נתנו לקלוד להשקיע 50 אלף דולר, והוא בחר מניית תוכנה

חשבון אנונימי ברשת X בנה באמצעות מודל קלוד מנהל תיק השקעות וירטואלי שמצליח, לפחות בינתיים, לעקוף את מדד ה־S&P 500

נבו טרבלסי 19:15
קלוד / צילום: Shutterstock
קלוד / צילום: Shutterstock

איך כדאי להשקיע 50 אלף דולר? חשבון אנונימי ברשת X בנה באמצעות מודל קלוד מנהל תיק השקעות וירטואלי שמצליח, לפחות בינתיים, לעקוף את מדד ה־S&P 500. מעניין לראות כי המודל בחר להשקיע דווקא במניית תוכנה שהושפעה מהפיתוחים האחרונים של אנתרופיק עצמה.

יותר זול, מהיר וקטלני: המודל שהפיל את מניות הסייבר והתוכנה
המניה הישראלית הזו צנחה ב-90%. עכשיו היא (שוב) מחפשת רוכש

בעמוד X המכונה The Claude Portfolio, שאינו מזוהה רשמית עם אנתרופיק, סיפרו כי הקצו למודל סכום של 50 אלף דולר כדי לבחון את יכולות בחירת המניות שלו. מאז הקמתו רשם התיק תשואה של 2.68%, ובכך עקף את מדד הדגל האמריקאי שירד באותה תקופה ב־0.25%.

אחת משתי המניות שבחר המודל היא ServiceNow, שצנחה בכ-14% מאז ה-9 באפריל. בעוד השווקים חוששים כי הבינה המלאכותית תייתר פלטפורמות SaaS מסורתיות דוגמת ServiceNow, קלוד בחר לרכוש את המניה דווקא כשהיא נסחרת בשפל של 52 שבועות. בפוסט נכתב כי מה שהחמיצו המשקיעים זה ש"ServiceNow היא שותפת עיצוב של אנתרופיק... החברה הזו אינה קורבן של בניית סוכני הבינה המלאכותית, היא התשתית עבורה".