשד מתחיל לא בעסקה ולא בטיפ, אלא בתלוש משכורת. היא הייתה תלמידת תיכון שעבדה כמאמנת אקרובטיקה, קיבלה את התלוש הראשון שלה ופתחה חשבון בנק. "שיגע אותי שאני קמה כל בוקר, הולכת לבית הספר, ואף אחד לא מסביר לי מה זה כסף, מה זה תלוש משכורת, איך אני יכולה למקסם את הדברים האלו", היא מספרת. "זה משהו שמאוד בער בי".

● הוא מיליונר בן פחות מ־30, אבל נכנס לשוק ההון רק לפני שנה וחצי

● תלמיד הישיבה לשעבר שעשה 60% בתיק ב-3 שנים: "כסף לא מנהל אותי בחיים"

התגובה שלה הייתה חריגה: היא בנתה תוכנית מסודרת להכנסת עולם הפיננסים וההשקעות לתוך מערכת החינוך. "לצערי, התוכנית לא קיבלה מענה באותה תקופה", היא אומרת, "אבל מאז זה משהו שמאוד העסיק אותי, וגם אם לא להעביר את זה הלאה באותה נקודה, אז לפחות בשבילי".

מיד אחרי השירות הצבאי החלה בתואר ראשון בכלכלה ובמינהל עסקים, המשיכה לתואר שני במינהל עסקים - שניהם במרכז האקדמי רופין - ובמקביל עבדה בבתי השקעות והחלה להרצות בתחום. במהלך השירות עצמו, היא מודה, ההשקעות היו ברקע בלבד: "זה תמיד היה עוד נדבך מהצד, אבל אחרי השירות הבנתי שזה כבר משהו שאני רוצה להפוך אותו לקריירה". היום היא גם מובילה, יחד עם פרופ' קארין אמית, מיזם ברופין שנועד לחבר בין סטודנטים לפרקטיקה בעולם הפיננסי.

התחום שבו היא עוסקת - תכנון פיננסי - הוא יחסית חדש בישראל. "זה תהליך הוליסטי שנותן מענה מקיף על כל הנכסים הפיננסיים", היא מסבירה. "עוברים על כל הנכסים הפנסיוניים, הכספים הפנויים, השקעות אלטרנטיביות, יש נדל"ן או אין נדל"ן, ובונים אסטרטגיה שתתאים לכל טווחי הזמן - קצר, בינוני וארוך. מתי אנחנו רוצים לפגוש כל חלק מהכסף. מסתכלים על הכול כתא משפחתי אחד".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"הצעדים הראשונים היו קודם כול להבין איך כל העולם של ריבית דריבית עובד. עצם זה שהכסף שלי יכול לייצר עבורי עוד כסף - ולהבין גם את הסיכונים. זאת אומרת, להבין איזה כסף אני רוצה לפגוש בטווח הקצר, ולא בהכרח לקחת עליו יותר סיכון, ואיזה כסף יש לי יותר זמן לתת לו לעבוד בשבילי ולקחת עליו יותר סיכון. השלב הראשון מבחינתי היה להבין את ניהול הסיכונים שאני רוצה לעשות על אותם כספים.

"בסוף, גם הכספים הפנסיוניים שלנו הם כספים מושקעים בשוק ההון, אז אלה עולמות שהולכים ביחד. המטרה היא להבין איך אנחנו ממקסמים את התמונה גם מהפן המיסויי וגם מפן ההשקעות. אם יש לי כסף פטור ממס, אולי אני אקח עליו יותר סיכון, כי בשורה התחתונה זה יתגמל אותי הרבה יותר".

אשד חוזרת לימים הראשונים שבהם החליטה להתמקד בעולם ההשקעות גם כמקצוע. לדבריה, זו הייתה החלטה, "להעמיק בעצמי בתחום שהרגשתי שכל כך חסר לי. המשכתי ללמוד ולהשקיע". לכן המשיכה למסלול האקדמי שבו הלכה והוסיפה הכשרות. "הוצאתי רישיון דואלי משווקת השקעות מטעם רשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני מטרם משרד האוצר ובהמשך הקמתי עסק בתחום הפיננסים וההשקעות, מתוך מטרה לתת מענה בדיוק לפער שזיהיתי בעצמי כנערה", הוא מספרת.

