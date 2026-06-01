עסקת ענק בתחום הרחפנים: דיפנד מרעננה נמכרת ב-1.5 מיליארד דולר

עסקת ענק בתחום הרחפנים: החברה הישראלית דיפנד (D-Fend) מרעננה נמכרת ב- 1.55 מיליארד דולר במזומן למוטורולה סולושנס האמריקאית, במה שמוגדר כמכירת החברה הביטחונית בסכום הגבוה אי פעם בישראל. מוטורלה סולושנס פעילה בישראל מאז שנות השישים של המאה שעברה וכיום מעסיקה מאות עובדים בפיתוח מערכות תקשורת וקשר למשטרה, הצבא וארגונים ביטחוניים סמי-צבאיים. הרכישה הישראלית תכניס אותה לשוק הרחפנים - בפעילות שתמשיך להתפתח מרעננה, כאשר 250 עובדי הסטארט-אפ צפויים לעבור למוטורולה ולקבל בתמורה עשרות מיליוני דולרים בבונוסים ומניות.

דיפנד פיתחה מערכת ליירוט רחפנים - היא מאפשרת לאתר רחפנים במהירות, להשתלט עליהם מרחוק באמצעות גלי רדיו, ולהנחית אותם בבטחה במקום שלא יגרום נזק אגבי. למרות מגוון היישומים הצבאיים שניתן לחשוב עליהם - בשדות הקרב של לבנון ואוקראינה - היא משמשת בעיקר מתקנים אזרחיים: שדות תעופה, תחנות גבול, אצטדיונים ומתקנים אסטרטגיים שדורשים הגנה מיוחדת. היא פופולרית במיוחד בנמלי תעופה ואף שימשה כמערכת האבטחה המרכזית של משחקי הסופרבול. העניין בחברה החל גובר לא רק בשל האיום של רחפנים בשדות הקרב באוקראינה ובלבנון, אלא גם ובעיקר בשל איומי טרור על מתקנים כמו שדות תעופה ואצטדיונים וכן בשל הברחות נשק וסמים בגבולות של מדינות המערב המתבצעות יותר ויותר על ידי רחפנים, נושא שנמצא בטיפול של משטרות וכוחות שיטור גבולות.

על פי ההודעה של הרוכשת, דיפנד תמכור ב-2026 כ-185 מיליון דולר, אחרי גידול של מעל 50% בשנים האחרונות בעשרות מדינות בהן ארה"ב. החברה רווחית וככל הידוע מייצרת מזומנים. דיפנד הוקמה לפני כעשור וגייסה עד כה 65 מיליון דולר בלבד, כאשר בגיוס האחרון לפני כשנתיים שוויה הוערך ב- 128 מיליון דולר לפני הכסף PitchBook.

האקזיט למייסדים

מדובר באקזיט ענק למייסדים זוהר הלחמי (מנכ"ל החברה), אסף מונזה (סמנכ"ל הטכנולוגיות) ויניב בנבנישתי (נשיא החברה), ולמשקיעים המוקדמים, בראשם קרנות ורטקס ישראל - בכלל זה קרן ההשקעות בסטארטאפים וקרן הצמיחה. ההשקעה, שהובלה על ידי מייסד הקרן בישראל, יורם אורון, הניבה לכלל קרנות ורטקס לפי ההערכות מעל ל- 300 מיליון דולר על נתח של כ- 20% ממניות החברה - זאת לאחר שהקרן השקיעה 6 מיליון דולר בסבב הראשון של דיפנד שנעשה לפי שווי של 17 מיליון דולר בלבד. קרן ורטקס הישראלית עצמה השקיעה 15 מיליון סך הכל בחברה ומחזיקה בה 17%, כך שהיא רושמת אקזיט של פי 17 על סך השקעותיה בחברה.

אורון, שידוע גם בתור מייסד חברת התחמושת ארית תעשיות שנסחרת כיום לפי שווי שוק של כמיליארד דולר, הוא המשקיע הראשון בחברה וחבר דירקטוריון בדיפנד מאז הגיוס הראשון. משקיעים נוספים בולטים בדיפנד הם הקרן הקנדית קלרדיג', שמחזיקה במעל ל- 10% בחברה וקרן IGP של משה ליכטמן וחיים שני, שאת ההשקעה בה מנהל השותף אורי ארדה.

מוטורולה סולושנס נסחרת כיום בבורסת ניו יורק לפי שווי של 75 מיליארד דולר - היא זכורה בישראל מפעילות פיתוח של מכשירי הקשר של המשטרה ומערכת התקשורת הצה"לית המוצפנת "ורד הרים".

רכישת הענק מהדהדת עסקה אחרת, קטנה הרבה יותר, של חברת סנטריקס הישראלית. החברה, שבעבר נקראה קונבקסום, נמכרה ליצרנית תוכנת המעקב פגסוס NSO בכמה מיליוני דולרים, אך חולצה ממנה על ידי נציגים של בעלי החוב והפכה שוב לחברה עצמאית בשם סנטריקס. לפני מספר שבועות היא נמכרה ב- 100 מיליון דולר לתאגיד התעשייה הביטחונית והנשק אונדס הולדינגס (Ondas), ולפי ההערכות מכירותה נאמדות בכעשירית מהמכירות של דיפנד. גם סנטריקס, כמו דיפנד, מתמחה בהשתלטות מרחוק באמצעות מערכות רדיו על רחפנים עוינים ובהנחתתם אך לפי ההערכות אונדס תיקח את החברה שעד כה התפרסמה בעיקר ביישומים אזרחיים - לעולם הצבאי.

