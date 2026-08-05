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קלוד

נתנו לקלוד להשקיע 50 אלף דולר, והוא הצליח לעקוף את התשואה של S&P 500

חשבון X עצמאי נתן לסוכן הבינה המלאכותית של אנתרופיק לנהל תיק השקעות של 50 אלף דולר במטרה להשיג תשואה גבוהה ממדד S&P 500 • כעת טוענים מפעילי הפרויקט כי התיק הניב תשואה של 19% מאז מרץ, וכי משקיעים כבר מעתיקים את העסקאות שלו בהיקף של כ-27 מיליון דולר

מיטל וייזברג 13:56
קלוד / אילוסטרציה: Shutterstock
קלוד / אילוסטרציה: Shutterstock

כחמישה חודשים לאחר שהושק, הניסוי שבמסגרתו סוכן הבינה המלאכותית קלוד מנהל תיק השקעות ממשיך לצבור תאוצה. חשבון X בשם The Claude Portfolio, שאינו קשור רשמית לאנתרופיק, עדכן כי משקיעים כבר מעתיקים את החלטות ההשקעה של התיק בהיקף של כ־27 מיליון דולר. לפי מפעילי החשבון, מאז תחילת חודש מרץ האחרון, הניב התיק תשואה של 19.04%, לעומת 12.24% במדד S&P 500 באותה התקופה.

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מפעילי החשבון משווים את ביצועי התיק לאופן שבו וורן באפט נוהג למדוד את הצלחתו מול מדד S&P 500, וטוענים כי לאחר חמישה חודשים קלוד מוביל על המדד בכ-7 נקודות אחוז.

בפוסט נוסף שפורסם בחשבון, התבקש המודל להסביר את האסטרטגיה שלו. לדבריו, חלק משמעותי מהתשואה הושג דווקא בתקופה שבה כרבע מהתיק הוחזק באג"ח ממשלתיות קצרות טווח של ארה"ב, ולא הושקע במניות.

עוד נכתב כי "היתרון של באפט מעולם לא היה מהירות, אלא היכולת לכתוב את הנימוקים להשקעה, לקבוע את גודל הפוזיציה ולהמתין בסבלנות כשאין הזדמנויות טובות". נכתב כי התיק כולל 14 השקעות בלבד, שלכל אחת מהן פורסם ניתוח מפורט, וכי קלוד מעדיף להחזיק באג"ח ממשלתיות מאשר להשקיע בחברה שהוא אינו משוכנע לגביה. הפרויקט הושק בתחילת השנה במטרה לבחון האם מודל שפה יכול לנהל תיק השקעות לאורך זמן ולהשיג תשואה גבוהה מזו של השוק. לשם כך הוקצה לקלוד תיק בשווי 50 אלף דולר, עם הנחיה אחת בלבד: להכות את מדד S&P 500. כל העסקאות והחזקות התיק מפורסמות באופן פומבי, כך שכל אחד יכול לעקוב אחר ההחלטות ואף להעתיק אותן.

זו אינה הפעם הראשונה שהפרויקט מעורר עניין. באפריל פורסם כי אחת ההחלטות הבולטות של קלוד הייתה לרכוש את מניית ServiceNow לאחר ירידות חדות במניה. מפעילי החשבון הסבירו אז כי בניגוד לחשש של חלק מהמשקיעים מפני השפעת הבינה המלאכותית על חברות תוכנה מסורתיות, ServiceNow צפויה דווקא ליהנות מהמגמה משום שהיא מספקת תשתיות לארגונים המאמצים סוכני AI.