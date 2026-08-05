כחמישה חודשים לאחר שהושק, הניסוי שבמסגרתו סוכן הבינה המלאכותית קלוד מנהל תיק השקעות ממשיך לצבור תאוצה. חשבון X בשם The Claude Portfolio, שאינו קשור רשמית לאנתרופיק, עדכן כי משקיעים כבר מעתיקים את החלטות ההשקעה של התיק בהיקף של כ־27 מיליון דולר. לפי מפעילי החשבון, מאז תחילת חודש מרץ האחרון, הניב התיק תשואה של 19.04%, לעומת 12.24% במדד S&P 500 באותה התקופה.

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מפעילי החשבון משווים את ביצועי התיק לאופן שבו וורן באפט נוהג למדוד את הצלחתו מול מדד S&P 500, וטוענים כי לאחר חמישה חודשים קלוד מוביל על המדד בכ-7 נקודות אחוז.

בפוסט נוסף שפורסם בחשבון, התבקש המודל להסביר את האסטרטגיה שלו. לדבריו, חלק משמעותי מהתשואה הושג דווקא בתקופה שבה כרבע מהתיק הוחזק באג"ח ממשלתיות קצרות טווח של ארה"ב, ולא הושקע במניות.

Five months ago we gave the Claude agents a brand new $50,000 portfolio and one instruction: beat the S&P 500 So far mission accomplished • Up 19.04% since March 3 vs 12.24% for the S&P

• $27 million now copying the trades

• Every position and every trade public pic.twitter.com/81bt8AIYUq - The Claude Portfolio (@theaiportfolios) August 4, 2026

עוד נכתב כי "היתרון של באפט מעולם לא היה מהירות, אלא היכולת לכתוב את הנימוקים להשקעה, לקבוע את גודל הפוזיציה ולהמתין בסבלנות כשאין הזדמנויות טובות". נכתב כי התיק כולל 14 השקעות בלבד, שלכל אחת מהן פורסם ניתוח מפורט, וכי קלוד מעדיף להחזיק באג"ח ממשלתיות מאשר להשקיע בחברה שהוא אינו משוכנע לגביה. הפרויקט הושק בתחילת השנה במטרה לבחון האם מודל שפה יכול לנהל תיק השקעות לאורך זמן ולהשיג תשואה גבוהה מזו של השוק. לשם כך הוקצה לקלוד תיק בשווי 50 אלף דולר, עם הנחיה אחת בלבד: להכות את מדד S&P 500. כל העסקאות והחזקות התיק מפורסמות באופן פומבי, כך שכל אחד יכול לעקוב אחר ההחלטות ואף להעתיק אותן.

זו אינה הפעם הראשונה שהפרויקט מעורר עניין. באפריל פורסם כי אחת ההחלטות הבולטות של קלוד הייתה לרכוש את מניית ServiceNow לאחר ירידות חדות במניה. מפעילי החשבון הסבירו אז כי בניגוד לחשש של חלק מהמשקיעים מפני השפעת הבינה המלאכותית על חברות תוכנה מסורתיות, ServiceNow צפויה דווקא ליהנות מהמגמה משום שהיא מספקת תשתיות לארגונים המאמצים סוכני AI.