דיפנד היא, כאמור, חברה בת עשור - שמאחוריה שנים לא קלות, תוך שהיא פעילה רוב הזמן מתחת לרדאר התקשורתי, ללא יחסי ציבור וראיונות לעיתונות. למרות שבחברה פותחו טכנולוגיות חדשניות, לקח לה מספר שנים להתאים אותן לדרישות של מערכות הביטחון השונות כמו גם לאגף פיקוח יצוא במשרד הביטחון (אפ"י). גם חוסר עניין מצד השוק הקשה עליה בשנותיה הראשונות - היא הוקמה, כאמור, לפחות שש שנים לפני פרוץ המלחמה באוקראינה שמאופיינת כעת כזירת לוחמת רחפנים מרכזית, עם כ-7 מיליון רחפנים המיוצרים באוקראינה לבדה מדי שנה. עם ההבנה שאין פתרון אמיתי לבעיית הרחפנים בצבא, גם במתקנים אזרחיים מחפשים פתרונות, אלא שבעוד שבשדה הקרב ניתן ליירט רחפנים באמצעים קינטיים - על ידי רובי ציד בעלי כוונות חכמות, או שיגור רחפני תקיפה - במתקנים אזרחיים כמו אצטדיונים או שדות תעופה לא ניתן להשתמש בפתרונות שכאלה. יתר על כן, במוסדות אזרחיים יש צורך להשתלט על הרחפן מרחוק ולהנחית אותו במקום בטוח, דרישה שלאו דווקא נמצאת בסדר עדיפות בשדה הקרב.

"דיפנס טק לא היה תחום חם וזאת בלשון המעטה"

לפני דקות אחדות פרסם יורם אורון פוסט ברשת לינקדאין ובו הוא שיתף מעט על דרכו המשותפת עם דיפנד מאז ראשיתה: "לפני שבע שנים Vertex Ventures Israel הייתה המשקיעה הראשונה ב-D-Fend שנרכשת היום ע״י מוטורלה סולושנס. כשפגשתי את צוות המייסדים לראשונה זו הייתה חברה צעירה מאוד, אחרי גיוס מאנג'לים ועם ניסויי הדגמה ללקוחות ראשונים. הובלנו אז סיבוב סיד של 6 מיליון דולר - דיפנס טק לא היה תחום חם וזאת בלשון המעטה".

אורון ממשיך: "התחברתי כבר מההתחלה לרעיון הבסיסי שלה ולצוות היזמים שבא עם ניסיון רלוונטי לפתרון הבעיה. זה היה זמן רב לפני מלחמת אוקראינה, ולפני שחלחלה ההבנה שאיום הרחפנים יהפוך לבעיה שכל מדינה, שדה תעופה או גוף ביטחוני - כל אחד מהם חייב להתמודד איתה. אבל כבר אז היה ברור שיש כאן בעיה שהולכת וגדלה, ושלא כל פתרון נכון יהיה פתרון קינטי. הגישה של D-Fend הייתה שונה. במקום להפיל רחפן בירי או באמצעי שעלול ליצור נזק אגבי, במיוחד בסביבה אזרחית כמו שדה תעופה, אצטדיון, מתקן רגיש או אזור עירוני, החברה פיתחה דרך להשתלט על הרחפן ולנטרל את האיום בצורה מדויקת ובטוחה יותר.

"השוק עוד לא היה בשל, משקיעים רבים נמנעו מהשקעה בתחום הדיפנס, והיו הרבה סימני שאלה סביב היכולת לבנות חברה גלובלית בתחום הזה, וגם סביב מכפילי השווי של חברות ביטחוניות. בשיחות שעשיתי עם לקוחות פוטנציאלים קיבלתי אישוש לצורך המבצעי ולמיצוב התחרותי של D-fend. בדיקות טכנולוגיות שביצענו הראו יכולת הנדסית גבוהה במיוחד של הצוות להתמודד עם המורכבות הסייברית והחומרתית.

"החברה עברה משברים שנבעו מאתגרים טכנולוגים משתנים, קונים ששינו את תפיסותיהם האסטרטגיות חדשות לבקרים ועלויות גבוהות של פיתוח מוצר דיפטק. גם אחרי שהחברה התחילה למכור ולהראות ערך אמיתי, היו תקופות שבהן היה קשה לגייס את הסיבוב הבא, והחברה הייתה צריכה הרבה תמיכה ואמונה לאורך הדרך.

"היזמים ועובדי החברה התמודדו בהצלחה עם האתגרים שמניתי והפכו את D-fend לחברה המובילה העולם בהשתלטות רכה על רחפנים. אני מאוד גאה בחברה, ביזמים ובדרך שהם עשו. אני שמח במיוחד בזה ש-D-Fend מצטרפת למטרו ותחת כנפיה תפעל בישראל ותמשיך את משימתה להגן על השמיים ולהציל חיים".