"עם השנים העשייה שלי התרחבה מעבר לעולם העסקי", היא מוסיפה. "כיום אני מרצה בתחומי הפיננסים וההשקעות במכללות, באוניברסיטאות ובעמותות, מתוך רצון להנגיש את הידע הזה לצעירים ולקהלים נוספים ולהפוך אותו לידע פרקטי ורלוונטי לחיים".

לקח שלמדתי

"המסקנה הכי חשובה שלי היא שזמן בשוק תמיד ינצח את תזמון השוק. בסופו של דבר השווקים עולים, עם כל הירידות - ויצא לי גם לחוות ירידות. שוק ההון הוא מקום שבו הכסף מחליף ידיים מאנשים בלי סבלנות לכאלה שיש להם הרבה סבלנות. אז לתת לכסף זמן, ובסוף הוא מתקן ועולה, ולרוב עולה הרבה מעבר".

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גם וגם. בסוף שניהם נותנים המון ידע בכל עולם ההשקעות, ומשניהם אפשר ללמוד ולקבל תמונה רחבה על השוק". ביטקוין או אתריום

"לא זה ולא זה". ת"א 35 או 500 S&P

"גם וגם. בסוף זה יותר פיזור מטבעי ופיזור סקטוריאלי. הסקטורים היותר חזקים בישראל הם למשל הנדל"ן והבנקים, וב־S&P 500 המובילות יותר הן הטכנולוגיה. אז זה פיזור מעניין יותר לנכסים בתיק". מדדים או מניות

"תלוי. כשאנחנו נכנסים למניות ספציפיות מאוד חשוב להבין במה אנחנו משקיעים ומה עומד מאחורי אותה חברה - יש פה ניתוח מאוד מעמיק שצריך לעשות לפני הצעדים האקטיביים. מדדים זה משהו רחב יותר, שמפזר משמעותית. כל אחד ומה שמתאים לו, אני אישית מאמינה בגם וגם". חשבון בבנק או בבית השקעות

"חד־משמעית בית השקעות, רק לא בבנק".

בחיים לא אשקיע ב...

"לא בא לי להגיד 'בחיים לא', אבל כל העולם של המטבעות הקריפטוגרפיים הוא משהו שאני כרגע לא משקיעה בו. מאוד קשה לי להשקיע במשהו שאין עליו פיקוח, שאין מאחוריו מדינה או צבא - משהו שבאמת נותן לו ערך מוחשי. כמובן שאני משקפת את זה ללקוחות, בסוף אלה הכספים שלהם והבחירה שלהם, אבל אני כרגע לא שם".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"מה שכיף בתחום הזה הוא שתמיד יש מה ללמוד. תמיד יש חברות חדשות שנכנסות לשוק, יש את הפסיכולוגיה של הכסף שאתה רואה בסוף בכל התנודתיות, ונתון חדש שפתאום יכול לשנות לך את כל התמונה ואת כל האנליזה. וגם האנשים שאני פוגשת לאורך הזמן, שאני שומעת מהם ולומדת מהם. באמת שאין סוף ללמידה בתחום הזה, וזה גם משהו שאני מאוד אוהבת".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"לאורך השנים הכסף עשה תשואה מאוד משמעותית. כמו שאמרתי, הזמן בשוק מנצח את הכול. אני פחות נכנסת למספרים, אבל בסופו של דבר זה נתח מאוד משמעותי מהנכסים שלי".

המלצת מעקב

אשד מפנה את הזרקור לשתי חברות ישראליות גלובליות שנמצאות בצומת דרכים מעניינת לדעתה. "הראשונה היא טבע. אחרי שנפלה במעל 90% מהשיא, החברה מציגה תחת ההנהלה חדשה תהליך הבראה עמוק, זינוק במניה ואסטרטגיית צמיחה. המעקב כאן הוא על היכולת של הצוות הניהולי להמשיך לתרגם את החזון של מעבר מגנריקה לתרופות מקור חדשניות לתזרים מזומנים יציב".

השנייה היא מובילאיי: "יש לה טכנולוגיה שמעמידה אותה כאחת המתחרות הריאליות היחידות של טסלה בעולמות הנהיגה האוטונומית. השוק לטעמי טרם מתמחר את השווי והפוטנציאל האמיתי של מנועי הצמיחה שלה. האירוע המעניין ביותר לעקוב אחריו כעת הוא מינוי המנכ"ל הבא, שכן חילופי הנהלה נוההון האנושי יקבעו איך החברה תממש את היתרון הטכנולוגי שלה בשנים הקרובות".

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם